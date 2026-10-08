/मृत्यूचा विचित्र योगायोग... एक भूमिका, पाच मृत्यू पण कारण एकच! नानांसहीत मराठी मनोरंजनसृष्टीने गमावले 5 तारे

महेश मांजरेकर दिग्दर्शित ‘नटसम्राट’ या 2016 साली प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटात अप्पा गणपतराव बेलवलकर ही भूमिका साकारणारे ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचे आज, 8 ऑक्टोबर रोजी निधन झाले. गोव्यातील डोना पावला येथील आपल्या राहत्या घरात हृदयविकाराच्या झटक्याने नानांचे निधन झाले. ते 75 वर्षांचे होते. येथील त्यांच्या निवासस्थानी पहाटे त्यांची प्रकृती बिघडली. सुमारे अडीच वाजता त्यांनी एका मित्राला अस्वस्थ असल्याचा आणि छातीच्या डाव्या बाजूला वेदना होत असल्याचा मेसेज केला होता. मित्राने सुमारे पहाटे चार वाजता मेसेज पाहिल्यानंतर नानांच्या घरी धाव घेतली. तेव्हा नाना घामाघूम झाले होते आणि त्यांना श्वास घेण्यास त्रास होत होता. त्यांना मणिपाल रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र तिथे त्यांची प्राणज्योत मालावली.
नानांच्या निधनानंतर ‘नटसम्राट’मध्ये काम करणाऱ्या अभिनेत्यांबद्दलचा विचित्र योगायोग पुन्हा चर्चेत आला आहे. ‘नटसम्राट’ ना नावाजलेल्या कलाकृतीमध्ये मुख्य भूमिका साकारणाऱ्या अनेक कलाकारांचा हृदयविकाराच्या झटक्यानेच मृत्यू झाला आहे. नानांचा मृत्यूही हृदयविकाराच्या झटक्यानेच झाला आहे. मात्र नानांआधी हीच भूमिका साकारणाऱ्या कोणत्या कलाकारांनी हृदयविकाराच्या झटक्याने प्राण गमवालेत ते पाहूयात...
डॉ. श्रीराम लागू यांनी अनेक वर्षे अप्पा गणपतराव बेलवलकर ही भूमिका अजरामर केली. नटसम्राट म्हणजे डॉ. लागू अशी ओळख निर्माण झाली होती. 17 डिसेंबर 2019 रोजी वयाच्या 92 व्या वर्षी पुण्यातील त्यांच्या राहत्या घरी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. ते बऱ्याच काळापासून आजारी होते. वाढत्या वयामुळे उद्भवलेल्या शारीरिक समस्या आणि हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने त्यांचे निधन झाले.
मराठी रंगभूमी आणि चित्रपटसृष्टीतील अष्टपैलू अभिनेते अशी ओळख असलेल्या सतीश दुभाषी यांचे निधन 12 सप्टेंबर 1980 रोजी अल्पशा आजारामुळे झाले. मुंबईतील एका रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्यांनी वयाच्या अवघ्या 40 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. सतीश दुभाषी हे त्यांच्या कारकिर्दीच्या आणि लोकप्रियतेच्या शिखरावर असताना अचानक एका आजाराने ग्रासले. हा आजार बळावल्यामुळे त्यांना मुंबईच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, जिथे त्यांची प्राणज्योत मालवली. अत्यंत तरुण वयात आणि ध्यानीमनी नसताना त्यांचा असा अचानक झालेला मृत्यू नाट्यसृष्टीला चटका लावून गेला.
मराठी संगीत नाटक आणि चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ गायक-नट उपेंद्र दाते यांचे निधन 5 जुलै 1999 रोजी झाले. उपेंद्र दाते हे त्यांच्या कारकिर्दीच्या उत्तरार्धात काही काळ आजारी होते. उपचारादरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली.
मराठी रंगभूमी आणि चित्रपटसृष्टीतील राजबिंडे अभिनेते यशवंत दत्त यांचे निधन 11 नोव्हेंबर 1997 रोजी हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने झाले. मुंबईतील मालाड येथील त्यांच्या निवासस्थानी वयाच्या अवघ्या 52 व्या वर्षी त्यांचे अकाली निधन झाले.
