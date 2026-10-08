Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /मनोरंजन
  • /पहाडासारखा कणखर अधिकारीही नाना पाटेकरांच्या निधाने भावुक! तुकाराम मुंढे म्हणाले, नाना, तुमचे माझ्यासाठीचे शेवटचे ते 3 शब्द शेवटपर्यंत लक्षात राहतील

पहाडासारखा कणखर अधिकारीही नाना पाटेकरांच्या निधाने भावुक! तुकाराम मुंढे म्हणाले, 'नाना, तुमचे माझ्यासाठीचे शेवटचे 'ते' 3 शब्द शेवटपर्यंत लक्षात राहतील'

गोव्यामधील स्वत:च्या राहत्या घरामध्ये नाना पाटेकर यांना हृदयविकाराचा झटका आला. डॉक्टरांनी त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यात यश आलं नाही. नानांच्या निधानंतर तुकाराम मुंढेंसारखा अधिकारीही हळवा झाल्याचं दिसून आलं.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 08, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Oct 08, 2026, 11:56 AM IST
पहाडासारखा कणखर अधिकारीही नाना पाटेकरांच्या निधाने भावुक! तुकाराम मुंढे म्हणाले, 'नाना, तुमचे माझ्यासाठीचे शेवटचे 'ते' 3 शब्द शेवटपर्यंत लक्षात राहतील'
Image Credit: मुंढेंची सोशल मीडियावर विशेष पोस्ट (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
नाना पाटेकरांचा दिलदारपणा! मित्राच्या मदतीसाठी गहाण ठेवलेलं स्वतःच घर
2
3
4
5