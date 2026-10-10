/नाना पाटेकरांच्या निधनानंतर पत्नी नीलकांती यांची पहिली पोस्ट, 3 शब्दात म्हणाल्यात...

ज्येष्ठ अभिनेता नाना पाटेकर यांचं गोव्यात गुरुवारी (8 ऑक्टोबर) वयाच्या 75 व्या वर्षी हृदय विकाराच्या झटक्याने निधन झालं. निधनाच्या वेळी नाना पाटेकर गोव्यातील घरात एकटे होते. त्यांचा मुलगा मल्हार आणि पत्नी नीलकांती पाटेकर या पुण्यात होत्या. गोव्यातून नानांचं पार्थिव पुण्याजवळील डोणजे गावातील त्यांचा श्वास असलेल्या नानाची वाडी या फार्महाऊसमध्ये आणण्यात आले. त्यानंतर गुरुवारी रात्री उशिरा अंत्यसंस्कार करण्यात आले. नानांच्या निधनानंतर मुलगा मल्हार यांनी पत्रकारांशी बोलताना आपल्या भावनांना वाट करुन दिली. नाना यांच्या निधनानंतर आता पत्नी नीलकांती पाटेकर यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
नाना पाटेकर आणि नीलकांती पाटेकर हे 35 वर्षांपासून वेगळे राहत होते, हे सगळ्यांच माहिती आहे. त्यांनी कधी घटस्फोट घेतला नाही. नाना आणि नीलकांती यांच्यामध्ये काही मतभेद होते पण तरीही त्यांच्यामधील एक जिव्हाळ्याचे नातं होतं, जे अनेकांनी जवळून पाहिलं आहे. आज नाना पाटेकर यांच्या निधनाच्या दोन दिवसांनंतर नीलकांती पाटेकर यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर तीन शब्दात आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. नानांच्या अंत्यविधी वेळी स्तभ आणि शांत असलेल्या नीलकांती यांना सर्वांनी पाहिल्यात.
नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतरची ही नीलकांती पाटेकर यांची पहिली पोस्ट असून आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिलंय की, "एकच शब्द नि:शब्द." ही तीन शब्दांची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झालीय. तर नेटकऱ्यांनी नीलकांती पाटेकर यांच्या पोस्टवर कमेंट्स करून नाना पाटेकर यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.
नाना पाटेकर आणि नीलकांती पाटेकर यांनी १९७८ साली प्रेमविवाह केला होता. नीलकांती एक बँक अधिकारी होत्या आणि त्यांना नाटकाची आवड होती. याच काळात त्यांची भेट झाली. ते एकमेकांच्या प्रेमात पडले आणि मग त्यांनी लग्न केले. नाना आणि नीलकांती यांचे लग्न फक्त ७५० रुपयांमध्ये पार पडले होते.