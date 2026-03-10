नेहा पेंडसेचा खुलासा; बहिणीसोबतच्या तणावावर म्हणाली 'आम्ही अनेक वर्षे एकमेकांशी बोलत...'

अनेक हिंदी सिनेमांमध्ये बालकलाकाराच्या भूमिकेत झळकलेली अभिनेत्री नेहा पेंडसे मराठी कलाविश्वातही ओळखली जाते. 'भाग्यलक्ष्मी' मराठी मालिकेमुळे ती घराघरात पोहोचली, तर 'मे आय कम इन मॅडम' या हिंदी मालिकेमुळे तिला प्रेक्षकांची ओळख झाली. नेहा सतत आपल्या कामातून चर्चेत राहते, सोशल मीडियावर सक्रिय आहे आणि चाहत्यांसोबत आपले अनुभव व्लॉग्सद्वारे शेअर करते.
नेहा पेंडसेची बहिण मीनल पेंडसे सहा वर्षांनी मोठी असून, दोघींचा स्वभाव अगदी विरुद्ध आहे. मीनल टॅरो कार्ड रीडर असून प्रसिद्धीपासून दूर राहते, तर नेहा सतत कामात गुंतलेली आणि सार्वजनिक आयुष्यात सक्रिय आहे. लहानपणापासून कामाचा अनुभव असल्याने नेहाला घरात वेगळं स्थान मिळालं, तर मीनल स्वभावाने चंचल असल्यामुळे दोघींच्या नात्यातील सामंजस्य कमी राहिलं.
नेहा पेंडसेने आरपारला दिलेल्या मुलाखतीत खुलासा केला, 'गेल्या अनेक वर्षांपासून माझा बहिणीसोबत अबोला आहे. आम्ही दोघी खूप वेगळ्या स्वभावाच्या आहोत. आमचं व्यक्तिमत्व, जीवनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. ‘तिघी’ सिनेमा केल्यानंतर काही महिन्यांपूर्वी मी तिला पुन्हा बोलण्याचा प्रयत्न केला. सुरुवातीला खूप आरोप-प्रत्यारोप झाले, पण मी फक्त ऐकत होते. कारण नाहीतर मी तिला कधी समजून घेणार?'
नेहा पुढे म्हणाली, 'मी लहानपणापासून काम करत असल्याने घरातलं स्थान वेगळं होतं. आपल्या नात्यांना जपायचं कसं हे मला खूप उशिरा कळलं. या वेळी मी मीनलचं ऐकून घेतलं. तिने सांगितलेल्या सर्व गोष्टी बरोबर होत्या असं नाही, पण मी तुझी बाजू ठेव असं म्हणाले. आज सहा महिने झाले तरी आमचं पटत नाही. मागे घडलेल्या गोष्टींमध्ये तिला माझ्याकडून ज्या अपेक्षा होत्या त्या योग्य होत्या असं नाही, काही पूर्ण करु शकले नाही. किमान आज मी ती गोष्टी तिला मान्य केल्या.'
नेहा सांगते की या संवादामुळे दोघींच्या नात्यात समज वाढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. 'माझ्या आयुष्यात कामामुळे काही गोष्टी मला त्या वेळी समजल्या नाहीत, पण आता शांतपणे बसून मी तिचा विचार केला तर काही गोष्टी वेगळ्या पद्धतीने करु शकले असते,' असं तिने स्पष्ट केले. नेहाच्या मते, बहिणीचा स्वभाव आणि तिचा स्वभाव अगदी भिन्न असल्यामुळे अजूनही दोघींचा पटणारा मुद्दा पूर्ण नाही. मीनल सार्वजनिक जीवनापासून दूर राहते, तर नेहा सतत कामात व्यस्त राहते, यामुळे काही गैरसमज आणि तणाव निर्माण झाला. तरीही, नेहा म्हणते की संवाद सुरू ठेवणे आणि ऐकणे हाच योग्य मार्ग आहे.
नेहा पेंडसे चाहत्यांना सांगते की, 'दोघींच्या नात्यात तणाव असला तरी समजून घेण्याचा प्रयत्न महत्वाचा आहे. वय आणि अनुभव बदलल्यावर गोष्टी समजतात. मला आशा आहे की हळूहळू आपले नाते सुधारेल.' नेहा पेंडसेच्या खुलास्यानंतर चाहत्यांमध्ये दोघींच्या नात्याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. सोशल मीडियावर चाहत्यांनी या संवादाचे कौतुक केले आणि दोघींच्या नात्यात समज वाढण्याची आशा व्यक्त केली आहे.