शाहीद, तृप्तीकडून नाना पाटेकरांचा अपमान! नाना संतापून अर्ध्यातून निघून गेले; Video पाहिला का?

Nana Patekar O'Romeo Trailer Launch Event: मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमात असं काय घडलं की नंतर दिग्दर्शकालाच द्यावं लागलं घडलेल्या गोष्टीचं स्पष्टीकरण

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 22, 2026, 08:27 AM IST
शाहीद, तृप्तीकडून नाना पाटेकरांचा अपमान! नाना संतापून अर्ध्यातून निघून गेले; Video पाहिला का?
या साऱ्या प्रकाराचा व्हिडीओ चर्चेत

Nana Patekar O'Romeo Trailer Launch Event: 'ओ रोमियो'च्या ट्रेलर लाँच कार्यक्रमात एक मोठा राडा झाला. या चित्रपटामध्ये नकारात्मक भूमिका साकारणारे ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर रागात कार्यक्रम सोडून निघून गेले. दिग्दर्शक विशाल भारद्वाज यामुळे इतके निराश झाले की त्यांनी स्वतः स्टेजवरून यासंदर्भातील स्पष्टीकरण दिले. विशाल यांनी नाना पाटेकर आपल्या तत्वांनुसार वागतात असं म्हटलं.

घडलं काय?

नाना पाटेकर 'ओ रोमियो'च्या ट्रेलर लाँच कार्यक्रमातून मध्यंतर होत असताना निघून गेले. नाना चित्रपटातील प्रमुख कलाकारांपैकी एक आहे. 'ओ रोमियो'च्या ट्रेलर लॉन्चला दिलेल्या वेळेत पोहचलेल्या कलाकारांमध्ये नाना पाटेकरांचा समावेश होता. मात्र कार्यक्रमाच्या ठिकाणी पोहोचल्यानंतर त्याचे सहकलाकार म्हणजेच मुख्य अभिनेता शाहिद कपूर आणि अभिनेत्री तृप्ती डिमरी नियोजित वेळेपेक्षा एका तासाहून अधिक उशीरा आले. इतका वेळ नाना पाटेकरांना या दोघांची वाट पहावी लागली तेव्हा नानांचा संयम सुटला.

नाना निघून गेला आहे, पण मला...

वृत्तांनुसार, नाना यांनी ठराविक वेळेपुढे एक क्षणही न थांबता संतापून कार्यक्रमातून काढता पाय घेतला. ही घटना मनोरंजनसृष्टीत चर्चेचा विषय झाल्याने दिग्दर्शक विशाल भारद्वाज यांना स्टेजवरून घडलेल्या गोष्टीचं स्पष्टीकरण द्यावं लागलं. लाईव्ह कार्यक्रमादरम्यान माध्यमांशी बोलताना विशाल भारद्वाज यांनी, "नाना निघून गेला आहे, पण मला अजूनही त्याच्याबद्दल बोलायचे आहे," असं म्हणत नाना पाटेकरांबद्दल बोलण्यास सुरुवात केली.

"नाना हा वर्गातील सर्वात खोडकर मुलासारखा आहे. जो लोकांना त्रास देतो आणि सर्वात जास्त मनोरंजन करतो. मी त्याला 27 वर्षांपासून ओळखतो, पण आम्ही एकत्र काम केलेला हा आमचा पहिलाच चित्रपट आहे. तो इथे असता तर छान झाले असते. पण आम्ही त्याला एक तास वाट पाहायला लावली, म्हणून तो उभा राहिला आणि त्याच्या ट्रेडमार्क शैलीत कार्यक्रम सोडून गेला. आम्हाला त्याची काही हरकत नाही, कारण ती नाना पाटेकरची ओळख आहे," असं विशाल भारद्वाज म्हणाले. 

नाना पाटेकरांचा अपमान! अनेकांनी केली आयोजकांवर टीका

नाना अशाप्रकारे कार्यक्रम सोडून गेल्याची बातमी सोशल नेटवर्किंगवही चर्चेचा विषय ठरत आहे. नानांसारख्या व्यक्तीला अशी वाट पाहायला लावणं हा त्याचा अपमान आहे. अनेकांनी तर नानांची भूमिका योग्यच होती असं म्हणत त्यांचं समर्थन केलं आहे. नाना सारख्या ज्येष्ठ अभिनेत्याला शाहीद आणि तृप्तीने ताटळकाळत ठेवणं हा त्या नटाचा अमान असल्याचं, एकाने म्हटलं आहे. "मला नानांची भूमिका योग्य वाटली. इथे वेळ महत्तवाची नाही असं म्हटलं तरी तत्वं आणि दिलेला वेळ पाळणे महत्त्वाचे वाटते," असं एकाने म्हटलं असून दुसऱ्याने, "नाना पाटेकरांनी राजामौलीचा चित्रपटा नाकारलेला. यावरुनच त्याला स्टारडमची पर्वा नसल्याचं अधोरेखित होत्. त्याला त्याचा स्वाभिमान महत्त्वाचा आहे," असं म्हटलंय. कार्यक्रमाच्या नियोजनातील ढसाळपणा आणि समन्वयाचा अभावा या दोन गोष्टींमुळे गोंधळ उडाल्याचं अनेकांनी म्हटलं आहे. 

'ओ रोमियो'मधून तिसऱ्यांदा एकत्र येणार शाहिद आणि विशाल भारद्वाज

'ओ रोमियो'मधून शाहिद कपूर आणि विशाल भारद्वाज एका दशकाहून अधिक काळानंतर पुन्हा एकत्र येत आहेत. यापूर्वी त्यांनी कमिने (2009) आणि हैदर (2024) सारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले होते. सत्य घटनांपासून प्रेरित असलेल्या या चित्रपटात अविनाश तिवारी, तृप्ती डिमरी आणि नाना पाटेकर यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत.

'ओ रोमियो' चित्रपट 13 फेब्रुवारी रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

