Marathi News
National Film Awards : नऊवारी साडी, नाकात नथ... दिल्लीत मराठी संस्कृती जपत स्वीकारला राष्ट्रीय पुरस्कार, 'ही' महिला आहे तरी कोण?

National Awards 2025  : सगळीकडे राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्काराची चर्चा आहे. पण या सगळ्यात आणखी एका गोष्टीची चर्चा होतेय ती म्हणजे नऊवारी साडी नेसून स्वीकारलेल्या पुरस्काराची. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 23, 2025, 09:57 PM IST
National Film Awards 2025

अतिशय मानाचा आणि महत्त्वाचा मानला जाणारा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा संपन्न झाला आहे. 71 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात एक लक्षवेधी गोष्ट घडली. यामुळे महाराष्ट्राची मान उंचावली . या सोहळ्यात मराठी सिनेसृष्टीने लक्ष वेधलं. दिग्दर्शक सुजय डहाकेच्या 'श्यामची आई' या सिनेमाला 'सर्वोत्कृष्ठ मराठी चित्रपट' हा पुरस्कार मिळाला आहे.  

श्यामची आजी

साने गुरुजींच्या आत्मचरित्रावर आधारित ‘श्यामची आई’ हा चित्रपट आहे. या सिनेमात कृष्ण-धवल काळातली कथा सांगतो. या चित्रपटात संदीप पाठक, गौरी देशपांडे, ओम भूतकर यांच्यासह इतर कलाकार देखील आहेत. 

नेमकं काय घडलं? 

"श्यामची आई' सिनेमाच्या निर्मात्या अमृता अरुणराव यांच्या एका कृतीचं खूप कौतुक होतंय. निर्मात्या अमृता अरुणराव यांनी भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते निळ्या रंगाची नऊवारी साडी आणि नाकात नथ अशा मराठमोळ्या पोशाखात हा पुरस्कार स्वाकीरला आणि महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व केलं. 

श्यामची आईला दोन पुरस्कार 

1953मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'श्यामची आई' या चित्रपटाला पहिल्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये सर्वोत्कृष्ट वैशिष्ट्यपूर्ण चित्रपटासाठी राष्ट्रपतीतर्फे सुवर्णपदक मिळाले होते. अशाप्रकारे साने गुरुजी यांच्या आत्मचरित्रावर आधारित ‘श्यामची आई’ या चित्रपटांना दोनदा राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं आहे.

नाळ 2 च्या त्रिशाचं होतंय कौतुक

राष्ट्रीय पुरस्कारात 5 बालकलाकारांनाही पुरस्कार देण्यात आला आहे. त्यापैकी 4 बालकलाकार हे मराठी आहेत. यामध्ये नाळ 2 सिनेमातील त्रिशा ठोसर, श्रीनिवास पोकळे आणि भार्गव जगताप यांना सर्वोत्कृष्ट बालकलाकाराने पुरस्काराने गौरविण्यात आलं आहे. तसेच जिप्सी सिनेमातील कबीर खांडारेलाही पुरस्कार देण्यात आलाय.

या सोहळ्यात त्रिशा ठोसरने साऱ्यांचं लक्ष वेधलं. त्रिशाने देखील या सोहळ्यात साडी परीधान केली होती. त्रिशाचा मंचावर येताच सगळ्यांनी कौतुकाने टाळ्यांचा गडगडाट केला. त्रिशाचा आत्मविश्वास पाहून सगळ्यांनाच कौतुक वाटलं. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
NATIONAL FILM AWARDSराष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारMarathi Cinemaमराठी चित्रपटसृष्टीshyamchi aai

