National Awards 2025: मराठमोळा 'सितारा' चमकला! भार्गव जगताप किंग खानच्या डोळ्यात भरला

71 व्या राष्ट्रीय पुरस्काराकडे सगळ्यांचंच लक्ष होतं. शाहरुख खान, राणी मुखर्जी, विक्रांत मेस्सी या सगळ्यांसोबत आणखी एका व्यक्तीची जोरदारच चर्चा झाली ती म्हणजे 'भार्गव जगताप'ची. नाळ 2 या सिनेमातून प्रेक्षकांचं मन जिंकलेला 'मणी'. मणीला 71 वा 'सर्वोत्कृष्ठ बालकलाकार' हा राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकला. या सोबतच भार्गवीने बॉलिवूडचा किंग खान शाहरुखचं मन जिंकलं आहे.
त्याने केवळ राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकला नाही, तर जेव्हा बॉलिवूडचा किंग शाहरुख खानने स्वतः त्याचा हात धरला आणि त्याला मिठी मारली तेव्हा भार्गव खूप आनंदी झाला. 2025 च्या राष्ट्रीय पुरस्कारांमध्ये सर्वांची मने जिंकणारा हा स्टार कोण आहे, जाणून घेऊया. जगासाठी भार्गव हा स्पेशल चाईल्ड असेल पण त्याने आपल्या कलाकृतीतून असाधारण व्यक्तीमत्व असल्याचं सिद्ध केलं आहे.
#WATCH | Delhi: 71st National Film Awards | Child artist Bhargav Ratnakant Jagtap says, "It feels great. I am so happy to win my first National Award. When I did the movie, I never thought I would win the award..."
Bhargav Ratnakant Jagtap received the Best Child Artist award
"नाल २" हा चित्रपट भार्गवसाठी एक संधी होती. ज्यामुळे हा तारा सगळीकडे चमकला. या चित्रपटातील त्याचे पात्र इतके प्रामाणिक आणि हृदयस्पर्शी होते की प्रेक्षक तो अभिनय करत आहे हे विसरून गेले. त्याने त्याच्या पात्राचे दुःख, आनंद आणि आशा इतक्या खात्रीशीरपणे मांडली की प्रत्येक प्रेक्षक अश्रू ढाळत असे. त्याच्या अभिनयात कोणताही ढोंग नव्हता, फक्त एक सत्य होते जे थेट हृदयापर्यंत पोहोचले. भार्गवसाठीचा हा चित्रपट "सैराट" फेम नागराज मंजुळे यांनी निर्मित केला होता आणि सुधाकर रेड्डी यांनी दिग्दर्शित केला होता.
विशेष म्हणजे, भार्गवची निवड "नाल 2" साठी अगदी अनपेक्षितपणे झाली. जरी भार्गवचे वडील, रत्नकांत जगताप, चित्रपटसृष्टीत आहेत आणि त्यांच्या मुलासाठी कामाची शिफारस करू शकले असते, तरी त्यांनी नेहमीच त्याच्या अभ्यासाला प्राधान्य दिले. एके दिवशी, रत्नकांत जगताप भार्गवला एका चित्रपटाच्या प्रीमियरला घेऊन गेले. तिथे, "नाल 2" चे कास्टिंग डायरेक्टर भार्गवला दिसले. त्याच्या निरागसतेमुळे आणि त्याच्या शैलीने तो खूप प्रभावित झाला. "मणि" च्या भूमिकेसाठी त्याने लगेच भार्गवच्या पालकांशी संपर्क साधला. इतक्या मोठ्या प्रकल्पाची संधी मिळाल्याने, रत्नकांत जगताप लगेचच होकार दिला.
२३ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार २०२५ समारंभात जेव्हा भार्गवचे नाव सर्वोत्कृष्ट बाल कलाकारासाठी जाहीर करण्यात आले तेव्हा संपूर्ण सभागृह टाळ्यांचा कडकडाट झाला. भार्गव जेव्हा व्यासपीठावर आला तेव्हा तेथे उपस्थित असलेले त्याचे पालक आणि भाऊ त्याच्यासाठी डोळे अभिमानाने पाणावले. ही चमक केवळ पुरस्कारानेच नव्हती, तर त्यांच्या मुलाचे स्वप्न पूर्ण होताना पाहूनही होती.
71st National Film Awards
President #DroupadiMurmu confers the Best Child Artist award on Bhargav Jagtap, Shrinivas Pokale and Treesha Thosar for the film Naal 2 (Marathi) at the #71stNationalFilmAwards #NFA2023
पुरस्कार समारंभानंतर, भार्गव जगताप स्वतः शाहरुख खानला भेटला. जेव्हा शाहरुखने भार्गवला पाहिले तेव्हा त्याने प्रेमाने त्याच्याशी हस्तांदोलन केले आणि त्याला मिठी मारली. दरम्यान, किंग खाननेही त्या नवोदित कलाकाराच्या पाठीवर थाप दिली.