ज्येष्ठ मराठी रंगभूमी आणि चित्रपट अभिनेते चंद्रकांत रघुनाथ गोखले यांचे निधन कर्करोगामुळे (Cancer) झाले. चंद्रकांत गोखले हे दीर्घकाळापासून कर्करोगाशी झुंज देत होते. वयाच्या 87 व्या वर्षी त्यांचे या आजाराने निधन झाले. 20 जून 2008 रोजी पहाटेच्या सुमारास त्यांची प्राणज्योत मालवली. निधनाच्या आदल्या दिवशी (गुरुवारी) त्यांना अचानक जास्त त्रास होऊ लागल्याने पुण्यातील जोशी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, तिथेच उपचारादरम्यान त्यांनी अंतिम श्वास घेतला.
मराठी रंगभूमी आणि चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते दत्ता भट यांचे 1 एप्रिल 1984 रोजी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. वि. वा. शिरवाडकर लिखित अजरामर नाटक 'नटसम्राट' मधील गणपतराव बेलवलकर यांची अत्यंत आव्हानात्मक आणि भावनिक भूमिका त्यांनी तब्बल 400 प्रयोगांपेक्षा जास्त काळ साकारली होती. या भूमिकेसाठी कलाकाराला आपले सर्वस्व आणि प्रचंड मानसिक व शारीरिक ऊर्जा पणाला लावावी लागत असे. या भूमिकेच्या प्रचंड ताणामुळे त्यांची प्रकृतीही खालावली होती आणि याच कारणामुळे त्यांनी पुढे ही भूमिका सोडली होती.
मराठी रंगभूमीवरील प्रसिद्ध आणि हाऊसफुल्ल गर्दी खेचणारे अभिनेते नटवर्य मधुसूदन कोल्हटकर यांचे निधन 4 एप्रिल 2006 रोजी वृद्धापकाळाने झाले. मृत्यूसमयी त्यांचे वय 79 वर्षे होते. व्ही. व्ही. शिरवाडकर (कुसुमाग्रज) यांच्या 'नटसम्राट' या अजरामर नाटकामध्ये मुख्य 'आप्पासाहेब बेलवलकर' ही भूमिका साकारणाऱ्या सुरुवातीच्या दिग्गज नटांमध्ये मधुसूदन कोल्हटकर यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. डॉ. श्रीराम लागू, दत्ता भट यांच्या तोडीस तोड अभिनय त्यांनी या भूमिकेत केला होता.
मराठी चित्रपटसृष्टी आणि रंगभूमीवरील दिग्गज अभिनेते, 'विनोदाचा राजा' राजा गोसावी यांचे निधन हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने झाले. 28 फेब्रुवारी 1998 रोजी वयाच्या 72 व्या वर्षी त्यांचे निधन झाले. निधनाच्या दिवशी ते पुण्यात एका नाटकाच्या प्रयोगासाठी गेले होते. 'भ्रमाचा भोपळा' या नाटकाचा प्रयोग सुरू होण्यापूर्वी, ते नेहमीप्रमाणे उत्साहात पात्राचा मेकअप करून 'मेकअप रूम'मध्ये तयार बसले होते. नाटक सुरू होण्यापूर्वी रंगपटात चेहऱ्यावर मेकअप असतानाच त्यांना अचानक हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. त्यांना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु उपचारादरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली.
गिरीश देशपांडे यांनीही नटसम्राटमधील अप्पा गणपतराव बेलवलकर ही भूमिका साकारली आहे. गिरीश देशपांडे हे हयात असून काही काळापूर्वी सोशल मीडियावर त्यांच्या निधनाची खोटी बातमी पसरली होती, त्यानंतर त्यांनी स्वतः आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांनी समोर येऊन या अफवांचे खंडन केले होते आणि ते सुखरूप असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यांनी पुण्यात ऑगस्ट 2013 मध्ये एकाच नटसंचासह सलग 31 तास 45 मिनिटांत 'नटसम्राट'चे सलग आठ प्रयोग करण्याचा अद्भूत जागतिक विक्रम केला. • मूळचे सोलापूरजवळील मंद्रूपचे असलेले गिरीश देशपांडे यांनी अभिनयाच्या आवडीसाठी बँकेतील आपली नोकरी सोडून स्वतःला रंगभूमीला वाहून घेतले.