नायक चित्रपटातील 'रंगा' आठवतो का? विष, काळी जादू तर कधी... भावानेच रचला हत्येचा कट

कुटुंबातील वाद आणि जीवघेणा कट
पोन्नम्बलमने सांगितले की त्यांचे कुटुंब मोठे होते. वडिलांच्या 4 पत्नी आणि एकूण 11 मुले अशी परिस्थिती होती. काही काळ त्याचा सावत्र भाऊच त्याचा व्यवस्थापक म्हणून काम करत होता. त्याच दरम्यान अचानक त्याची प्रकृती खालावली. डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर शरीरात विषारी घटक आढळले. अभिनेत्याच्या म्हणण्यानुसार, त्याच्या पेयामध्ये विष मिसळले गेले होते आणि त्यामुळे किडनीवर गंभीर परिणाम झाला.
काळी जादूचा धक्कादायक प्रसंग
एक रात्री झोप न लागल्याने तो बाहेर गेला असता त्याला संशयास्पद हालचाल दिसली. थोड्या अंतरावर त्याचा सहाय्यक आणि भाऊ काहीतरी करत होते. तिथे जमिनीत खड्डा खोदलेला होता. त्यात त्याचे कपडे, एक बाहुली आणि धागे ठेवलेले दिसले. दुसऱ्या दिवशी चौकशी केल्यावर त्याला धक्कादायक माहिती मिळाली. त्याच्या प्रसिद्धीचा मत्सर करून त्याला हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाले. या घटनेमुळे अभिनेता मानसिकदृष्ट्या हादरला होता.
तब्येत बिघडली आणि अफवा पसरल्या
काही काळानंतर त्याची किडनी निकामी झाल्याची बातमी समोर आली. उद्योगात विविध चर्चा सुरू झाल्या. काहींनी त्यामागे व्यसन कारणीभूत असल्याचेही सांगितले. मात्र अभिनेत्याने स्पष्ट केले की ते कारण नसून विषबाधेमुळेच आरोग्य बिघडले. उपचारांनंतर त्याची प्रकृती हळूहळू सुधारली.
पुन्हा मोठ्या पडद्यावर पुनरागमन
अत्यंत कठीण काळातून गेल्यानंतरही पोन्नम्बलमने हार मानली नाही. त्याने लहान वयात काम सुरू केले होते आणि आजपर्यंत 1500 पेक्षा अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. काही काळ विश्रांती घेतल्यानंतर तो पुन्हा अभिनय क्षेत्रात सक्रिय झाला आहे. 4 वर्षांच्या अंतरानंतर तो नव्या चित्रपटातून प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. पडद्यावर खलनायक असला तरी प्रत्यक्ष आयुष्यात संकटांवर मात करणारा हा कलाकार चाहत्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.