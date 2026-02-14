English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • नायक चित्रपटातील रंगा आठवतो का? विष, काळी जादू तर कधी... भावानेच रचला हत्येचा कट

नायक चित्रपटातील 'रंगा' आठवतो का? विष, काळी जादू तर कधी... भावानेच रचला हत्येचा कट

अनिल कपूरचा नायक चित्रपट हा 90 च्या दशकातील गाजलेल्या चित्रपटांपैकी एक होता. या चित्रपटातील प्रत्येक पात्र खास होता. असाच एक पात्र म्हणजे चित्रपटाचा खलनायक 'रंगा'. तो नायक चित्रपटात खलनायक होता मात्र त्याच्या खऱ्या आयुष्यात त्याचा भाऊच विलन निघाला. भावानेच कधी हत्येचा कट तर कधी काळ्या जादूचा प्रयत्न केला. अखेर...

प्रिती वेद | Updated: Feb 14, 2026, 10:56 AM IST
नायक चित्रपटातील 'रंगा' आठवतो का? विष, काळी जादू तर कधी... भावानेच रचला हत्येचा कट
(photo Credit- Social Media)

Nayak Movie: चित्रपटात दिसणारा खलनायक अनेकदा फक्त पडद्यापुरता असतो, पण काही कलाकारांचे खरे आयुष्य त्याहून अधिक नाट्यमय असते. अनिल कपूरच्या ‘Nayak’ सिनेमात रंगा नावाचा निर्दयी गुंड प्रेक्षकांनी पाहिला आणि हा चेहरा अनेकांच्या लक्षात राहिला. ही भूमिका साकारणारा अभिनेता म्हणजे पोन्नम्बलम. पडद्यावर भयानक दिसणारा हा कलाकार प्रत्यक्ष आयुष्यात मात्र मोठ्या संकटातून गेला आहे. त्याच्या आयुष्यात घडलेल्या घटनांनी चाहत्यांनाही धक्का दिला. स्वतः कलाकाराने एका मुलाखतीत केलेल्या खुलाशांनंतर त्याच्या जीवनातील काळोख समोर आला.

कुटुंबातील वाद आणि जीवघेणा कट
पोन्नम्बलमने सांगितले की त्यांचे कुटुंब मोठे होते. वडिलांच्या 4 पत्नी आणि एकूण 11 मुले अशी परिस्थिती होती. काही काळ त्याचा सावत्र भाऊच त्याचा व्यवस्थापक म्हणून काम करत होता. त्याच दरम्यान अचानक त्याची प्रकृती खालावली. डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर शरीरात विषारी घटक आढळले. अभिनेत्याच्या म्हणण्यानुसार, त्याच्या पेयामध्ये विष मिसळले गेले होते आणि त्यामुळे किडनीवर गंभीर परिणाम झाला.

Add Zee News as a Preferred Source

काळी जादूचा धक्कादायक प्रसंग
एक रात्री झोप न लागल्याने तो बाहेर गेला असता त्याला संशयास्पद हालचाल दिसली. थोड्या अंतरावर त्याचा सहाय्यक आणि भाऊ काहीतरी करत होते. तिथे जमिनीत खड्डा खोदलेला होता. त्यात त्याचे कपडे, एक बाहुली आणि धागे ठेवलेले दिसले. दुसऱ्या दिवशी चौकशी केल्यावर त्याला धक्कादायक माहिती मिळाली. त्याच्या प्रसिद्धीचा मत्सर करून त्याला हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाले. या घटनेमुळे अभिनेता मानसिकदृष्ट्या हादरला होता.

तब्येत बिघडली आणि अफवा पसरल्या
काही काळानंतर त्याची किडनी निकामी झाल्याची बातमी समोर आली. उद्योगात विविध चर्चा सुरू झाल्या. काहींनी त्यामागे व्यसन कारणीभूत असल्याचेही सांगितले. मात्र अभिनेत्याने स्पष्ट केले की ते कारण नसून विषबाधेमुळेच आरोग्य बिघडले. उपचारांनंतर त्याची प्रकृती हळूहळू सुधारली.

हे ही वाचा: स्मृती मानधनाच्या मित्रावर गंभीर आरोप; पलाश मुच्छल केसात कोर्टाचा मोठा निर्णय !

पुन्हा मोठ्या पडद्यावर पुनरागमन
अत्यंत कठीण काळातून गेल्यानंतरही पोन्नम्बलमने हार मानली नाही. त्याने लहान वयात काम सुरू केले होते आणि आजपर्यंत 1500 पेक्षा अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. काही काळ विश्रांती घेतल्यानंतर तो पुन्हा अभिनय क्षेत्रात सक्रिय झाला आहे. 4 वर्षांच्या अंतरानंतर तो नव्या चित्रपटातून प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. पडद्यावर खलनायक असला तरी प्रत्यक्ष आयुष्यात संकटांवर मात करणारा हा कलाकार चाहत्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
PonnambalamNayak movie villainRanga charactersouth indian actorPonnambalam biography

इतर बातम्या

बॉलिवूडचा सगळ्यात बोल्ड चित्रपट; रेखा आणि ओम पुरीचे Intimat...

मनोरंजन