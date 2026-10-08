/नाना पाटेकरांचं निधन! वयाच्या 75 व्या वर्षी घेतला जगाचा निरोप

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकरांचं निधन झालं आहे. गोव्यात नाना पाटेकर यांनी अखेरचा श्वास घेतला. वयाच्या 75 व्या वर्षी नाना पाटेकरांनी अखेरचा श्वास घेतला. हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचे निधन झालं. भारतीय चित्रपटसृष्टीतील एक अत्यंत प्रतिभावान, ख्यातनाम आणि प्रभावशाली अभिनेते, लेखक आणि चित्रपट निर्माते अशी ओळख असलेला समाजभान जपणारा अभिनेता असा असा अचानक निघून गेल्याने सर्वांनाच मोठा धक्का बसला आहे. त्यांनी प्रामुख्याने हिंदी आणि मराठी चित्रपटसृष्टीमध्ये आपल्या दमदार डायलॉग डिलिव्हरी आणि वास्तववादी अभिनयाने एक वेगळी छाप सोडली.
गोव्यातील मनिपाल रुग्णालयात पहाटे पाच वाजून 20 मिनिटांनी वैद्यकीय पथकाने अभिनेते नाना पाटेकर यांना मृत घोषित केले. छातीत तीव्र वेदना होत असल्याची तक्रार मिळाल्यानंतर त्यांच्या निवासस्थानी एक वैद्यकीय पथक पाठवण्यात आले होते. तिथे ते बेशुद्ध अवस्थेत आढळले. त्यांना घटनास्थळीच 'कार्डियाक मसाज' देण्यात आला आणि तातडीने रुग्णालयात हलवण्यात आले. रुग्णालयातील वैद्यकीय पथकाने पहाटे 5.20 वाजता त्यांना मृत घोषित केले. हे प्रकरण वैद्यकीय-कायदेशीर (मेडिको-लीगल) स्वरूपाचे असल्याने, आज त्यांचे शवविच्छेदन केले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
नाना पाटेकरांचं जन्म 1 जानेवारी 1951 रोजी महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील मुरुड-जंजिरा येथे एका मराठी कुटुंबात झाला. त्यांनी मुंबईतील प्रसिद्ध सर जे. जे. इन्स्टिट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट मधून पदवी पूर्ण केली. कॉलेज जीवनापासूनच त्यांना नाटकांची प्रचंड आवड होती. त्यांच्या पत्नीचे नाव नीलकंती पाटेकर असून त्यांना 'मल्हार' नावाचा मुलगा आहे. त्यांचा एक मुलगा लहान वयातच आजारपणामुळे दगावला. नाना आणि त्यांची पत्नी परस्परांच्या संमतीने वेगळे राहत होते.
नाना पाटेकर यांनी आपल्या अभिनयाची सुरुवात मराठी रंगभूमीवरून केली. त्यांनी 1978 मध्ये आलेल्या 'गमन' चित्रपटातून त्यांनी बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. 'अंकुश' (1986) मधील त्यांच्या भूमिकेचे प्रचंड कौतुक झाले. त्यानंतर 'परिंदा' (1989) चित्रपटातील खलनायकाच्या भूमिकेने त्यांना मुख्य प्रवाहात आणले. त्यांनी 'प्रहार' (दिग्दर्शन व अभिनय), 'क्रांतिवीर', 'तिरंगा', 'अग्निसाक्षी', 'यशवंत', 'अब तक छप्पन' आणि 'अपहरण' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये गंभीर व आक्रमक भूमिका साकारल्या. तर दुसरीकडे 'वेलकम' आणि 'ब्लफमास्टर' सारख्या चित्रपटांमधून आपल्या उत्कृष्ट अचूक टायमिंगने प्रेक्षकांना हसवले. मराठीतील 'नटसम्राट' (२०१५) चित्रपटातील गणपतराव बेलवलकर यांची भूमिका त्यांच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाची भूमिका ठरली.
केवळ अभिनयच नव्हे, तर सामाजिक बांधिलकीसाठीही ते ओळखले जातात. महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना मदत करण्यासाठी त्यांनी अभिनेते मकरंद अनासपुरे यांच्यासोबत मिळून सप्टेंबर 2015 मध्ये 'नाम फाउंडेशन' (Naam Foundation) या सामाजिक संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेच्या माध्यमातून हजारो शेतकऱ्यांना आर्थिक व पायाभूत मदत केली जाते.
> पद्मश्री (2013): भारत सरकारकडून सिनेमा क्षेत्रातील बहुमूल्य योगदानासाठी राष्ट्रीय नागरी पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले.
> राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार: नाना पाटेकरांना 3 वेळा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. 'परिंदा' (सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता), 'क्रांतिवीर' (सर्वोत्कृष्ट अभिनेता) आणि 'अग्निसाक्षी' (सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता) मधील कामांसाठी त्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले होते.
> फिल्मफेअर पुरस्कार: त्यांना विविध भूमिकांसाठी चार वेळा फिल्मफेअर पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे.