नेहा कक्कर 'कँडी शॉप' गाण्यातील डान्स स्टेप्समुळे ट्रोल, नेटकऱ्यांचा राग

Neha Kakkar New Song : बॉलिवूडची लोकप्रिय गायिका नेहा कक्कर हिचे नवीन गाणे 'लॉलीपॉप… कँडी शॉप' काही दिवसांपूर्वीच युट्यूबवर प्रदर्शित झाले असून, रिलीज होताच या गाण्याने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले. मात्र, लोकप्रियतेसोबतच हे गाणे मोठ्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. विशेषतः गाण्यातील काही डान्स स्टेप्समुळे नेहा कक्कर सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड ट्रोल होत आहे.
गाण्याच्या म्युझिक व्हिडिओतील एका विशिष्ट डान्स स्टेपवर अनेक नेटकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या स्टेप्सना काहींनी अश्लील आणि असभ्य ठरवत, त्या भारतीय संस्कृतीला शोभणाऱ्या नसल्याचा आरोप केला आहे. सोशल मीडियावर अनेक यूजर्सनी नेहावर भारतीय संस्कृती बिघडवण्याचा आरोप करत तिच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे.
याशिवाय, गाण्यातील डान्स स्टाइलवर कोरियन पॉप (K-Pop) व्हिडिओंची नक्कल केल्याचे आरोपही होत आहेत. काही प्रेक्षकांच्या मते, गाण्यातील हावभाव आणि स्टेप्स या परदेशी संस्कृतीचा अंधानुकरण करणाऱ्या आहेत. या आरोपांमुळे नेहा कक्कर आणि तिच्या गाण्यावरील वाद आणखी चिघळला आहे.
सोशल मीडियावर ट्रोलिंगची लाट इतकी वाढली आहे की अनेकांनी गाण्याच्या व्हिडिओला ‘अश्लील’, ‘घृणास्पद’ आणि ‘विचित्र’ असे संबोधले आहे. ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि युट्यूबसारख्या प्लॅटफॉर्मवर नेहाच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणावर नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत.
'लॉलीपॉप… कँडी शॉप' या गाण्याचे संगीत आणि लिरिक्स नेहाचा भाऊ आणि प्रसिद्ध संगीतकार टोनी कक्कर यांनी तयार केले आहेत. टोनी कक्कर या गाण्यात गायक म्हणूनही सहभागी असून, तो म्युझिक व्हिडिओमध्येही दिसत आहे. कक्कर बंधू-भगिनींच्या जोडीकडून याआधी अनेक हिट गाणी मिळाली असली, तरी यावेळी वादामुळे गाण्याची प्रतिमा मलिन झाल्याचे दिसते.
दरम्यान, काही प्रेक्षकांनी गाण्याच्या संगीताची, बीट्सची आणि नेहाच्या आवाजाची प्रशंसा देखील केली आहे. मात्र, डान्स स्टेप्सवरील वाद इतका तीव्र आहे की या सकारात्मक प्रतिक्रियांवर त्याचा फारसा परिणाम झालेला नाही. गाण्याला मिळालेल्या मिश्र प्रतिक्रिया त्याच्या एकूण लोकप्रियतेवर परिणाम करत असल्याचे चित्र आहे.
याशिवाय, सोशल मीडियावर नेहा कक्करवर सौंदर्य शस्त्रक्रिया केल्याचे आरोपही करण्यात येत आहेत. अधिक तरुण दिसण्यासाठी तिने चेहऱ्यावर बदल केल्याचा दावा काही नेटकऱ्यांकडून केला जात असून, यामुळे तिच्या इमेजबाबतचा वाद अधिकच वाढला आहे. मात्र, या आरोपांवर नेहाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. एकंदर पाहता, 'लॉलीपॉप… कँडी शॉप' या गाण्याला प्रेक्षकांचा फारसा सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. उलट, गाण्याच्या व्हिडिओवर सुरू असलेल्या तीव्र ट्रोलिंगमुळे नेहा कक्करच्या प्रतिमेला काही प्रमाणात धक्का बसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. आता या वादावर नेहा कक्कर किंवा टोनी कक्कर काय प्रतिक्रिया देतात, याकडे चाहत्यांचे आणि मनोरंजन विश्वाचे लक्ष लागले आहे.