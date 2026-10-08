Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /मनोरंजन
  • /पहाटे छातीत दुखू लागलं, वैद्यकीय पथक पोहोचलं, नाना पाटेकर बेशुद्ध पडले, पुढली 45 मिनिटं... शेवटच्या तासात गोव्यातील घरात काय घडलं?

पहाटे छातीत दुखू लागलं, वैद्यकीय पथक पोहोचलं, नाना पाटेकर बेशुद्ध पडले, पुढली 45 मिनिटं... शेवटच्या तासात गोव्यातील घरात काय घडलं?

अखरेच्या क्षणी नाना पाटेकर हे त्यांच्या गोव्यातील बंगल्यामध्ये होते. पहाटे 5.20 वाजता त्यांना मृत घोषित करण्यात आलं. त्याआधी तासभर नक्की काय घडलं यासंदर्भातील माहिती समोर आली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 08, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Oct 08, 2026, 08:42 AM IST
पहाटे छातीत दुखू लागलं, वैद्यकीय पथक पोहोचलं, नाना पाटेकर बेशुद्ध पडले, पुढली 45 मिनिटं... शेवटच्या तासात गोव्यातील घरात काय घडलं?
Image Credit: नाना पाटेकरांनी वयाच्या 75 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nana Patekar Passes Away : नाना पाटेकर यांचं गोव्यात निधन, दुपारी पार्थिव पुण्यात आणणार
2
3
4
5