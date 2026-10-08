/नाना पाटेकरांचा मुलगा मल्हार नेमकं काय करतो? अभिनयाऐवजी निवडली पडद्यामागची वाट

नाना पाटेकर हे भारतीय चित्रपटसृष्टीतील अत्यंत लोकप्रिय आणि दमदार अभिनेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या अभिनयाची वेगळी शैली, परखड व्यक्तिमत्त्व आणि अनेक गाजलेल्या भूमिका आजही प्रेक्षकांच्या स्मरणात आहेत. मात्र, त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत ते नेहमीच काहीसे खासगी राहिले. त्याचप्रमाणे त्यांचा एकुलता एक मुलगा मल्हार पाटेकर यानेही प्रसिद्धीपासून अंतर राखत स्वतःची वेगळी वाट निवडली. नानांच्या निधनानंतर मल्हार पुन्हा चर्चेत आले आहेत. वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवत अभिनेता होण्याऐवजी मल्हारने चित्रपट निर्मितीच्या पडद्यामागच्या कामाला अधिक पसंती दिली.
मल्हार यांचा चित्रपटसृष्टीशी संबंध अगदी लहानपणापासूनच आला. 1991 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘प्रहार: द फायनल अटॅक’ या चित्रपटात त्यांनी बालकलाकार म्हणून काम केले होते. विशेष म्हणजे या चित्रपटाचे दिग्दर्शन नाना पाटेकर यांनी केले होते आणि त्यात त्यांनी प्रमुख भूमिकाही साकारली होती. वडिलांसोबत काम करण्याचा हा अनुभव मल्हार यांच्या चित्रपटप्रवासातील सुरुवातीचा टप्पा ठरला. मात्र, पुढे त्यांनी अभिनयाला पूर्णवेळ करिअर म्हणून स्वीकारले नाही.
मल्हार यांची खरी आवड चित्रपटाच्या निर्मिती प्रक्रियेकडे असल्याचे त्यांच्या पुढील कामावरून दिसून येते. त्यांनी राम गोपाल वर्मा यांच्या ‘द अटॅक्स ऑफ 26/11’ या चित्रपटासाठी असिस्टंट डायरेक्टर म्हणून काम केले. कॅमेऱ्यासमोर येण्यापेक्षा चित्रपटाच्या निर्मितीमागील विविध पैलू समजून घेण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. दिग्दर्शन, शूटिंग आणि चित्रपटाच्या पडद्यामागील कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेत त्यांनी या क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.
मल्हार यांनी अभिनयापासून पूर्णपणे फारकत घेतली नव्हती. 2014 मध्ये आलेल्या ‘द लिटिल गॉडफादर’ या चित्रपटात त्यांनी भूमिका साकारली होती. जॉय ऑगस्टीन दिग्दर्शित या सिनेमात ते सहाय्यक भूमिकेत दिसले होते. या चित्रपटात अंगद बेदी यांच्यासह इतर कलाकारही महत्त्वाच्या भूमिकेत होते. मात्र, या एका-दोन अनुभवांनंतर मल्हार यांनी स्वतःला अभिनेता म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी मोठ्या बॅनरच्या चित्रपटांची वाट धरली नाही. त्याऐवजी त्यांनी चित्रपट निर्मितीच्या पडद्यामागच्या क्षेत्राला प्राधान्य दिले.
नाना पाटेकर यांचे नाव देशभरात परिचित असले, तरी मल्हार यांनी मात्र प्रसिद्धीपासून स्वतःला कायम दूर ठेवले. सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये ते क्वचितच वडिलांसोबत दिसले. सोशल मीडिया किंवा माध्यमांमध्येही त्यांच्या खासगी आयुष्याची फारशी चर्चा झालेली पाहायला मिळत नाही. यामुळेच नाना पाटेकर यांचा मुलगा असूनही मल्हार यांचे आयुष्य सामान्य प्रेक्षकांसाठी तुलनेने गूढ राहिले.
फिल्मी कुटुंबातून आलेल्या अनेक कलाकारांची मुलं अभिनय क्षेत्रात येऊन आपले नशीब आजमावतात. मात्र मल्हार यांनी त्यापेक्षा वेगळी वाट निवडली. वडील सुपरस्टार असतानाही त्यांनी त्यांची सावली बनण्याऐवजी स्वतःच्या आवडीच्या क्षेत्रात काम करण्याचा निर्णय घेतला. अभिनयाची संधी मिळूनही त्याला करिअरचे स्वरूप न देता त्यांनी फिल्ममेकिंगकडे अधिक लक्ष दिले. त्यामुळे नाना पाटेकर यांच्या लोकप्रियतेपासून दूर राहत, स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्याचा मल्हार यांचा प्रयत्न कायमच वेगळा ठरला.