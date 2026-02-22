English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • विवियनसोबतच्या नात्याबद्दल नीना गुप्ताच स्पष्ट मत ; एकत्र न राहण्याचा निर्णय योग्य...

विवियनसोबतच्या नात्याबद्दल नीना गुप्ताच स्पष्ट मत ; 'एकत्र न राहण्याचा निर्णय योग्य...'

नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत नीना गुप्ता यांनी विवियन रिचर्ड्स यांच्यासोबतच्या नात्याच्या आठवणींना उजाळा दिला.

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 22, 2026, 09:39 PM IST
विवियनसोबतच्या नात्याबद्दल नीना गुप्ताच स्पष्ट मत ; 'एकत्र न राहण्याचा निर्णय योग्य...'

अभिनेत्री Neena Gupta आणि वेस्ट इंडिजचे दिग्गज क्रिकेटपटू Vivian Richards यांच्या नात्याची चर्चा अनेक वर्षांपासून होत आली आहे. त्या काळात त्यांच्या नात्याने समाजात आणि मनोरंजनविश्वात मोठी खळबळ उडवली होती. आता नुकत्याच दिलेल्या एका सविस्तर मुलाखतीत नीना गुप्ता यांनी या नात्याबद्दल अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि स्पष्ट शब्दांत भाष्य करत अनेक आठवणींना उजाळा दिला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

मुलाखतीदरम्यान 'त्या काळात तुम्ही प्रेमात होतात का?' असा थेट प्रश्न विचारण्यात आला. सुरुवातीला नीना यांनी हलक्याफुलक्या अंदाजात हा प्रश्न विवियन यांनाच विचारावा, असं म्हणत उत्तर टाळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पुढे त्या स्पष्ट म्हणाल्या, “हो, आम्ही प्रेमात होतो. आमचं नातं मला कधीच चुकीचं वाटलं नाही.” त्या काळात समाजाच्या चौकटींपेक्षा आपल्या भावनांना अधिक महत्त्व दिलं, असं त्यांनी सांगितलं.

नीना पुढे म्हणाल्या की, 'ते मुलीसाठी कदाचित योग्य नव्हतं, पण त्या वेळी मी प्रेमात आंधळी झाले होते. अशा परिस्थितीत माणूस इतरांचं फारसं ऐकत नाही.' मूल जन्माला घालण्याचा निर्णय पूर्णपणे स्वतःचा असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यांनी विवियन यांना या निर्णयाबाबत विचारलं होतं आणि त्यांनी कोणताही आक्षेप घेतला नव्हता. तसेच, मसाबा ही आपली मुलगी असल्याचं जगासमोर मान्य करण्यासही विवियन तयार होते, असा खुलासाही त्यांनी केला.

एकटी आई म्हणून मुलगी मसाबा गुप्ताला वाढवणं किती आव्हानात्मक होतं, याबद्दल बोलताना नीना भावूक झाल्या. समाजातील टीका, कामाच्या जबाबदाऱ्या आणि वैयक्तिक संघर्ष यांचा सामना करत त्यांनी मसाबाला मोठं केलं. 'एकटी आई असणं सोपं नसतं, पण मी तो निर्णय घेतला आणि त्याची जबाबदारीही स्वीकारली,' असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं.

विवियन रिचर्ड्स यांच्यासोबत एकत्र का राहिल्या नाहीत, याचं कारण स्पष्ट करताना त्या म्हणाल्या, “ते वास्तववादी नव्हतं. मला माझं करिअर सोडून वेस्ट इंडिजला जावं लागलं असतं किंवा त्यांना भारतात यावं लागलं असतं. दोघांच्याही करिअरच्या बांधिलक्या होत्या.” त्यामुळे परस्पर समजुतीने वेगळं राहण्याचा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं.

आर्थिक मदतीच्या प्रश्नावर त्यांनी आपला स्वाभिमान अधोरेखित केला. “मला कोणाकडून पैसे घेणं पसंत नव्हतं. मी माझ्या पालकांकडूनही कधी पैसे मागितले नाहीत. त्यांनी दिलं तेवढंच स्वीकारलं,” असं त्या म्हणाल्या. अभिनय क्षेत्रात येण्याच्या त्यांच्या निर्णयाला सुरुवातीला कुटुंबाचा पाठिंबा नव्हता, तरीही त्यांनी स्वतःच्या बळावर करिअर घडवलं.

मुलाखतीच्या शेवटी विवियनबद्दल बोलताना नीना म्हणाल्या, “जरी आम्ही थोड्या काळासाठी एकत्र होतो, तरी आम्ही घालवलेला प्रत्येक क्षण खूप चांगला होता.” त्यांच्या या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याविषयी चर्चा रंगली असून, त्यांच्या प्रामाणिकपणाचं अनेकांकडून कौतुक केलं जात आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Neena GuptaVivian RichardsMasaba GuptaBollywood Newscelebrity relationship

इतर बातम्या

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आधी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार...

महाराष्ट्र बातम्या