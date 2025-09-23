National Film Awards : नऊवारी साडी, नाकात नथ... दिल्लीत मराठी संस्कृती जपत स्वीकारला राष्ट्रीय पुरस्कार, 'ही' महिला आहे तरी कोण?

अतिशय मानाचा आणि महत्त्वाचा मानला जाणारा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा संपन्न झाला आहे. 71 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात एक लक्षवेधी गोष्ट घडली. यामुळे महाराष्ट्राची मान उंचावली . या सोहळ्यात मराठी सिनेसृष्टीने लक्ष वेधलं. दिग्दर्शक सुजय डहाकेच्या 'श्यामची आई' या सिनेमाला 'सर्वोत्कृष्ठ मराठी चित्रपट' हा पुरस्कार मिळाला आहे.
साने गुरुजींच्या आत्मचरित्रावर आधारित ‘श्यामची आई’ हा चित्रपट आहे. या सिनेमात कृष्ण-धवल काळातली कथा सांगतो. या चित्रपटात संदीप पाठक, गौरी देशपांडे, ओम भूतकर यांच्यासह इतर कलाकार देखील आहेत.
"श्यामची आई' सिनेमाच्या निर्मात्या अमृता अरुणराव यांच्या एका कृतीचं खूप कौतुक होतंय. निर्मात्या अमृता अरुणराव यांनी भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते निळ्या रंगाची नऊवारी साडी आणि नाकात नथ अशा मराठमोळ्या पोशाखात हा पुरस्कार स्वाकीरला आणि महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व केलं.
1953मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'श्यामची आई' या चित्रपटाला पहिल्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये सर्वोत्कृष्ट वैशिष्ट्यपूर्ण चित्रपटासाठी राष्ट्रपतीतर्फे सुवर्णपदक मिळाले होते. अशाप्रकारे साने गुरुजी यांच्या आत्मचरित्रावर आधारित ‘श्यामची आई’ या चित्रपटांना दोनदा राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं आहे.
71st National Film Awards
President #DroupadiMurmu confers the Best Child Artist award on Bhargav Jagtap, Shrinivas Pokale and Treesha Thosar for the film Naal 2 (Marathi) at the #71stNationalFilmAwards #NFA2023 pic.twitter.com/77VT8uPExh
— PIB India (@PIB_India) September 23, 2025
राष्ट्रीय पुरस्कारात 5 बालकलाकारांनाही पुरस्कार देण्यात आला आहे. त्यापैकी 4 बालकलाकार हे मराठी आहेत. यामध्ये नाळ 2 सिनेमातील त्रिशा ठोसर, श्रीनिवास पोकळे आणि भार्गव जगताप यांना सर्वोत्कृष्ट बालकलाकाराने पुरस्काराने गौरविण्यात आलं आहे. तसेच जिप्सी सिनेमातील कबीर खांडारेलाही पुरस्कार देण्यात आलाय.
#WATCH | Delhi: 71st National Film Awards | Child Artist Treesha Thosar says, "It felt great. The President congratulated me..."
Treesha Thosar received the Best Child Artist award at the 71st National Film Awards for her performance in the Marathi film "Naal 2." pic.twitter.com/xSVJh5iB4j
— ANI (@ANI) September 23, 2025
या सोहळ्यात त्रिशा ठोसरने साऱ्यांचं लक्ष वेधलं. त्रिशाने देखील या सोहळ्यात साडी परीधान केली होती. त्रिशाचा मंचावर येताच सगळ्यांनी कौतुकाने टाळ्यांचा गडगडाट केला. त्रिशाचा आत्मविश्वास पाहून सगळ्यांनाच कौतुक वाटलं.