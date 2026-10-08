पहाडासारखा कणखर अधिकारीही नाना पाटेकरांच्या निधाने भावुक! तुकाराम मुंढे म्हणाले, 'नाना, तुमचे माझ्यासाठीचे शेवटचे 'ते' 3 शब्द शेवटपर्यंत लक्षात राहतील'

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकरांचं गोव्यामधील राहत्या घरात वयाच्या 75 व्या वर्षी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं. नाना पाटेकरांच्या आकस्मिक निधनाने सर्वांनाच मोठा धक्का बसला असून त्यांच्या चाहत्यांपासून ते अनेक सेलिब्रिटींपर्यंत अनेकांनी नानांच्या अकाली एक्झिटबद्दल भाष्य करताना नानांनी असं सोडून जाणं धक्कादायक असल्याचं म्हटलंय. नानांचा सामाजिक क्षेत्रातही मोठा वावर होता. त्यामुळे केवळ मनोरंजन क्षेत्रातीलच नाही तर सर्वच स्तरांमधून नानांच्या निधनानंतर हळहळ व्यक्त होत आहे. मे महिन्यामध्ये राज्याच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाची धूरा संभाळणारे आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढेंनाही नानांच्या निधनामुळे मोठा धक्का बसला असून त्यांनी त्यांच्या भावना सोशल मीडियावरुन व्यक्त केल्या आहेत. नानांसोबत शेवटचं बोलणं कधी झालं होतं आणि त्यांचे शेवटचे शब्द काय होते याबद्दल तुकाराम मुंढेंनी आपल्या पोस्टमधून भाष्य केलं आहे. ते नेमकं काय म्हणालेत जाणून घेऊयात...
“नाना पाटेकरांचं निधन झालं आहे. मी केवळ एक असाधारण कलाकार गमावलेला नाही तर एक असाधारण व्यक्ती आणि जिवलग मित्र गमावला आहे. ज्याच्या मायेची उब आणि आपुलकीने त्याच्या सभोवतालच्या प्रत्येकाला स्पर्श केला होता असा माणूस आज आपल्यात नाही,” अशा शब्दांमध्ये तुकाराम मुंढेंनी आपल्या भावानांना वाट मोकळी करुन दिली आहे. नानांच्या आठवणीने तुकाराम मुंढेंसारख्या धडाडीचा अधिकारीही हळवा झाल्याचं दिसून येत आहे.
तुकाराम मुंढेंनी त्यांच्या आणि नानांच्या शेवटच्या संभाषणाबद्दलची आठवणही पोस्टमध्ये शेअर केली आहे. “आमचे अवघ्या आठ दिवसांपूर्वी बोलणे झाले होते. तेच आपलं शेवटचं संभाषण ठरेल, याची मी कधीच कल्पना केली नव्हती,” असं भावुक विधान तुकाराम मुंढेंनी केलं आहे. पुढे बोलताना तुकाराम मुंढेंनी या संभाषणादरम्यान नाना त्यांना शेवटचे शब्द काय बोलले होते याबद्दल सांगितलं आहे. “मला उद्देशून त्यांचे शेवटचे शब्द होते: लव्ह यू बाळा... हे शब्द माझ्यासोबत आयुष्यभर राहतील,” असं तुकाराम मुंढे म्हणालेत.
“काही लोक आपल्या मागे आठवणी ठेवून जातात. तर काहीजण आपल्या आयुष्यात स्वतःचाच एक अंश मागे सोडून जातात. नाना हे अशाच लोकांपैकी एक होते. तुला हा अखेरचा निरोप, माझ्या मित्रा! तुझी खूप आठवण येईल आणि तू सदैव स्मरणात राहशील,” असं तुकाराम मुंढेंनी पोस्टच्या शेवटी म्हटलं आहे.
नाना पाटेकर यांच्या पार्थिवावर पुण्यातील सिंहगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या डोणजे गावातील त्यांच्या शेतातच अंत्यसंस्कार करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. ‘नानाची वाडी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या याच फार्महाऊसमध्ये नाना पाटेकर अनेक वर्षांपासून कुटुंबासह राहत होते. डोणजे येथील हे फार्महाऊस त्यांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचे ठिकाण होते. नाना पाटेकर यांनी या ठिकाणी शेती केली होती.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गोव्यातील नाना पाटेकर यांचे पार्थिव एअरलिफ्ट करून पुण्यात आणण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्यांच्या पार्थिवावर डोणजे येथील शेतात अंत्यसंस्कार करण्याची तयारी केली जात आहे.
Nana Patekar is no more. I have lost not merely an exceptional artist, but an extraordinary human being and a dear friend , someone whose warmth and affection touched everyone around him. We spoke just eight days ago. I could never have imagined that it would be our last conversation. His last words to me were: “Love you, Bala.” Those words will stay with me for the rest of my life. Some people leave behind memories. A few leave behind a part of themselves in our lives. Nana was one of them. Goodbye, my friend. You will be deeply missed, and forever remembered.— Tukaram Mundhe (@Tukaram_IndIAS) October 8, 2026
सांस्कृतिक कार्य मंत्री अँड आशिष शेलार यांनी अभिनेते नाना पाटेकर यांचे मराठी नाटकासह मराठी, हिंदी सिनेमातील अतुलनीय योगदान पहाता त्यांचे अंत्यसंस्कार "शासकीय इतमामात" करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने घेतल्याची माहिती दिली.