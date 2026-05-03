'ती पुरुषांना सहज...', रेखाबाबत असं का म्हणाल्या नर्गिस? सुनील दत्त यांच्यासोबत काय होतं नातं?

Nargis-Rekha Controversy : काही अभिनेत्रींना कलाविश्वातील त्यांच्या योगदानामुळं विविध नावं आणि विशेषणांनी संबोधलं जातं. अभिनेत्री नर्गिस या त्याच अभिनेत्रींपैकी एक. 'लिडींग लेडी ऑफ बॉलिवूड' अशी ओळख असणाऱ्या नर्गिस दत्त यांनी 50- 60 चं दशक गाजवलं होतं. हिंदी कलाविश्वात त्यांनी आपली अशी वेगळी ओळख निर्माण केली. 'आरके बॅनर'चा त्या चेहरा ठरल्या. हिंदी सिनेजगतात आघाडीच्या अभिनेत्रींचा काळ आला तेव्हा नर्गिस या यादीत अग्रस्थानी होत्या. फक्त अभिनयच नव्हे, तर आपल्या ठाम भूमिका आणि परखड मतांसाठीसुद्धा त्या ओळखल्या जायच्या. मात्र, याच नर्गिस एका अनपेक्षित कारणामुळंही चर्चेत आल्याचं सांगण्यात येतं. ते कारण म्हणजे अभिनेत्री रेखा यांत्याबाबत कैक वर्षांपूर्वी त्यांनी केलेलं वक्तव्य.
हा तो काळ होता जेव्हा अभिनेत्री रेखा काही गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये झळकत होत्या. याचदरम्यान रेखा आणि नर्गिस यांचे पती अभिनेते सुनील दत्त यांनी ‘प्राण जाए पर वचन ना जाए’, ‘नागिन’, ‘राखी की सौंगंध’, ‘जमीन आसमान’ अशा चित्रपटांतून स्क्रीन शेअर केली. सिनेरसिकांनाही ही ऑनस्क्रीन जोडी भावली.
पाहता पाहता रेखा लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोहोचल्या. 70- 80 चा काळ त्यांनी गाजवला. त्यांच्या सौंदर्यावर अनेकजण भाळले होते आणि याचदरम्यान रेखा यांचं व्यक्तिगत आयुष्यसुद्धा चर्चेचा विषय ठरत होतं. चर्चांना अनेक फाटे फुटल होते, त्यातलाच एक म्हणजे सुनील दत्त आणि रेखा यांची कथित जवळीक. पतीशी रेखाचं नाव जोडलं जाणं आणि त्याबाबतच्या चर्चा होणं यामुळं नर्गिस बेचैन झाल्या होत्या असं सांगणाही काही वृत्त आढळतात. काही वृत्तांनुसार नर्गिस यांचं रेखा यांच्याबाबत फारसं चांगलं मत नव्हतं.
1976 मध्ये नर्गिस यांनी रेखा यांच्याबाबत एका मुलाखतीत वक्तव्य केलं. जिथं त्यांनी रेखा यांच्याबाबत काही अनपेक्षित वक्तव्य केली. 'पुरुषांना रेखा काही असे सिग्नल देते की ती त्यांच्यासाठी सहज उपलब्ध आहे... काहीजण तर रेखाला चेटकीण समजतात. मला तिची अडचण समजलीये. कारण मी अशा अनेकांसोबत माझ्या कारकिर्दीमध्ये काम केलं आहे ज्यांना काही मानसिक अडचणी आहेत', असं नर्गिस म्हणाल्या होत्या.
रेखासुद्धा अनेकदा कुठंतरी हरवल्यासारखी असते, तिला एखाद्या चांगल्या आणि आधार देणाऱ्या पुरुषाची गरज आहे, असंही नर्गिस म्हणाल्या. त्यांच्या या एका वक्तव्यानं सिने जगतात खळबळ माजली. सर्वांसाठी चर्चेचा हाच एक मुद्दा होता. नर्गिस इतकं मोठं वक्तव्य कसं करु शकतात, असाच प्रश्न अनेकांना पडला. रेखा यांनी मात्र नर्गिस यांच्या या वक्तव्यावर कधीची प्रतिक्रिया दिली नाही.
नर्गिस यांनी हे वक्तव्य केलं तेव्हा रेखा यांचं वय अवघं 22 वर्षे इतकं होतं. सुनील दत्त नव्हे तर अभिनेता संजय दत्त म्हणजेच नर्गिस यांच्या मुलाशीसुद्धा रेखा यांचं नाव जोडण्यात आलं. सिनेवृत्तांनुसार 'जमीन आसमान'च्या चित्रीकरणादरम्यान संजय दत्त कठीण प्रसंगातून जात असतानाच रेखा यांनी त्याला आधार दिला होता. नर्गिसच नव्हे तर राखी गुलजार यांनीसुद्धा रेखा यांच्यावर असंच काहीसं वक्तव्य केलं होतं. 'खून भरी मांग' चित्रपटातील लूकवरून रेखा म्हणजे चालतंफिरतं दागिन्यांचं दुकान असल्याचं त्या म्हणाल्या होत्या. त्यावरही रेखा यांनी मौन राहणंच पसंत केलं होतं.
सिनेविश्वामध्ये अभिनेत्रींमध्ये बहुविध कारणांवरून असणारे मतभेद आणि त्यामुळं उडणारे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष खटके हे तेव्हाही चर्चेचा विषय ठरायचे आणि आजही चित्र काही वेगळं नाही.