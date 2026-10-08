/पहाटे छातीत दुखू लागलं, वैद्यकीय पथक पोहोचलं, नाना पाटेकर बेशुद्ध पडले, पुढली 45 मिनिटं... शेवटच्या तासात गोव्यातील घरात काय घडलं?

मराठी आणि हिंदी मनोरंजनसृष्टीमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप सोडणारे ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं वयाच्या 75 व्या वर्षी निधन झालं आहे. गोव्यामध्ये पहाटे हृदयविकाराच्या झटक्याने नाना यांचं निधन झाल्याच्या वृत्ताला त्यांचा मुलगा मल्हारने दुजोरा दिला आहे. आज दुपारीनंतर त्यांचं पार्थिव पुण्यातील फार्म हाऊवर आणलं जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. नाना पाटेकरांची आकस्मिक एक्झिट चाहत्यांच्या मनाला चटका लावून गेली. नाना पाटेकरांना पहाटे 5 वाजून 20 मिनिटांनी डॉक्टरांच्या टीमने मृत घोषित केलं. मात्र त्यापूर्वीच डॉक्टरांचं एक पथक त्यांच्या घरी पाठवण्यात आलेलं. नेमकं पहाटे घडलं काय जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...
प्रतिभावान, ख्यातनाम आणि प्रभावशाली अभिनेते, लेखक आणि चित्रपट निर्माते अशी ओळख असलेले नाना पाटेकर हे सध्या गोव्यातील डोना पाउला येथील आपल्या बंगल्यात एकटेच वास्तव्यास होते.
पहाटेच्या सुमारास अचानक नानांच्या छातीत तीव्र वेदना होत असल्याची तक्रार मिळाल्यानंतर त्यांच्या निवासस्थानी एक वैद्यकीय पथक पाठवण्यात आले होते.
वैद्यकीय पथक घरी पोहोचलं तेव्हा तिथे ते बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आळले. त्यांना वैद्यकीय पथकाकडून त्यांच्या घरीच 'कार्डियाक मसाज' देण्यात आला. त्यानंतर त्यांना तातडीने गोव्यातील मनिपाल रुग्णालयात हलवण्यात आलं.
गोल्डन अवर्स प्राण वाचवण्याची शक्यता असलेल्या पहिल्या काही वेळेत जवळपास 45 मिनिटं त्यांना घरात आणि रुग्णालयाच्या वाटेवर सीपीआर आणि इतर माध्यमातून रिवाइव्ह करण्याचा प्रयत्न वैद्यकीय टीमने केला. मात्र त्यांच्याकडून कोणताच प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर मनिपाल रुग्णालयात पहाटे पाच वाजून 20 मिनिटांनी वैद्यकीय पथकाने अभिनेते नाना पाटेकर यांना मृत घोषित केले.
नाना पाटेकरांचं हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं असल्याने हे प्रकरण वैद्यकीय-कायदेशीर (मेडिको-लीगल) स्वरूपाचे आहे. त्यामुळे आज त्यांच्या पार्थिवाचं शवविच्छेदन केले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यानंतर त्यांचे पार्थिव पुण्यातील फार्म हाऊसवर आणलं जाणार आहे.
नाना पाटेकर यांना प्रकृतीसंदर्भातील कोणत्याही समस्या असल्याचं कधी ऐकिवात नव्हतं. नाना हे त्यांच्या मनमिळावू स्वभावासाठी आणि स्पष्ट वक्तेपणासाठी प्रसिद्ध होते. नाना पाटकेरांच्या आकस्मिक निधानाने चाहत्यांबरोबरच मनोरंजनसृष्टीमधील अनेक जवळच्या कलाकारांना मोठा धक्का बसला आहे. नानांचं समाजसेवेमध्येही मोठं योगदान होतं. नाम फाऊंडेशनच्या माध्यमातून त्यांनी मकरंद अनासपुरेंसोबत मिळून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदतीची मोहिम सुरु केली.