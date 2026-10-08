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मुंबईतील अंडरवर्ल्डमधील डेंजर डॉन होता नाना पाटेकरांचा भाऊ! एन्काऊंटरमध्ये झालेला ठार; नानांच्या आईने त्यामुळेच घेतलेला मोठा निर्णय

नाना पाटेकरांचा जन्म 1 जानेवारी 1951 रोजी महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील मुरुड-जंजिरा येथे एका मराठी कुटुंबात झाला. त्यांचं बालपण गावीच जाण्यामागे त्यांचा एक भाऊ होता असं मत त्यांनी व्यक्त केलेलं.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 08, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 01:25 PM IST
मुंबईतील अंडरवर्ल्डमधील डेंजर डॉन होता नाना पाटेकरांचा भाऊ! एन्काऊंटरमध्ये झालेला ठार; नानांच्या आईने त्यामुळेच घेतलेला मोठा निर्णय
Image Credit: नाना पाटेकरांनीच सांगितलेला हा किस्सा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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