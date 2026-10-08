शेवटच्या भाषणात नाना पाटेकरांनी केलेलं मृत्यूबद्दल भाष्य, म्हणालेले, 'मी ही उद्या...'; Video पाहून बसेल धक्का

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकरांचं वयाच्या 75 व्या वर्षी गोव्यात निधन झालं. हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतर नानांना वाचवण्याचा प्रयत्न गोव्यातील मणिपाल रुग्णालयातील डॉक्टरांनी केला. मात्र त्यात त्यांना अपयश आलं आणि पहाटे 5.20 वाजता त्यांना मृत घोषित करण्यात आलं. नाना पाटेकरांच्या निधनानंतर त्यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमात केलेल्या शेवटच्या भाषणाचा व्हिडीओ व्हायरल होतोय. विशेष म्हणजे या भाषणात नाना स्वत: मृत्यूबद्दल बोलले होते.
नाना पाटेकर यांनी 4 ऑक्टोबर रोजी गोव्याची राजधानी पणजी येथील ताज सिदाद द गोवा येथे आयोजित 'सम्राट क्लब इंटरनेशनल'च्या पदग्रहण समारंभात प्रमुख पाहुणे म्हणून भाषण केले होते. या कार्यक्रमात ते नेहमीप्रमाणे त्यांच्या पारंपरिक पांढऱ्या कुर्ता-पायजमा आणि पांढऱ्या गमछ्यामध्ये दिसले होते. भाषणादरम्यान त्यांनी गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि देशाचे माजी संरक्षण मंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्या साधेपणाचे आणि उत्तुंग कार्याचे मनापासून कौतुक केले. पर्रीकरांबद्दल बोलताना नानांनी मृत्यूसंदर्भात भाष्य केलेलं.
"मनोहर पर्रिकर माझे मित्र होते. अभिमान वाटावा असा मित्र! तो माझा होता. वयाने लहान होता. पण त्याचं मोठं पण इतकं होतं की त्याच्याकडे मानवर करुनच पहावं लागायचं. आपलं नशीब की आपल्या इथे जन्माला आला. वसा घेतल्यासारखी जगलेली ही माणसं आहेत. केवढी मोठी माणसं," असं म्हणत नानांनी पर्रिकरांच्या आठवणी जागवल्या. "एवढ्याच्या आयुष्यात एवढं करुन जाणं. ध्यास असायला पाहिजे. जायचं आहेच. मी ही उद्या आहे नाही माहिती नाही. प्रत्येकाच्या आयुष्यात तो एक काळ येणारच पण त्याच्या आधी मला जे करायचं आहे ते मी केलं का? मी प्रयत्न केले का? माझी मुलं, माझी बायको, माझं घर असं मर्यादित जगायचं असेल तर जग आणि मर!" असं म्हणत नानांनी आपल्या खास शैलीत भाष्य केलेलं.
याच भाषणात नानांनी आपल्या खास विनोदी आणि परखड शैलीत तरुणांना मार्गदर्शन करताना, "माणसाने आयुष्यात किमान एक खेळ खेळायला आणि एक वाद्य वाजवायला शिकलेच पाहिजे" असं म्हटलं होतं. पुढे बोलताना त्यांनी मिश्किलपणे, "मी स्वतः चांगला क्रिकेट खेळतो आणि फक्त कानाखाली वाजवतो," असं म्हणताच सभागृहात एकच हशा पिकलेला.
चित्रपटसृष्टीमधील बदलांबद्दल बोलताना नानांनी जुन्या काळातील अभिनेते शम्मी कपूर यांच्या डान्सचे कौतुक केलेलं. "त्यांच्या डान्सच्या वेळी शरीरात हाडे आहेत की नाही असा प्रश्न पडायचा", असे सांगत त्यांनी स्वतःला डान्स करता येत नसल्याची कबुली दिली होती. विशेष म्हणजे नाचता येत नसल्याची कबुली देतानाच या कार्यक्रमात नाना पाटेकर गोव्याच्या समृद्ध संस्कृतीत रंगून गेल्याचं दिसून आलं. त्यांनी गोव्याचे पारंपरिक 'दिवली नृत्य' करणाऱ्या कलाकारांसोबत मंचावर ठेका धरला आणि 'सामेळ' हे पारंपरिक वाद्यही वाजवले.
VIDEO | Goa: Veteran actor Nana Patekar passes away at 75. Visuals from the last public event the veteran actor attend in Goa last Sunday. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/ZGgWzRMre1— Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2026
अभिनेते नाना पाटेकर यांचे मराठी नाटकासह मराठी, हिंदी सिनेमातील अतुलनीय योगदान पहाता त्यांचे अंत्यसंस्कार "शासकीय इतमामात" करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने घेतल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अँड आशिष शेलार यांनी जाहीर केले आहे.