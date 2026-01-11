English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मराठमोळ्या 'नॅशनल क्रश'चा नवा अंदाज! गिरजा ओक घेणार मुख्यमंत्र्यांची खास मुलाखत 'या' विषयावर थेट चर्चा

Girija Oak: सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड लोकप्रिय ठरलेली आणि ‘नॅशनल क्रश’ म्हणून ओळख मिळवलेली अभिनेत्री गिरिजा ओक पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. ती आता 'संवाद पुणेकरांशी' या एका विशेष कार्यक्रमात दिसणार आहे. 

Updated: Jan 11, 2026, 11:31 AM IST
CM Devendra Fadanvis : सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड लोकप्रिय ठरलेली आणि ‘नॅशनल क्रश’ म्हणून ओळख मिळवलेली अभिनेत्री गिरिजा ओक पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. यावेळी कारण आहे तिची एक वेगळी आणि महत्त्वाची भूमिका. पुणे महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजप पुणे शहर विभागाकडून ‘संवाद पुणेकरांशी’ हा खास कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम रविवार, 11 जानेवारी रोजी सायंकाळी 7 वाजता पार पडणार असून यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमात पुणेकरांच्या वतीने अभिनेत्री गिरिजा ओक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत घेणार आहे. त्यामुळे कला आणि राजकारणातील मतांचा एक वेगळाच संवाद पाहायला मिळणार आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून गिरिजा ओक सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चेत आहे. एका खास मुलाखतीदरम्यान तिने परिधान केलेल्या निळ्या साडीतील फोटो आणि व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले. या पोस्टवर चाहत्यांनी भरभरून प्रतिक्रिया दिल्या आणि तिच्यावर कौतुकाचा वर्षाव केला. याच प्रतिक्रियांमधून तिला ‘नॅशनल क्रश’ अशी नवी ओळख मिळाली. तिचा साधेपणा, आत्मविश्वास आणि व्यक्तिमत्त्व यामुळे तरुणाई तिच्याकडे अधिक आकर्षित होताना दिसत आहे. अभिनयाबरोबरच तिचा सहज वावर आणि विचार मांडण्याची शैली लोकांना आवडत आहे.

गिरिजा ओक ही मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते गिरिष ओक यांची मुलगी आहे. मात्र, केवळ नावावर नव्हे तर स्वतःच्या मेहनतीच्या जोरावर तिने अभिनय क्षेत्रात स्वतःचं स्थान निर्माण केलं आहे. तिने मराठी आणि हिंदी अशा दोन्ही मनोरंजनसृष्टीत काम केलं आहे. मालिका, चित्रपट आणि वेब सीरिज या तिन्ही माध्यमांत ती सक्रिय आहे. अभिनयासोबतच अनेक नामांकित ब्रँडच्या जाहिरातींमध्येही ती झळकली आहे.

हिंदी चित्रपटसृष्टीत ‘तारे जमीन पर’, ‘शोर इन द सिटी’ आणि अलीकडील ‘जवान’ यांसारख्या चित्रपटांमधील तिच्या भूमिकांनी प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेतलं. तसेच नुकताच नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झालेल्या ‘इन्स्पेक्टर झेंडे’ या चित्रपटातही तिची भूमिका पाहायला मिळाली. विविध प्रकारच्या भूमिका साकारत तिने आपली अभिनय क्षमता सिद्ध केली आहे.

हे ही वाचा: 'हृतिकवर प्रेम करणं म्हणजे मरणयात्रा...' 'या' महिला खासदाराशी अफेअरपासून तर ब्रेकअपपर्यंतच्या चर्चांनी वळवल्या होत्या सर्वांच्या नजरा

आता अभिनेत्री म्हणून ओळख असलेल्या गिरिजा ओककडून थेट मुख्यमंत्र्यांची मुलाखत घेतली जाणार असल्यामुळे हा कार्यक्रम अधिकच चर्चेत आला आहे. एक लोकप्रिय अभिनेत्री आणि राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्यातील संवाद पुणेकरांसाठी नक्कीच उत्सुकतेचा विषय ठरणार आहे.

Samvad Punekaranshi ProgramCM Devendra Fadnavismarathi newsnational crush girija oaknational crush

