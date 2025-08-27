English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
46 वर्षांची अभिनेत्री, लग्नानंतर 8 वर्षांनी दोन मुलांच्या जन्मानंतर गेली हनिमूनला, शेअर केले फोटो

Bollywood Actress: 46 वर्षांची अभिनेत्री लग्नानंतर 8 वर्षांनी दोन मुलांच्या जन्मानंतर गेली नवऱ्यासोबत हनिमूनला. शेअर केले खास फोटो.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 27, 2025, 09:52 PM IST
Bollywood Actress: बॉलिवूडमध्ये अनेक अभिनेत्री या नेहमी आपल्या नवऱ्यासोबत वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरण्यासाठी जात असतात. यामध्ये काही अभिनेत्री लग्नाच्या 7-8 वर्षांनी देखील हनिमूनसाठी जात असतात. अशीच एक अभिनेत्री जी दोन मुलांची आई असून लग्नाच्या 8 वर्षांनंतर हनिमूनला गेली आहे. कोण आहे ती अभिनेत्री? पाहूयात सविस्तर 

बॉलिवूड अभिनेत्री नेहा धूपिया यंदाचा वाढदिवस खास आणि रोमँटिक अंदाजात साजरा करत आहे. नेहा पती अंगद बेदीसोबत इटलीतील रोम आणि फ्लॉरेन्स येथे रवाना झाली आहे. या खास ट्रिपला दोघांनीही 'लग्नानंतरचं पहिलं हनिमून' असं नाव दिलं आहे.

लग्नाच्या 8 वर्षानंतर नेहा हनिमूनला

2018 मध्ये नेहा आणि अंगदने लग्नगाठ बांधली होती. पण गेल्या आठ वर्षांत दोघांना एकत्रितपणे ऑफिशियल हनिमूनला जाण्याची संधी मिळाली नव्हती. लग्नानंतर व्यावसायिक कामे आणि दोन मुलांच्या संगोपनामुळे त्यांचं जीवन अतिशय व्यस्त राहिलं. अखेर या वाढदिवशी नेहाने तिची आवडती जागा असलेलं फ्लॉरेन्स निवडलं आणि हा क्षण आयुष्यभरासाठी खास बनवण्याचा निर्णय घेतला.

या प्रसंगी नेहा म्हणाली की, 'शेवटी आम्ही लग्नाला आठ वर्षांनी आमचं पहिलं हनिमून ऑफिशियल केलं आहे. या वाढदिवशी मी उत्तम आरोग्य, यश आणि कुटुंबासोबतच्या अमूल्य क्षणांची प्रार्थना करते आहे. करिअरच्या दृष्टीनेही येणारे वर्ष व्यस्त आणि रोमांचक असेल असं ती म्हणाली. 

नेहाने शेअर केले खास फोटो

नेहा धूपिया तिच्या बेधडक आणि मोकळ्या विचारांसाठी ओळखली जाते. या वेळीचा तिचा वाढदिवस आणि हनिमून ट्रिपही तिच्या या विचारांना अधोरेखित करतो की, 'जगणं म्हणजे प्रत्येक क्षण मनापासून उपभोगणं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रोम आणि फ्लॉरेन्ससारख्या सुंदर आणि रोमँटिक शहरांच्या पार्श्वभूमीवर नेहा आणि अंगदचा हा प्रवास प्रेम, हसू आणि अविस्मरणीय आठवणींनी भरलेला आहे. यंदाचा वाढदिवस नेहा धूपियासाठी जितका खास आहे तितकाच तिच्या चाहत्यांसाठीही आनंदाचा ठरेल. चाहत्यांना आता नेहाच्या या हनिमून ट्रिपमधील सुंदर फोटोंची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

FAQ

1. कोणती बॉलिवूड अभिनेत्री लग्नाच्या 8 वर्षांनंतर हनिमूनला गेली आहे?

बॉलिवूड अभिनेत्री नेहा धूपिया ही आपल्या पती अंगद बेदी यांच्यासोबत लग्नाच्या 8 वर्षांनंतर पहिल्या हनिमूनसाठी इटलीतील रोम आणि फ्लॉरेन्स येथे गेली आहे.

2. नेहा धूपिया आणि अंगद बेदी यांचे लग्न कधी झाले?

नेहा धूपिया आणि अंगद बेदी यांचे लग्न 10 मे 2018 रोजी दिल्लीतील एका गुरुद्वारात सिख पद्धतीने झाले.

3. नेहा आणि अंगद यांना यापूर्वी हनिमूनला जाण्याची संधी का मिळाली नाही?

लग्नानंतर नेहा आणि अंगद यांचे जीवन व्यावसायिक कामे आणि त्यांच्या दोन मुलांच्या (मेहर आणि गुरिक) संगोपनामुळे अतिशय व्यस्त राहिले, ज्यामुळे त्यांना ऑफिशियल हनिमूनसाठी वेळ मिळाला नाही.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

