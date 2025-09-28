‘सुभाष घईंनी नशेत गालावर किस केलं', 32 वर्षीय अभिनेत्रीचा धक्कादायक आरोप, इंडस्ट्रीमध्ये खळबळ

Bollywood Actress: हिंदी चित्रपटसृष्टीत अनेक फिल्ममेकर आहेत ज्यांनी अनेक हिट चित्रपट तयार केले. अशातच एक सुप्रसिद्ध फिल्ममेकर म्हणजे सुभाष घई. ज्यांनी ‘राम लक्ष्मण’, ‘कर्मा’, ‘परदेश’, ‘खलनायक’ आणि ‘ताल’ सारख्या चित्रपटांमधून प्रेक्षकांच्या मनात खास स्थान मिळवले. त्यांनी माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी शेषाद्री, मनीषा कोइराला, ऐश्वर्या राय, महिमा चौधरी, डिंपल कपाडिया, नूतन आणि सिमी गरेवाल यांच्यासोबत काम केले आहे. त्यामुळे त्यांना हिंदी चित्रपटाचा दुसरा शॉमॅन म्हणूनही ओळखले जाते.
परंतु, अलीकडेच 32 वर्षीय अभिनेत्री नेहल वडोलियाने सुभाष घई यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. नेहल ‘हाऊस अरेस्ट’ या विवादित रिअॅलिटी शोमधून प्रसिद्ध झाली आणि तिने चित्रपटसृष्टीतील अनुभव व सुभाष घईसोबत घडलेल्या घटनेबाबत खुलासा केला आहे.
नेहलने सांगितले की, त्या वेळी ती सुभाष घईच्या मॅनेजरशी रिलेशनशिपमध्ये होती आणि ती नव्या नात्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात होती. त्यांच्यात शारीरिक संबंध नव्हते. फक्त नात्याची दिशा समजून घेण्याची इच्छा होती. एका दिवशी तिचा बॉयफ्रेंड म्हणाला की, सुभाष घईंच्या घरी पार्टी आहे आणि तिथे जाऊन त्यांनी एकत्र रेड वाइन पिली.
नेहलने पुढे सांगितले की, त्या वेळी तिच्या हातातून काहीतरी वस्तू पडली आणि सुभाष घई यांनी तिला बाल्कनीकडे नेऊन बाहेरील दृश्य दाखवण्याची धमकी दिली. यानंतर सुभाष घई खूप जवळ आले आणि नेहलला अस्वस्थ करणारे शब्द बोलू लागले. त्यांनी नेहलच्या रूपाची स्तुती केली, तिला सेक्सी आणि सुंदर असल्याचे सांगितले. ज्यामुळे नेहल खूप घाबरली.
ती अस्वस्थता जाणवताच वॉशरूमकडे गेल्या. जिथे त्यांचा बॉयफ्रेंडही होता. मात्र, सुभाष घई यांनी तिच्या समोरून जाताना तिच्या गालावर किस केले. या घटनेमुळे नेहल खूप त्रस्त झाली आणि तिने बॉयफ्रेंडला सांगितले कारण त्याला आधीच माहिती असणे आवश्यक होते. अखेरीस, नेहलने त्या बॉयफ्रेंडशी देखील आपले नाते तोडले.
नेहलने केलेला हा खुलासा सोशल मीडियावर आणि मीडियामध्ये मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे. नेहलने 2018 मध्ये टीव्ही शो ‘मंगलम दंगलम’मधून आपला अभिनय करिअरला सुरूवात केली आणि त्यानंतर ‘गंदी बात सीझन 3’, ‘मस्तराम’, ‘जूली’, ‘दुनाली’ आणि ‘इमली’सारख्या वेब सिरीजमध्ये तिने काम केले.
