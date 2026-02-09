English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'दिग्दर्शकाने आई- बहिणीवरुन शिव्या देत मला...' अभिनेत्रीने सांगितला सेटवरील धक्कादायक प्रकार

Guess Who: एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीने तिच्या करिअरच्या सुरुवातीतील काही धक्कादायक अनुभव उघड केले. सेटवरील अपमान, मनाविरुद्ध केलेली कामे आणि संघर्षाच्या आठवणी ऐकून अनेकजण चकित झाले. नेमकं काय घडलं होतं? जाणून घ्या...

प्रिती वेद | Updated: Feb 9, 2026, 12:44 PM IST
(photo Credit- Social Media)

Nina Gupta: बॉलिवूडमध्ये आज आदराने घेतले जाणारे नाव म्हणजे नीना गुप्ता. 'वध', 'पंचायत', 'मसाबा मसाबा'सारख्या बोल्ड वेब सिरीजमध्ये त्यांच्या दमदार अभिनयाचं जगभर कौतुक झालं. आत्मविश्वास, स्पष्टवक्तेपणा आणि वेगळ्या भूमिका यामुळे त्यांनी स्वतःची खास ओळख निर्माण केली. पण हा प्रवास सोपा नव्हता. सुरुवातीच्या काळात काम मिळवण्यासाठी त्यांना अनेक तडजोडी कराव्या लागल्या. नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी जुन्या दिवसांची आठवण सांगताना काही धक्कादायक अनुभव उघड केले. काही चित्रपट त्यांनी मनाविरुद्ध केले, तर काही ठिकाणी अपमानास्पद वागणूकही सहन करावी लागली. कामाची गरज आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे त्या त्या वेळी शांत राहिल्या, असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले. संघर्षाच्या त्या आठवणी आजही त्यांना विसरता येत नाहीत.

सुरुवातीच्या कारकिर्दीतील कठीण दिवस
करिअरच्या सुरुवातीला मोठ्या भूमिका मिळत नसल्याने त्यांना लहान आणि महत्व नसलेल्या भूमिका स्वीकाराव्या लागल्या. काही चित्रपटांमध्ये तर फक्त पार्श्वभूमीत उभे राहण्याइतकेच काम मिळायचे. त्या भूमिका मनापासून केल्या नव्हत्या, पण परिस्थितीमुळे करणे भाग पडले, असे त्यांनी सांगितले. काही वेळा घरी परतल्यावर त्या खूप निराश व्हायच्या आणि चित्रपट प्रदर्शित होऊ नये अशी प्रार्थना करायच्या, अशीही त्यांनी कबुली दिली.

सेटवरील गैरवर्तनाचा अनुभव
एका चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान त्यांना दिग्दर्शकाकडून अपमानास्पद भाषा ऐकावी लागली. कोणतीही चूक नसतानाही त्यांच्यावर तो ओरडला इतकेच नाही तर त्याने चक्क आई-बहिणीवरुन शिव्या देण्यसा सुरुवात केली.असं त्यांनी सांगितली. त्या वेळी काम सोडणे शक्य नव्हते कारण उपजीविकेसाठी पैसे आवश्यक होते. दुसरा पर्याय असता तर त्या प्रोजेक्टमध्ये काम केले नसते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्या काळात अनेक कलाकारांना अशा परिस्थितीत काम करावे लागायचे, असेही त्यांनी सूचित केले.

दिग्दर्शनाच्या ऑफर पण अभिनयाला प्राधान्य
अलीकडे त्यांना काही प्रोजेक्ट दिग्दर्शित करण्याच्या ऑफर आल्या होत्या. मात्र सध्या अभिनय चांगला सुरू असल्याने त्यावर लक्ष केंद्रित करायचे आहे, असे त्यांनी सांगितले. अभिनय हेच आपले मुख्य क्षेत्र असून अजूनही विविध भूमिका करण्याची इच्छा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

चित्रपट आणि मालिकांमधील दीर्घ प्रवास
नीना गुप्ता गेल्या अनेक दशकांपासून चित्रपट, टीव्ही आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सक्रिय आहेत. त्यांनी साथ साथ, जाने भी दो यारों, मंडी, खलनायक यांसारख्या जुन्या चित्रपटांपासून बधाई हो, मुल्क, 83, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे यांसारख्या अलीकडच्या चित्रपटांपर्यंत काम केले आहे. तसेच पंचायत, मसाबा मसाबा, मेड इन हेवन यांसारख्या मालिकांमुळे नव्या पिढीच्या प्रेक्षकांमध्येही त्यांची लोकप्रियता वाढली आहे. त्यांनी संघर्षातून मिळवलेले हे यश नवोदित कलाकारांसाठी प्रेरणादायी मानले जात आहे.

