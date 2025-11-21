English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
18 वर्षांच्या करिअर 15 चित्रपट, त्यापैकी 9 फ्लॉप तरीही 40,00,00,000 कोटींची मालकीण! ओळखलं का?

इंडस्ट्रीमध्ये अशा काही अभिनेत्री आहेत, ज्यांचे चित्रपट फ्लॉप जरी झाले असले तर त्यांची नेटवर्थ थक्क करणारी आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 21, 2025, 02:21 PM IST
18 वर्षांच्या करिअर 15 चित्रपट, त्यापैकी 9 फ्लॉप तरीही 40,00,00,000 कोटींची मालकीण! ओळखलं का?

Guess This Bollywood Beauty:  बिहारातील एका लहानशा भागात वाढलेली एक मुलगी. लहानपणापासूनच शरीरात अस्थमासारखा आजार, आर्थिक चढउतार आणि मर्यादित संधी. पण तिच्या जिद्दीने, मेहनतीने आणि स्वतःवरच्या विश्वासाने तिने स्वतःचा मार्ग तयार केला. आज ती बॉलिवूडमधील टॉप अ‍ॅक्ट्रेसपैकी एक आहे. तिचं नाव आहे नेहा शर्मा.

21 नोव्हेंबर 1987 रोजी बिहारच्या भासगपुरमध्ये जन्मलेल्या नेहाला बालपणातच अस्थमाचा त्रास होता. अनेक अडचणी असूनही तिने कधीही स्वतःला कमकुवत पडू दिलं नाही. हळूहळू तिने आरोग्य सुधारलं आणि अभ्यासाबरोबर इतर कौशल्यांवरही लक्ष केंद्रित केलं.

या चित्रपटातून पदार्पण

नेहाने प्राथमिक शिक्षण माउंट कार्मेल स्कूल, भासगपुर इथून घेतलं. त्यानंतर तिने दिल्लीतील NIFT मधून फॅशन डिझाईनचं शिक्षण पूर्ण केलं. फॅशन इंडस्ट्रीत पाऊल टाकल्यानंतर तिच्या मनात अभिनयाचा छोटासा अंकुर डोकावत होता. अखेर तिने आपल्या मनाचं ऐकून फॅशनऐवजी अभिनयाची वाट निवडली.

नेहाने 2007 मध्ये तेलुगू चित्रपट ‘चिरुथा’ मधून पदार्पण केलं. त्यानंतर 2010 मध्ये इम्रान हाश्मीसोबत आलेल्या ‘क्रूक’ मधून तिने बॉलिवूडमध्ये प्रवेश केला. 18 वर्षांच्या करिअरमध्ये नेहा हिंदीसह तेलुगू, मल्याळम, तमिळ आणि पंजाबी चित्रपटांत झळकली. त्याचबरोबर डिजिटल माध्यम, वेब सीरिज आणि टीव्हीतही तिने दमदार कामगिरी केली आहे.

यश-अपयश दोन्ही अनुभवलं

नेहाने केलेल्या अनेक चित्रपटांना बॉक्स ऑफिसवर कमी प्रतिसाद मिळाला. ‘क्रूक’, ‘तेरी मेरी कहानी’, ‘यमला पगला दीवाना 2’, ‘यंगिस्तान’, ‘तुम बिन 2’, ‘जयंतभाई की लव्ह स्टोरी’ इत्यादी सुमारे 9 चित्रपट फ्लॉप ठरले.

पण काही चित्रपटांनी तिला ओळख मिळवून दिली. ज्यामध्ये  ‘क्या सुपर कूल हैं हम’,  ‘तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर’ (ब्लॉकबस्टर)  या चित्रपटाने तिला प्रचंड लोकप्रियता दिली. आज नेहा इंडस्ट्रीत सतत सक्रिय असून तिची मागणी वाढतच आहे.

वैयक्तिक आयुष्य आणि कमाई

नेहाचं नाव क्रोएशियाच्या फुटबॉलर पेटर स्लिस्कोविक यांच्याशी जोडले गेले. मात्र दोघांनीही रिलेशनशिपबाबत कधीही उघडपणे काही सांगितलं नाही. नेहा एका चित्रपटासाठी 1 ते 2 कोटी रुपये मानधन घेते अशी माहिती काही रिपोर्ट्समध्ये आहे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सध्या तिची नेटवर्थ अंदाजे 32 ते 40 कोटी रुपये असल्याचं सांगितलं जातं. त्यासोबतच ती सोशल मीडिया, ब्रँड एंडोर्समेंट, फोटोशूट आणि मॉडेलिंगमधूनही मोठी कमाई करते.

