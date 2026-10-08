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शेवटच्या भाषणात नाना पाटेकरांनी केलेलं मृत्यूबद्दल भाष्य, म्हणालेले, 'मी ही उद्या...'; Video पाहून बसेल धक्का

नाना पाटेकरांना पहाटे 5.20 वाजता मृत घोषित करण्यात आलं. नानांच्या मृत्यूपूर्वी काही दिवस आधीच त्यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमात केलेल्या भाषणाचा व्हिडीओ समोर आला असून यात ते मृत्यूसंदर्भात बोलले होते.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 08, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Oct 08, 2026, 09:42 AM IST
शेवटच्या भाषणात नाना पाटेकरांनी केलेलं मृत्यूबद्दल भाष्य, म्हणालेले, 'मी ही उद्या...'; Video पाहून बसेल धक्का
Image Credit: नानांच्या शेवटच्या भाषणाचा व्हिडीओ व्हायरल

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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