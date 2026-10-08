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मृत्यूचा विचित्र योगायोग... एक भूमिका, पाच मृत्यू पण कारण एकच! नानांसहीत मराठी मनोरंजनसृष्टीने गमावले 5 तारे

नाना पाटेकर यांचा मृत्यूचं कारण समोर आलं असून त्यांच्या निधनानंतर एक विचित्र योगायोग चर्चेत आहे. नानांनी जी भूमिका साकारलेली तीच भूमिका साकारलेल्या कलाकारांचा यापूर्वी एकाच कारणाने मृत्यू झालाय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 08, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 02:30 PM IST
मृत्यूचा विचित्र योगायोग... एक भूमिका, पाच मृत्यू पण कारण एकच! नानांसहीत मराठी मनोरंजनसृष्टीने गमावले 5 तारे
Image Credit: नाना पाटेकरांचं वयाच्या 75 व्या वर्षी निधन (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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