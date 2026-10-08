/मुंबईतील अंडरवर्ल्डमधील डेंजर डॉन होता नाना पाटेकरांचा भाऊ! एन्काऊंटरमध्ये झालेला ठार; नानांच्या आईने त्यामुळेच घेतलेला मोठा निर्णय

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं गोव्यातील राहत्या घरी आज पहाटे निधन झालं. ते 75 वर्षांचे होते. हृदयविकाराचा तीव्र झटका आल्याने नानांची प्राणज्योत मालवली. नानांच्या निधनाची बातमी केवळ चाहतेच नाही तर अनेक सेलिब्रिटींच्या मनालाही चटका लावून गेली. खरं तर नाना पाटेकर हे सेलिब्रिटी असूनही सर्वसमान्यांप्रमाणे अगदी साध्या पद्धतीने राहायचे. नानांचा हाच अंदाज लोकांना आपलासा वाटायचा. नानांच्या निधनानंतर त्यांच्या अनेक मुलाखतींचे जुने संदर्भ चर्चेत असतानाच त्यांनीच सांगितलेला एक किस्साही इंटरनेटवर चर्चेत आहे. 1980 आणि 90 च्या दशकामध्ये मुंबईत दहशत असलेल्या अंडरवर्ल्डमधील एक कुप्रसिद्ध गुंड आपला नातेवाईक असल्याचा गौप्यस्फोट नानांनी एका मुलाखतीत केलेला. हा गुंड कोण आणि ते काय म्हणालेले पाहूयात...
नाना पाटेकर यांनी 2020 मध्ये पिंपरी-चिंचवडमधील कलारंग सांस्कृतिक कला संस्थेच्या कार्यक्रमात प्रकट मुलाखतीदरम्यान मुंबईतील अंडरवर्ल्डमधील डॉन मन्या सुर्वे म्हणजेच मनोहर अर्जुन सुर्वेबद्दल खुलासा केला होता. “मन्या सुर्वे हा माझा भाऊ होता. तो माझ्या मामाचा मुलगा होता,” असं नाना म्हणाले होते. मन्या सुर्वे नाना पाटेकरांचा मामेभाऊ होता. मुलाखतीमध्ये गुन्हेगारी भूमिकांबद्दल बोलताना त्यांनी मन्या सुर्वेचा संदर्भ दिलेला. त्यांच्या आईच्या माहेरचे आडनाव सुर्वे असल्याचे आणि मामा (मण सुर्वे तसेच त्यांची मुले गुन्हेगारी प्रवृत्तीची असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.
मुलाखतीत नानांनी पुढे सांगितले की, "आम्ही त्याच्यासारखे होऊ नये म्हणून आईने आम्हाला मुंबईपासून दूर मुरुड-जंजिऱ्याला नेऊन वाढवले." आईच्या निर्णयाबद्दल मुलाखतीत बोलताना, “मला असे वाटते की मी तसा होऊ नये यासाठी आई मला गावाला घेऊन गेली,” असं नाना म्हणाले होते. त्यांनी मुलाखतीत असेही सूचित केले की तशी गुंडगिरीची प्रवृत्ती थोडी सुप्त स्वरूपात सगळ्यांमध्येच असतेच.
मन्या सुर्वेच्या संदर्भात त्यांनी गुंडगिरीबद्दल टिप्पणी केली होती. "नेहमी आरडाओरडा करणारा कधीच गुंड नसतो. शांत असणारा गुंड असतो. तो ‘मारेन’ म्हणत नाही, थेट मारतो. अशिक्षित माणूस गुंड झालेला परवडतो, पण सुशिक्षित माणूस गुंड झाला तर गोंधळ होतो, कारण तो सर्व विचार करू शकतो," असं नाना म्हणालेले.
मन्या सुर्वे 1970-80 च्या दशकातील मुंबईतील कुख्यात गुंड होता. 11 जानेवारी 1982 रोजी वडाळ्यात पोलिसांच्या एनकाउंटरमध्ये त्याचा मृत्यू झाला होता.