English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • मराठीतही काम नाही, हिंदीतही नाही; बराच काळ मी संघर्षात होतो... नेहा पेंडसेचा खुलासा

'मराठीतही काम नाही, हिंदीतही नाही; बराच काळ मी संघर्षात होतो...' नेहा पेंडसेचा खुलासा

Neha Pendse :स्त्रियांच्या जीवनावर प्रकाश टाकणाऱ्या ‘तिघी’ चित्रपटाच्या पार्श्वभूमीवर नेहा पेंडसेने माध्यमांशी संवाद साधत आपले विचार शेअर केले.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 8, 2026, 10:37 AM IST
'मराठीतही काम नाही, हिंदीतही नाही; बराच काळ मी संघर्षात होतो...' नेहा पेंडसेचा खुलासा

स्त्रियांच्या आयुष्यावर भाष्य करणाऱ्या ‘तिघी’ चित्रपटात अभिनेत्री नेहा पेंडसे, सोनाली कुलकर्णी आणि भारती आचरेकर मुख्य भूमिकेत आहेत. आई-बेटीच्या नात्यातील हळवेपणा, वास्तववादी भावना आणि अंतर्मनाचा शोध घेणारी ही कथा प्रेक्षकांना भावतेय. चित्रपटानिमित्त नेहा पेंडसेने माध्यमांशी संवाद साधून आपले अनुभव, भूमिका आणि वैयक्तिक जीवनावर चित्रपटाचा प्रभाव याबाबत विस्तृत माहिती दिली.

Add Zee News as a Preferred Source

स्वातीची भूमिका: वैयक्तिक अनुभव आणि अंतरंग

‘तिघी’मध्ये नेहाने ‘स्वाती’ नावाची व्यक्तिरेखा साकारली आहे. या भूमिकेबाबत बोलताना नेहाने सांगितले, 'मला स्वाती जवळची वाटते, पण ती माझ्यासारखी अजिबात नाही. माझ्या सख्ख्या बहिणीसोबतचं नातं कॉम्प्लेक्स आहे, आणि ती स्वातीच्या जवळ जाणारी आहे. तिची परिस्थितीकडे बघण्याची पद्धत माझ्यापेक्षा खूप वेगळी आहे. स्वाती ज्या प्रकारे समजूतदारपणे प्रतिक्रिया देते, ते मला सुरुवातीला स्वीकारणं कठीण गेलं. रिअल लाईफमध्ये लोक इतके संतुलित असतात का, असा प्रश्न पडायचा.'

याच व्यक्तिरेखेमुळे नेहाला तिच्या स्वतःच्या मोठ्या बहिणीकडे नव्या दृष्टीने पाहता आले.'मोठी बहीण असणं सोपं नसतं. तिच्यावर नकळत समजूतदारपणाचं आणि मॅच्युरिटीचं ओझं असतं. स्वाती साकारताना मला मोठ्या बहिणीचं दडपण, तिची शांत झुंज आणि नि:शब्द प्रेम समजलं,' असेही नेहा सांगते.

‘जून’ चित्रपटातून मिळालेला अनुभव

नेहाने यापूर्वी ‘जून’ चित्रपटात निखिल महाजनसोबत काम केले होते. त्याबाबत ती म्हणाली, “निखिलसोबत काम करताना सगळं नवीन होतं कार्यशाळा, व्यक्तिरेखांचा सखोल अभ्यास, आणि विशेष म्हणजे नो मेकअप लूक! कोणत्याही चित्रपटासाठी मी याआधी असे काम केले नव्हते. त्या टप्प्यावर मी आयुष्यात नव्या आव्हानांसाठी तयार होतो.” ‘तिघी’मुळे नेहाला आधीच्या अनुभवाचा फायदा झाला. शुटिंगदरम्यान ती अधिक कम्फर्टेबल होती आणि व्यक्तिरेखेला जिवंत करून दाखवता आली. जीजिविषाच्या संवेदनशील दिग्दर्शनामुळे स्वातीची यात्रा सहज साध्य झाली.

मराठी आणि हिंदी इंडस्ट्रीतील संघर्ष

नेहाने खुलासा केला की, 'ना मराठीत काम होतं, ना हिंदीत. मराठी इंडस्ट्रीला वाटायचं मी हिंदीत बिझी आहे, आणि हिंदीवाल्यांना वाटायचं मी मराठीत बिझी आहे. त्यामुळे दोन्हीकडे कन्फ्युजन आणि कामाची कमतरता होती.' ‘जून’ आणि ‘तिघी’सारख्या प्रोजेक्ट्समध्ये तिच्या टीमचा पाठिंबा मोठा होता, ज्यामुळे काम सुलभ झाले.

नात्यांवर आणि संवादावर भर

नेहाने नात्यांबाबत महत्त्वाचा संदेश दिला, 'आपण नाती कॉम्प्लिकेटेड करून टाकतो. ‘आय एम सॉरी’ म्हणणं कठीण नसतं, पण आपण ते पुढे ढकलतो. संवाद साधणं फार महत्त्वाचं आहे. गोष्टी वेळेवर बोलल्या गेल्या पाहिजेत.' आईविषयी बोलताना ती भावुक झाली, 'माझा या क्षेत्रात येण्याचा निर्णय आईचा होता. इंडस्ट्रीमध्ये सेटबॅक्स येतात, अस्वस्थता असते. मित्र, वडील ‘सगळं ठीक होईल’ म्हणतात आणि निघून जातात. पण जी घालमेल असते, ती शांत करण्याची ताकद फक्त आईमध्ये असते. ती थेरपी न मागता देते, आणि तिला माहित असतं की या क्षणी फक्त तिच्या मुलीबरोबर बसून राहणं गरजेचं आहे.'

‘तिघी’ची सामाजिक आणि भावनिक मूल्ये

चित्रपट फक्त तीन स्त्रियांची कथा नसून, नात्यांना समजून घेण्याचा, संवाद साधण्याचा आणि गृहीत न धरण्याचा संदेश देतो. स्वातीच्या माध्यमातून प्रेक्षकांना मोठ्या बहिणीचं ओझं, तिचं नि:शब्द प्रेम आणि जबाबदारी समजते.नेहा पेंडसे म्हणते, ‘तिघी’ हा चित्रपट तीन स्त्रियांच्या कहाणीपुरता मर्यादित नाही. तो प्रेक्षकांना नाती समजून घेण्यास, संवाद साधण्यास आणि वेळेवर भावना व्यक्त करण्यास शिकवतो. स्वातीच्या माध्यमातून मी मोठ्या बहिणीचं ओझं, तिचं प्रेम आणि जबाबदारी समजून घेतलं. प्रेक्षकांच्या मनात स्वातीची व्यक्तिरेखा दीर्घकाळ घर करून राहील.'

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
neha pendseTighgi MovieMarathi CinemaBollywood NewsIndian actresses

इतर बातम्या

Pune Crime : 'तू सुंदर दिसतेस' म्हणतं डिलिव्हरी ब...

महाराष्ट्र बातम्या