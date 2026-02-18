English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  मनोरंजन
‘Virgin’ मुलगी हवीच, असा विचार करणाऱ्यांवर नीना गुप्ता यांचा धक्कादायक प्रहार!

Neena Gupta's shocking attack : प्रसिद्ध अभिनेत्री Neena Gupta ने आपल्या प्रखर मतांमुळे पुन्हा एकदा चर्चेत येत, समाजातील जुने व रूढीवादी विचारांवर टीका केली आहे. तिने म्हटले की, लग्नासाठी मुलांना ‘व्हर्जिन’ मुलगी पाहिजे, तसेच इतर काही बाबींवरही तिने आपली मते मांडली आहेत.  

Bollywood Life | Updated: Feb 18, 2026, 07:43 AM IST
मुंबई : बॉलिवूडच्या सुप्रसिद्ध अभिनेत्री Neena Gupta ने पुन्हा एकदा समाजातील रूढिवादी आणि बुरसटलेल्या विचारांवर आपले ठाम मत मांडले आहे. नुकत्याच एका पॉडकास्टमध्ये नीना गुप्ता यांनी भारतीय पुरुषांच्या लग्नविचारांबाबत धक्कादायक आणि प्रखर मत व्यक्त केले. त्यानुसार, 'मुलांना लग्नासाठी फक्त व्हर्जिन मुलीच हवी असतात. पुरुष लग्न करताना फक्त याच गोष्टीचा विचार करतात. मुलींना अशा कुटुंबात मिसळून राहण्यास तयार असणाऱ्या मुली हवी असतात. ही पद्धत पूर्वीपासून चालत आली आहे आणि आजही फारसे बदललेले नाही,' असे त्यांनी स्पष्ट केले.

नीना गुप्ता यांच्या या वक्तव्याने सामाजिक चर्चांना गती मिळवली आहे. अनेकांनी म्हटले की, आजच्या काळात समाज बदलत आहे आणि अनेक गोष्टी मोठ्या प्रमाणात सुधारल्या आहेत. यावर नीना गुप्ता यांनी कठोर प्रतिक्रिया देत म्हटले, “कुठे आणि काय बदललं आहे? आपण भारताबद्दल बोलत आहोत ना? इथे अजूनही बदल फारसे झालेले नाहीत. मुली आजही डोक्यावर पदर घेऊन सासऱ्यांचे आशीर्वाद घेऊन जातात. समाजातील बऱ्याच रूढी अजूनही कायम आहेत.'

नीना गुप्ता यांनी त्यांच्या व्यक्तिगत अनुभवांद्वारेही समाजातील बदलाबाबत मते मांडली. त्यांनी सांगितले, 'हे मी फक्त मुलाखतीसाठी बोलत आहे असे नाही. माझ्या वडिलांच्या बाजूची एक मुलगी आहे. तिचं लग्न मुंबईतील एका मुलासोबत झालं. मुलीने सासरी राहण्यास नकार दिला, तेव्हा कळलं की मुलीने साई बाबांची पूजा करावी अशी सासऱ्यांची इच्छा होती. अजूनही माझ्या भाचीची सासू बेडसाईड टेबलवर कुटुंबाचे फोटो ठेवू देत नाही. या उदाहरणातून दिसते की समाजात अजूनही खूप बदल होणे आवश्यक आहे.'

नीना गुप्ता यांचा वैयक्तिक जीवनाचा प्रवासही अनेक चढ-उतारांनी भरलेला आहे. 1989 मध्ये जेव्हा त्यांना गरोदर असल्याची जाणीव झाली, तेव्हा त्यांचा आनंद अपार होता; मात्र त्या काळात लग्नाआधी गरोदर राहिल्यामुळे त्यांचा प्रवास सोपा नव्हता. त्यांनी इंडिजचे माजी क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स यांच्यासोबत रिलेशनशिपमध्ये असताना गरोदरपणाचा अनुभव घेतला होता, ज्यामुळे त्यांना सामाजिक आणि वैयक्तिक संघर्षांना सामोरे जावे लागले.

नीना गुप्ता नेहमीप्रमाणेच आपल्या ठाम आणि स्पष्ट मतांमुळे चर्चेत राहतात. त्या नेहमीच समाजातील रूढिवादी विचारांना उजेडात आणतात आणि प्रेक्षकांना तसेच चाहत्यांना विचार करण्यास भाग पाडतात. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा समाजातील पारंपरिक अपेक्षांवर चर्चा सुरु झाली आहे.

