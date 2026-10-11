/नाना पाटेकर यांच्या मृत्यूचं कारण आलं समोर! पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्ये काय? गोवा पोलिसांचा खुलासा

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट समोर आला आहे. या रिपोर्टमधून नाना पाटेकर यांच्या मृत्यूचे कारण स्पष्ट झालं आहे. नाना पाटेकर यांना बरं नसताना घराबाहेरून म्हणजे एक व्यक्ती त्यांच्या घरी आला. त्यामुळे पोलिसांनी या प्रकरणात चौकशी केली. त्यात पोस्टमॉटर्म रिपोर्टनुसार हे स्पष्ट झालं आहे की, त्याचा मृत्यू नेमका कसा झाला. कारण कायम तंदुरुस्त असणारे नाना पाटेकर यांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं. त्यामुळे सगळ्यांना धक्का बसला होता. बांबोली येथील गोवा मेडिकल कॉलेज (गोमेको) मधील तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या समितीने प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत शवविच्छेदन अहवालात स्पष्ट सांगण्यात आलंय की, 75 वर्षीय नाना पाटेकर यांचा मृत्यू पूर्णपणे नैसर्गिक होता आणि त्याचे कारण तीव्र हृदयविकाराचा झटका हे होते. पणजी पोलिसांनी दिलेल्या वैद्यकीय माहितीनुसार, नाना पाटेकर यांना कोरोनरी आर्टरी डिसीज (CAD) हा आजार होता.
या आजारामुळे, त्याच्या हृदयाला रक्तपुरवठा करणाऱ्या मुख्य धमनीत अचानक रक्ताची गुठळी तयार झाली, ज्यामुळे हृदयाचा रक्तपुरवठा आणि ऑक्सिजनचा पुरवठा खंडित झाला. परिणामी, त्याला तीव्र हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यातच त्याचा मृत्यू झाला. जेव्हा मृतदेह बांबोली येथील गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात नेण्यात आला, तेव्हा कुटुंबीय आणि साक्षीदारांच्या उपस्थितीत औपचारिक पंचनामा करण्यात आला. त्यानंतर वरिष्ठ डॉक्टरांच्या एका पथकाने शवविच्छेदन पूर्ण करून आपला अहवाल पोलिसांना सादर केला.
पोलिसांच्या तपासात नाना पाटेकर यांच्या मृत्यूच्या रात्रीच्या शेवटच्या काही तासांमधील घटनाक्रम समोर आला आहे. पहाटे सुमारे २:३० वाजता, नाना पाटेकर यांना त्यांच्या डोना पौला येथील अपार्टमेंटमध्ये अस्वस्थ वाटू लागले आणि छातीत दुखू लागले. त्यांनी आपला जवळचा मित्र, अमेय नाईक याला व्हॉट्सॲपवर मेसेज पाठवून आपली प्रकृती ठीक नसल्याचे कळवले. रात्रीची वेळ असल्याने, अमेय नाईकने तो मेसेज सुमारे एका तासाने पाहिला. मेसेज वाचताच, तो तात्काळ नानांच्या डोना पौला येथील अपार्टमेंटकडे धावला.
जेव्हा दरवाजा उघडला, तेव्हा नाना पाटेकर बेशुद्ध अवस्थेत पडलेले आढळले. पहाटे सुमारे साडेचार वाजता, अमेय नाईक यांनी काळजीवाहकाच्या मदतीने जवळच्या मणिपाल हॉस्पिटलमधून तात्काळ आपत्कालीन वाहनाची (ॲम्ब्युलन्सची) व्यवस्था केली आणि नानांना गंभीर अवस्थेत मणिपाल हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले, जिथे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. पहाटे साडेपाच वाजता, रुग्णालय प्रशासनाने पणजी पोलिसांना नाना पाटेकर यांच्या मृत्यूची अधिकृत माहिती दिली.