/नाना पाटेकरांचा दिलदारपणा! मित्राच्या मदतीसाठी गहाण ठेवलेलं स्वतःच घर

Nana Patekar Morge House For Friend : ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं 8 ऑक्टोबर रोजी सकाळी साडेपाचच्या सुमारास निधन झालं. गोव्यात हृद्यविकाराच्या झटक्याने निधन झालं असून नाना पाटेकरांवर पुण्यात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. नाना पाटेकरांनी जवळपास 100 हुन अधिक चित्रपटांमध्ये त्यांनी काम केलं. नाना पाटेकर हे प्रसिद्धीच्या शिखरावर होते, मात्र त्यांचे पाय मात्र जमिनीवरच असायचे. सामाजिक कार्यात सुद्धा नाना पुढे होते, एवढंच नाही तर ते दिलदार मित्र सुद्धा होते. मित्राच्या मदतीसाठी नाना पाटेकरांनी स्वतःच घर गहाण ठेवलेलं होतं.
नाना पाटेकर हे मनोरंजनसृष्टीत त्यांच्या अभिनयासाठी प्रसिद्ध होतेच मात्र ते त्यासोबत त्यांच्या जिवाभावाच्या मैत्रीसाठी सुद्धा प्रसिद्ध होते. नाना पाटेकर यांची मनोरंजनसृष्टीत अनेकांशी घट्ट मैत्री होती. अभिनेते अशोक सराफ यांच्या सोबत नाना पाटेकरांचे अनेक किस्से आहेत. तर बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खान सोबत सुद्धा नाना पाटेकरांचं खास मैत्रीचं नातं होतं. असाच एक किस्सा आहे तो म्हणजे नाना पाटेकर आणि एन चंद्रा यांच्या दोस्तीचा. एन चंद्रा हे लेखक, दिग्दर्शक, निर्माते आहेत. एन चंद्रा हे तसं मनोरंजनसृष्टीतील मोठं नाव होतं. मसाला चित्रपट बनवण्यात त्यांचा हातखंड होता यात अंकुश, प्रतिघात हे त्यांचे ब्लॉकबस्टर चित्रपट होते. अंकुश या चित्रपटातून नाना पाटेकरांना ओळख मिळाली होती तो चित्रपट हा एन चंद्रा यांचाच होता.
तसेच एन. चंद्रा म्हणजेच चंद्रशेखर नार्वेकर असून ते मुंबईतल्या वरळी नाका परिसरात लहानाचे मोठे झाले. त्यामुळे नाना आणि एन चंद्रा हे दोघे मुंबईकर असल्याने दोघांमध्ये घट्ट मैत्री होती. एन. चंद्रा हे मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले होते त्यांना पैशांची नितांत गरज होती. अशावेळी बॉलिवूडमधून सुद्धा एन चंद्रा यांना कोणतीही मदत मिळाली नाही. यावेळी एन चंद्रा यांनी आपले मित्र नाना पाटेकरांकडे मदत मागितली. यावेळी नाना मैत्री खातीर लगेचच मदत करण्यास तयार झाले. मात्र तेव्हा चंद्रा यांना जेवढी मदत हवी होती तेवढे पैसे नानांकडे नव्हते. मात्र मित्र आर्थिक अडचणीत असल्याने नानांनी थेट स्वतःच्या घराचे पेपर काढले आणि त्यांनी घर गहाण ठेवून त्यातून मिळालेली रक्कम ही एन चंद्रा यांना दिली. यावेळी नाना पाटेकरांनी केलेल्या मदतीमुळे एन चंद्रा हे आर्थिक संकटातून बाहेर पडले आणि त्यांनी नानांकडून घेतलेली सगळी रक्कम परत केली. एवढंच नाही तर नानांनी केलेली मदत पाहून एन चंद्रा यांनी त्यांना एक स्कुटर सुद्धा भेट म्हणून दिली.