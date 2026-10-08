/आर्मी जवान ते अभिनेता! अत्यंत कठीण परिस्थितीत चित्रपटसृष्टीत प्रवेश, कारगिल युद्धातही नाना पाटेकर यांचं योगदान

आयुष्यातील अनेक अडचणी आणि संकटांवर मात करत नाना पाटेकर यांच्यासारखे एक अद्वितीय अभिनेते आज आपल्यामध्ये नाहीत. वयाच्या ७५ व्या वर्षी गोव्यातील डोना पौला राहत्या घरी कार्डियक अरेस्टनं त्यांचे निधन झालं. नाना पाटेकर यांचे सुरुवातीचे आयुष्य मोठ्या संघर्षाने भरलेले होतं. त्यांना लहानपणी शाळेनंतर ८ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मुंबईतील चुनाभट्टी इथे कामावर जावं लागायचं. त्यांच्या कुटुंबात सात भावंडे होती, त्यापैकी पाच जणांचे निधन झालं. त्यांच्या लग्नानंतर अवघ्या दोन वर्षांतच त्यांच्या मुलाचे निधन झालं.
नाना पाटेकर यांच्या जन्म १ जानेवारी १९५१ साली मराठी कुटुंबात झाला. घराच्या परिस्थितीमुळे वयाच्या अवघ्या १३ व्या वर्षापासून त्यांना काम करावं लागलं. हिंदी आणि मराठी चित्रपटांमध्ये त्यांच्या नावावर अनेक अप्रतिम आणि अविस्मरणीय चित्रपट आहेत. सिद्धार्थ कन्नन यांच्या पॉडकास्टमध्ये नाना पाटेकर यांनी स्वत: सांगितलं होतं की, घरातील परिस्थितीमुळे ते लहानपणी फक्त एकच वेळ जेवण करायचे. त्यावेळी त्यांचं मासिक उत्पन्नही केवळ 35 रुपये होते.
भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात यशस्वी आणि विपुल काम करणाऱ्या अभिनेत्यांपैकी ते एक मानले जायचे. ते केवळ त्यांच्या अभिनयासाठीच नव्हे, तर त्यांच्या चित्रपट निर्मिती आणि पटकथा लेखनासाठीही प्रसिद्ध होते. चित्रपटांमध्ये येण्यापूर्वी नाना पाटेकर रंगभूमीवर काम करत होते. त्यांना एका प्रयोगासाठी ५० रुपये मिळायचे. एकदा प्रसिद्ध अभिनेत्री स्मिता पाटील नाना पाटेकर यांचं एक नाटक पाहण्यासाठी आल्या होत्या. नानांच्या अभिनयाने स्मिता पाटील खूप प्रभावित झाल्या. त्यानंतर त्यांनी नानांना बॉलिवूडमध्ये काम करण्याचा आग्रह केला. हाच तो क्षण होता जेव्हा नाना पाटेकर यांच्या बॉलिवूडमध्ये प्रवेश झाला. स्मिता पाटील आणि नाना पाटेकर यांना 'गमन' या चित्रपटात एकत्र करण्याची संधी मिळाली.