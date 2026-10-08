'धनियाँ इधर नहीं मारने के छोटा दिमाग होता है...', क्रांतीविर ते नटसम्राट नाना पाटेकर याचं प्रसिद्ध डायलॉग

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं आज वयाच्या 75 वर्षी गोव्यात निधन झालं. हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे त्यांचं निधन झालं. त्यांना पहाटे मध्य रात्री अडीच वाजताच अस्वस्थ वाटत होते आणि शरीराच्या डाव्या बाजूला वेदना होत आहे, असा मेसेज त्यांनी मित्राला केला होता. रात्रीची वेळ असल्याने मित्राने तो मेसेज पाहिला नाही. त्यानंतर पहाटे चार वाजता त्यांनी हा मेसेज पाहिला आणि तातडीने ते नानांच्या घरी पोहोचले. तेव्हापर्यंत त्यांची प्रकृती अतिशय खालावली होती. तेव्हा नाना घामाने चिंब ओले झाले होते त्यांना श्वास घ्यायलाही त्रास होत होता. त्यानंतर केअरटेकला रुग्णालयात पाठवलं आणि रुग्णवाहिका बोलावली. रुग्णवाहिकेचे पथक नानांच्या घरी पोहोचले, तेव्हा ते पूर्णपणे बेशुद्ध होते. घरीच सीपीआर (CPR) सुरू करण्यात आला. त्यानंतर 4.20 ला रुग्णालयात आणले तिथेही डॉक्टरांनी 45 मिनिटं प्रयत्न केले पण त्यांना यश आलं नाही. डॉक्टरांनी 5.20 ला नाना पाटेकर यांचं कार्डिॲक अरेस्ट आल्यामुळे निधन झाल्याची शक्यता असल्याचे घोषित केलं. पण त्यांचा मृत्यू कशामुळे झाला हे शवविच्छेदन अहवालानंतर समोर येईल, असं डॉक्टरांनी सांगितलं.
नाना पाटेकर यांचं नाव घेतलं की, त्यांचा दमदार अभिनय, भारदस्त आवाज आणि संवादशैली डोळ्यासमोर येतं. अगदी इन्स्टाग्रामवरील कुठल्याही कॉमेडी रिलनंतर जो हसरा चेहरा येतो तो म्हणजे वेलकमधील नाना पाटेकर यांचा हसण्याचा तो सीन...नाना पाटेकर यांचे अनेक चित्रपटातील असे प्रसिद्ध डायलॉग आहेत, जे आजही प्रेक्षकांच्या मनात आहेत.
क्रांतीविर ते नटसम्राट नाना पाटेकर यांचे प्रसिद्ध डायलॉग
परिंदा (1989)
धुक का इलाज भूलना है, और भूलने के लिए आदमी को जीना पड़ता है।"
क्रांतिवीर (1994)
धनियाँ इधर नहीं मारने के छोटा दिमाग होता है, ख़राब हो गया तो
कुत्ते की तरह जीने की आदत पढ़ी है सबको
"आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने?"
"बता ये मुसलमान का खून है या ये हिन्दू का खून है, बता!"
"साले अपने खुद के देश में एक सुई नहीं बना सकते… और हमारा देश तोड़ने का सपना देखते
तिरंगा (1993): "अपना तो उसूल है... पहले लात, फिर बात, उसके बाद मुलाकात।"
यशवंत (1997): "एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है!"
"सौ में से अस्सी बेईमान, फिर भी मेरा देश महान!"
"भगवान का दिया हुआ सब कुछ है... दौलत है, शौहरत है, इज्जत है।"
वेलकम (2007)
"देखिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है... दौलत है, शोहरत है, इज्जत है।
"बेटर है तुम अपना इरादा बदल दो, नहीं तो मैं तुम्हारा नक्शा बदल दूँगा।"
अब तक ५६
"सबकी कुंडली मेरे हाथ में है... जिसकी किस्मत खराब होती है, उसकी मुलाकात मुझसे होती है..."
वेलकम
"भगवान का दिया हुआ सब कुछ है... दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, पेट्रोल पंप है, गाड़ियां हैं... बस बहन के लिए एक अच्छा लड़का चाहिए।"
राजनीति (2010)
"राजनीति में हमेशा जीत को ही मान मिलता है।"
"फैसले सही या गलत नहीं होते, वे वक्त और हालात के हिसाब से लिए जाते हैं।"
नटसम्राट
"कुणी घर देता का घर? एका तुफानाला कुणी घर देता का घर?"
"To be or not to be... जगाव की मराव हा एकच सवाल आहे. ह्या दुनियेच्या ऊकिरड्यावर खरकट्या पत्रावळीचा तुकडा होऊन जगाव बेशरम लाचार आनंदानं?"
देऊळ
लेकरू लेकरू म्हणून खांद्यावर घेतलं आणि ते जर का खांद्यावर मुतलं तर काय वाटेल? तशी भावना आहे माझी या क्षणाला...