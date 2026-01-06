Nashik Municipal Election:नाशिक महापालिकेत नवा चेहरा! नुपूर सावजी Mahapalika Election मध्ये !

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi TV Actress Nupur Savji Contest Nashik Municipal Election 2026: नाशिक महापालिका निवडणुकीत जुन्या नेत्यांसोबत अभिनेत्री नुपूर सावजी देखील मैदानात उतरल्या आहेत.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 6, 2026, 02:58 PM IST
Marathi TV Actress Nupur Savji Contest Nashik Municipal Election 2026:राज्यात महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीला सुरुवात झाली आहे, आणि येत्या 15 जानेवारी 2026 रोजी 29 महापालिकांसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडेल. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी, 16 जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे. राज्यभरात प्रचाराच्या तयारीला जोमाने सुरुवात झाली आहे, आणि या वेळेस आरोप-प्रत्यारोपांची फैऱ्याही झडत आहेत. अनेक राजकीय पक्ष आपले उमेदवार जाहीर करत आहेत, आणि त्यावरून जोरदार चर्चा सुरू आहे. या निवडणुकीत जुन्या जाणत्या नेत्यांसोबतच नवीन चेहेरेही मैदानात उतरले आहेत, ज्यात मनोरंजन क्षेत्रातील काही प्रसिद्ध कलाकारांचे नाव देखील समाविष्ट आहे.

यंदा नाशिक महापालिकेच्या निवडणुकीत एक नवा चेहरा पाहायला मिळत आहे. अभिनेत्री नुपूर सावजी. बॉलिवूड आणि मराठी चित्रपट सृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री नुपूर सावजी भाजपच्या तर्फे नाशिक महापालिकेच्या निवडणुकीत उमेदवारी लढवत आहेत. भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी नुकतीच नाशिकला भेट दिली, आणि त्या भेटीच्या दरम्यान त्यांनी नुपूर सावजी आणि तिच्या पॅनेलची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी सोशल मीडियावर एक फोटो शेअर करत, भाजपने नुपूर सावजीला नाशिक महापालिकेच्या उमेदवारीसाठी निवडले असल्याचे स्पष्ट केले. केशव उपाध्ये यांनी नुपूर आणि तिच्या पॅनेलला विजयाच्या शुभेच्छा दिल्या आणि त्यांची घोषणा केली की, "भाजपने नाशिक महापालिकेतील उमेदवारीसाठी नुपूर सावजीला निवडले आहे.'

केशव उपाध्ये यांच्या वक्तव्यांमध्ये, त्यांनी भाजपच्या उमेदवार निवडीबद्दल खुलासा केला. त्यांनी सांगितले की, 'तरुणांची पहिली पसंत भाजप आहे, आणि यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत भाजपने विविध क्षेत्रांतील तज्ञ आणि युवा चेहेऱ्यांना उमेदवारी दिली आहे.' ते म्हणाले, 'नुपूर सावजी, जी एक संस्कृत तज्ञ आहे आणि अभिनय क्षेत्रातील एक महत्त्वपूर्ण चेहरा आहे, भाजपच्या पॅनेलचे हिस्सा आहे. नुपूर सावजी ही एक प्रेरणादायक युवा प्रतिनिधी आहे आणि ती नाशिक महापालिकेच्या निवडणुकीत उमेदवारी लढवते.'

नुपूर सावजीच्या कारकिर्दीचा घेतल्यास, ती एक अत्यंत प्रतिभाशाली अभिनेत्री आहे. नुपूरने 'घाडगे अँड सून', 'तुला पाहते रे', 'रंग माझा वेगळा' यांसारख्या चर्चेत असलेल्या मराठी मालिकांमध्ये आपले अभिनय कौशल्य दाखवले आहे. तिच्या अभिनयाला प्रेक्षकांकडून भरपूर प्रेम मिळाले आहे, आणि ती मराठी लोकांच्या हृदयात स्थान निर्माण करण्यात यशस्वी झाली आहे. याशिवाय, नुपूरने 'वाजलाच पाहिजे' या मराठी चित्रपटातही अभिनय केला आहे, ज्यामुळे तिला सिनेमा प्रेमींच्या वर्तुळात चांगली ओळख मिळाली आहे.

नुपूरच्या करिअरमध्ये विविध नाटकांमध्ये, एकांकिकांमध्ये आणि छोटे मोठे प्रकल्पही आहेत. तिचा अभिनय क्षेत्रातील अनुभव तिला या निवडणुकीत यश मिळवून देईल, अशी अनेकांची आशा आहे.

नुपूर सावजीच्या उमेदवारीने नाशिक महापालिकेतील राजकारणात एक वेगळं वळण घेतले आहे. अभिनेत्री असलेल्या नुपूरच्या पॅनेलला भाजपच्या यशस्वी प्रचाराची संजीवनी मिळेल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. नुपूरच्या व्यक्तिगत आणि कार्यक्षेत्रातील अनुभवामुळे, तिचा निवडणुकीतला प्रवास सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची चर्चेची गोष्ट बनला आहे.

नुपूरच्या उमेदवारीची घोषणा भाजपच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा निर्णय आहे, कारण तिचा सार्वजनिक जीवनातील लोकप्रियतेचा पॅटर्न आणि नागरिकांशी असलेली नाळ तिला एक योग्य उमेदवार बनवते. तिला एक संस्कृत शिक्षक म्हणूनही ओळखले जात आहे, जे तिच्या विचारसरणीला आणखी एक सशक्त आधार देते.

महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, नुपूर सावजीच्या उमेदवारीमुळे नाशिकमध्ये भाजपला मोठा फायदा होईल, अशी अपेक्षाही आहे

