ना वांद्रे, ना जूहु; 'ठरलं तर मग'फेम सायलीने थेट 'या' ठिकाणी घेतलं Dream home

Marathi News
  • Marathi News
  • मनोरंजन
मराठी प्रेक्षक फक्त चित्रपटांचे नाही तर छोट्या पडद्यावरील  मालिकांचेसुद्धा चाहते आहेत. अशीच एक लोकप्रिय मालिका म्हणजे 'ठरलं तर मग' ही दमदार मलिका. या मालिकेतील सायलीने तिच्या चाहत्यांना नवीन वर्षी एक आनंदची बातमी दिली आहे.

Updated: Jan 2, 2026, 03:21 PM IST
मराठी भाषिक प्रेक्षक फक्त चित्रपटांचे नाही तर छोट्या पडद्यावरील  मालिकांचेसुद्धा चाहते आहेत. अशीच एक लोकप्रिय मालिका म्हणजे 'ठरलं तर मग' ही दमदार मलिका.

'ठरलं तर मग' ही मालिका गेल्या 3 वर्षांपासून प्रेक्षकांचं भरभरुन मनोरंजन करत आहे. या मालिकेतील सगळेच कलाकार चाहत्यांचा आवडीचे आणि ओळखीचे झाले होते. या मालिकेतील एक महत्त्वाचं पात्र म्हणजे 'सायली'. ही भूमिका आभिनेत्री जूई गडकरीने उल्लेखनीय रित्या साकारली. अभिनेत्रीने नवीन वर्षाच्या पुर्वसंध्येला चाहत्यांसोबत एक आनंदाची बातमी शेअर केली.

जुई गडकरीचं Dream Home
मालिकेतील अभिनय आणि संवादांच्या शैलीमुळे ही अभिनेत्री नेहमच चर्चेत असते. अलीकडे तिचं चर्चेत येण्याचं कारण काही वेगळं आहे. अभिनेत्रीने सोशल मीडियावर तिच्या नवीन घर घेतल्याची बातमी देऊन सगळ्यांना चकित केलं. एवढं थोडं होत की, चाहते तिच्या या घराचं लोकेशन पाहून अवाक राहिले. 

ना वांद्रे, ना जूहु 'या' ठिकाणी घेतलं घर
बऱ्याच अभिनेत्यांच स्वप्न असतं की त्यांनी मुंबईतील जूहु किंवा वांद्रे अशा लेविश ठिकाणी हक्काचं घर घ्यावं. मात्र जुई या मराठमोळ्या अभिनेत्रीने पुणेकर होण्याचा निर्णय घेतला आहे.  रामा ग्रुप्सच्या माध्यमातून तिने पुणेकर होण्याचं तिचं स्वप्न पूर्ण केलं आहे.

सोशल मीडियावरील पोस्ट चर्चेत
घर खरेदी केल्यावर जूईने सोशल मीडियावर पोस्ट करत ही महत्त्वाची बातमी दिली असून तिने घराच्या चाव्यांचा फोटो शेअर केला आहे. नवीन वर्षच्या पहिल्या दिवशी अभिनेत्रीने नवीन घरात पदार्पण केले. जुई गडकरीने आजवर अनेक मराठी टीव्ही मालिकांमध्ये काम केले आहे. तिने 'पुढचं पाऊल', 'सरस्वती' आणि 'वर्तूळ' अशा मालिकांमध्ये तिच्या भूमिकेचा ठसठशीत ठसा उमटवला आहे. 

