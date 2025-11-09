English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भूमिका कट केल्यामुळे 'या' अभिनेत्याने केला होता आत्महत्येचा विचार, ट्रेनच्या पटरीवर राहिला होता उभा

बॉलिवूडमधील या अभिनेत्याने भूमिका कट केल्यामुळे केला होता आत्महत्या करण्याचा निर्णय. रेल्वेच्या पटरीवर जाऊन राहिला होता उभा.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 9, 2025, 09:39 PM IST
Bollywood Actor:  बॉलिवूडमध्ये असे अनेक कलाकार आहेत, ज्यांच्या अनेकदा भूमिका अचानक रद्द करण्यात येतात. यामुळे काही अभिनेते वेगळं पाऊल उचलतात. असाच एक बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी. 

साध्या पार्श्वभूमीतून आलेल्या या अभिनेत्याने आपल्या प्रतिभेच्या जोरावर केवळ हिंदी चित्रपटसृष्टीतच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. मात्र, हे यश त्यांना एका रात्रीत मिळालेलं नाही. त्यांच्या संघर्षाचा प्रवास इतका प्रेरणादायी आहे की तो अनेक कलाकारांसाठी आदर्श ठरू शकतो.

संघर्षमय प्रवास

नवाजुद्दीन सिद्दीकीचा जन्म उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फरनगर जिल्ह्यातल्या बुधना या छोट्याशा गावात झाला. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्याने वडोदरा येथे केमिस्ट म्हणून नोकरी केली. मात्र, ही नोकरी त्याच्या मनाला पटली नाही. तो काहीतरी वेगळं करण्याच्या शोधात होता.

दिल्लीमध्ये नवी नोकरी मिळाल्यानंतर एके दिवशी त्याने योगायोगाने एक नाटक पाहिलं आणि त्या क्षणानं त्यांचं आयुष्यच बदललं. रंगभूमीवरील अभिनय पाहून तो इतका प्रभावित झाला की त्यांनी ठरवलं  आता मला याच क्षेत्रात करिअर करायचं!

मुंबईत सुरू झाला खरा संघर्ष

नवाजुद्दीन सिद्दीकीने नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामामधून अभिनयाचं शिक्षण घेतल्यानंतर मुंबई गाठली. पण इथे त्याच्यासाठी सगळं काही सोपं नव्हतं. छोट्या-छोट्या भूमिकांपासून त्याने प्रवास सुरू केला.

त्याने आमिर खानच्या ‘सरफरोश’, राम गोपाल वर्माच्या ‘शूल’, आणि संजय दत्तच्या ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ या चित्रपटांमध्ये काही सेकंदांचीच भूमिका केली. पण या छोट्या भूमिकांमुळेच त्याने फिल्म इंडस्ट्रीत आपलं अस्तित्व निर्माण करण्याची वाट तयार केली.

या काळात त्याला जगण्यासाठी अनेक छोटी-मोठी कामं करावी लागली. कुणाकडे चौकीदाराची नोकरी तर कुठे रस्त्यावर धनिया विकण्याचं काम केलं. अभिनेत्याने सांगितले की, 'त्या दिवसांनी मला जिद्द आणि नम्रता शिकवली.'

 नवाजुद्दीनचा नवा अवतार 

आता नवाजुद्दीन पुन्हा एक वेगळी भूमिका घेऊन प्रेक्षकांसमोर येत आहे. त्याच्या आगामी चित्रपटात तो सेवानिवृत्त बँकरची भूमिका साकारत आहे, ज्याचं स्वप्न आहे अभिनेता होण्याचं! हा बँकर वर्च्युअल माध्यमातून एक प्रोफेशनल अभिनेत्याकडून अभिनय शिकतो. हा चित्रपट 24 जूनला ली स्ट्रासबर्ग थिएटर आणि फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी खास दाखवण्यात आला होता.

FAQ

1. नवाजुद्दीन सिद्दीकीने अभिनयात करिअर करण्याचा निर्णय कसा घेतला?

वडोदऱ्यात केमिस्ट म्हणून काम करत असताना त्यांना अभिनयाची आवड नव्हती. पण दिल्लीमध्ये एका नाटकाचा (प्ले) अनुभव घेतल्यानंतर त्यांना रंगभूमीची ओढ निर्माण झाली आणि त्यांनी ठरवलं की अभिनयच त्यांचा मार्ग आहे.

2. नवाजुद्दीन सिद्दीकीला बॉलिवूडमध्ये पहिली ओळख कधी आणि कशी मिळाली?

सुरुवातीला त्यांनी 'सरफरोश', 'शूल', आणि 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' सारख्या चित्रपटांत लहान भूमिका केल्या. मात्र, त्यांना खरी ओळख 2012 मध्ये आलेल्या अनुराग कश्यपच्या ‘गँग्स ऑफ वासेपुर’ या चित्रपटातून मिळाली.

3. नवाजुद्दीन सिद्दीकीचा आगामी चित्रपट कोणता आहे आणि त्यात त्यांची भूमिका काय आहे?

त्यांच्या नव्या चित्रपटात ते एका सेवानिवृत्त बँकरची भूमिका साकारत आहेत, ज्याचं स्वप्न आहे अभिनेता होण्याचं. हा बँकर वर्च्युअल माध्यमातून एक प्रोफेशनल अभिनेत्याकडून अभिनय शिकतो. हा चित्रपट २४ जूनला ली स्ट्रासबर्ग थिएटर आणि फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्ये खास प्रदर्शित करण्यात आला होता.

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

