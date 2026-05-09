ऋषी कपूर यांच्या निधनानंतर मी इंजेक्शन्स घेत होते, नीतू कपूर यांनी पहिल्यांदाच केला खुलासा; 'रोज रात्री दारु पिऊन...'

Neetu Kapoor on Rishi Kapoor Death: ऋषी कपूर यांच्या निधनानंतर रात्री मद्यपान केल्याशिवाय आपल्याला झोप येत नव्हती असं नीतू कपूर यांनी सांगितलं आहे. मात्र वैद्यकीय मदत आणि चित्रपटांमध्ये परतल्याने आपल्याल त्यातून बाहेर येण्यात मदत झाली असा खुलासा त्यांनी केला आहे.
Neetu Kapoor on Rishi Kapoor Death: नीतू कपूर यांनी वयाच्या आठव्या वर्षी बालकलाकार म्हणून चित्रपटांमध्ये काम करण्यास सुरुवात केली होती. वयाच्या 21 व्य़ा वर्षापर्यंत त्यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये प्रमुख भूमिका साकारली होती आणि आघाडीच्या सर्व अभिनेत्यांसोबत काम केलं होतं. शशी कपूर, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा यांच्यासोबत त्यांनी अनेक सुपरहिट चित्रपट दिले. यादरम्यान त्यांनी ऋषी कपूर यांच्यासोबत तब्बल 11 चित्रपटांमध्ये काम केलं. 1980 मध्ये जेव्हा त्यांचं लग्न झालं तेव्हा त्यांनी कपूर कुटुंबासाठी चित्रपटसृष्टी सोडून दिली.
टाइम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या एका जुन्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितलं होतं की, "करिअर सोडणं हा माझा निर्णय होता. मला कुटुंब हवं होतं. मला कामाचा कंटाळा आला होता. मी सात वर्षांच्या कारकिर्दीत जवळपास 70 चित्रपटांमध्ये काम केलं. दिवसाला तीन शिफ्ट करत होते. मी ऋषी कपूर यांच्या कुटुंबाला फार चांगली ओळखत असल्याने फार घाबरलेली नव्हती".
दोघांनी 40 वर्षं संसार केला. 30 एप्रिल 2020 रोजी ऋषी कपूर यांचं कॅन्सरमुळे निधन झालं. दोन वर्षं त्यांनी कॅन्सरशी लढा दिला. यानंतर नीतू कपूर यांना फार आव्हानांचा सामना करावा लागला. ऋषी कपूर यांच्या निधनानंतर नीतू कपूर यांनी केलेल्या प्रत्येक हालचालीची सोशल मीडियावर छाननी केली जात होती. नुकतंच त्यांनी सोहा अली खानच्या पॉडकास्टमध्ये, ऋषी कपूर यांच्या निधनानंतरच्या संघर्षांच्या आठवणींना उजाळा दिला. यावेळी मुलगी रिद्धिमा कपूर साहनी देखील उपस्थित होती.
आपल्या जवळच्या लोकांनी थेरपी घेण्याचा सल्ला दिला, पण मला ती घ्यावीशी वाटली नाही असं त्यांनी सांगितलं. त्या म्हणाल्या, "आपण सतत बोललं पाहिजे. माझा थेरपीवर विश्वास नाही, पण मित्रांवर आहे. तुमचे असे 4-5 मित्र असले पाहिजेत ज्यांच्याशी तुम्ही मोकळेपणाने बोलू शकता". "मी फार नैराश्यात होते. मी थेरपिस्टशी बोलले आणि स्वत:ला म्हणाले, मी हे काय करत आहे? हा मूर्खपणा आहे. जोपर्यंत तुम्ही खंबीर होत नाही, तोपर्यंत निर्णय घ्यायला हवा", अशी आठवण त्यांनी सांगितली.
पुढे त्यांनी सांगितलं की, "जेव्हा तुम्हाला धुम्रपान किंवा दुसरी वाईट सवय सोडायची असते तेव्हा ते ठरवणारे तुम्ही पहिले व्यक्ती असायला हवं. फक्त लोकांना सांगून ही सवय सुटत नाही. आत्मविश्वास मिळवण्यासाठी मी काम करण्यास सुरुवात केली". यावेळी त्यांनी जेव्हा लोकांनी घाईघाईने काही निष्कर्ष काढले, तेव्हा अत्यंत वाईट वाटल्याचंही सांगितलं. "अरे! त्यांचं नुकतेच निधन झाले आणि ही लगेच अभिनयाच्या क्षेत्रात उतरली," असं सांगत, पतीच्या मृत्यूनंतर काम करण्याच्या तिच्या निर्णयावर लोकांनी कशाप्रकारे टीका केली होती, याची आठवण त्यांनी सांगितली. पण मी हे का करत होते हे त्यांना माहिती नव्हतं असं त्या म्हणाल्या.
"ऋषी कपूर यांचं निधन झाल्यानंतर मला महिनाभर किंवा दोन-तीन महिने झोप लागत नव्हती. मी त्यानंतर मद्यपान करु लागले. मला मद्यपान केल्याशिवाय झोपच लागत नव्हती," असं नीतू कपूर यांनी सांगितलं.
"मी आरोग्याबाबत अत्यंत जागरूक असल्यामुळे, मला मी स्वत:सोबत जे काही करत होते ते आवडत नव्हतं. मला फक्त माझे विचार सुन्न करून झोपी जायचे होते. मला स्वतःचाच वीट आला होता. त्यामुळेच मी माझ्या डॉक्टरांना फोन केला आणि म्हटले, 'माझ्यासोबत हे सर्व घडत आहे; मला मदतीची गरज आहे. मला हे मुळीच आवडत नाही आणि माझा स्वभावही तसा नाही,'" असं त्यांनी पुढे सांगितलं.
"डॉक्टर रोज घरी यायचे आणि मला इंजेक्शन द्यायचे. मला झोप लागत नाही तोपर्यंत ते वाट पाहायचे. हे 10 दिवस सुरु होतं. 11, 12 व्या दिवशी मी डॉक्टरांना सांगितलं की, मी आता बरी आहे, मला वाटत नाही मला याची गरज आहे," असं त्यांनी सांगितलं.
"जेव्हा मी माझ्या खोलीत जायचे, तेव्हा मला अजिबात झोप लागायची नाही. करण जोहर म्हणाला, 'नीतूजी, तुम्हाला एक चित्रपट करावाच लागेल. जेव्हा मी 'जुगजुग जिओ' चित्रपट केला, तेव्हा मी अत्यंत तणावात आणि अस्वस्थ होते. प्रत्येक शॉटपूर्वी माझे अंग थरथरत असे. मी 70-80 चित्रपट केले आहेत, तरीही माझ्यामध्ये हिंमत उरली नव्हती. पण मी तो चित्रपट केला आणि त्याचा मला खूप फायदा झाला," असं त्यांनी पुढे सांगितले.
आज मला काम करण्याची गरज नाही. पण फक्त आनंदी वाटत असल्याने करते असं त्यांनी अखेरीस सांगितलं.