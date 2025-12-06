English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
नेहा कक्करने स्टेजवरच स्वत:च्या छातीवर... 'त्या' कृतीमुळे नवा वाद; Video Viral

Neha Kakkar Dance Video: स्टेजवर गाणं संपण्याआधी नेहाने केलेलं कृत्य पाहून अनेकांनी संताप व्यक्त केल्याचं पाहायला मिळत आहे. नेमकं घडलं काय?

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 6, 2025, 02:04 PM IST
नेहा कक्करने स्टेजवरच स्वत:च्या छातीवर... 'त्या' कृतीमुळे नवा वाद; Video Viral
व्हिडीओ ठरतोय चर्चेचा विषय

Neha Kakkar Dance Video: छोट्या पडद्यावरील अनेक रिअॅलिटी शोमध्ये परीक्षक म्हणून सहभागी होणारी गायिका नेहा कक्कर ही तिच्या आवाजाबरोबरच या कार्यक्रमांमुळेही घराघरात पोहचली आहे. अनेकदा भावूक गाण्यांदरम्यान डोळे पाणावणारी नेहा सध्या मात्र एका वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आहे. यापूर्वी काही वादांमध्ये अडकलेल्या नेहाने स्टेजवर केलेल्या एका कृत्यामुळे ती वादात सापडली आहे. अनेकांनी नेहावर कठोर शब्दांमध्ये टीका केल्याचं दिसत आहे. नेमकं घडलंय काय आणि लोक नेहावर इतके का संतापलेत ते जाणून घेऊयात...

प्रकरण काय?

नेहा कक्करचा व्हायरल व्हिडीओ तिच्या एका कॉन्सर्टमधील आहे. या कॉन्सर्टमध्ये ती 'तू प्यासा है' गाणं सादर करत होती. मात्र हे गाणं संपता संपता नेहाने स्टेजवर केलेलं कृत्य पाहून अनेकांना धक्का बसला आहे. तिचा स्टेजवरील व्हिडीओ व्हायरल होत असून अनेकांनी नेहाला हे असं वागणं शोभत नसल्याचं नमूद केलं आहे. हा व्हिडीओ शेअर करताना एका आऊटंवरुन, "जर नेहा कक्करसारख्या विवाहित महिला अशा प्रकारे वागत असतील - तर सोशल मीडियावर लोकप्रियता मिळवण्यासाठी त्यांचे क्लीव्हेज कम डान्स मूव्ह दाखवणाऱ्या तरुणींना आपण काय म्हणावे?" असा सवाल उपस्थित केला आहे. काहींनी नेहाने केलेलं कृत्य अश्लील प्रकारातलं असल्याचं म्हटलंय.

तसेच "इथे प्रतिभा कुठे आहे? आधुनिक स्त्रीवादाने महिलांना असेच वागवले आहे! लज्जास्पद आहे हे," असं टीका करणाऱ्याने म्हटलं आहे. या व्हिडीओखाली अनेकांनी आपण या मताशी सहत असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र व्हिडीओमध्ये नेहाने केलंय तरी काय?

नेहाने नेमकं केलं काय?

तर नेहाने गाणं संपण्याच्या काही क्षण आधी 'तू प्यासा है' असं म्हणत हातातील पाण्याची बाटली आपल्या छातीवर उलटी केली. अंगाला झटके देत डान्स करताना नेहा स्वत:च्या छातीवर पाणी ओतून घेत होती. नेहाच्या परफॉरमन्सच्या शेवटच्या 27 सेकंदांचा हाच व्हिडीओ आता चर्चेचा विषय ठरत आहे. यावरुन दोन गट पडल्याचं दिसत आहे.

एकीकडून नेहावर कठोर शब्दांमध्ये निशाणा साधला जात असतानाच काही चाहत्यांनी तिची पाठराखणही केली आहे. देवाने तिला चांगला आवाज दिला असून तिने त्यावर लक्ष केंद्रीत केलं पाहिजे असं म्हटलं आहे. नेहाच्या समर्थकांपैकी एकाने, 'तुम्हाला पटत नसेल तर बघू नका, लोकांना अक्कल शिकवणं बंद करा,' असा खोचक सल्ला दिलाय. या पोस्टवरुन समर्थक आणि विरोधकांमध्ये जुंपल्याचं दिसून येत आहे.

मात्र या टीकेवर नेहाने अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया नोंदवलेली नाही.

