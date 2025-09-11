English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
नेपाळचा अमिताभ अशी आहे 'या' अभिनेत्याची ओळख; साठीनंतरही सुपरफिट... एकूण संपत्ती किती माहितीये?

Nepal News : नेपाळमध्ये सुरू असणारा हिंसाचार पाहता सध्या भारताच्या या शेजारी राष्ट्राशी संबंधित अनेक गोष्टी चर्चेचा विषय ठरत आहेत.   

सायली पाटील | Updated: Sep 11, 2025, 01:46 PM IST
Nepal News : जेन झी, नेपाळ, हिंसाचार, राजकारण... या आणि अशा विषयांशी संबंधित अनेक मुद्दे सध्या चर्चेचा विषय ठरत असून, या देशासंदर्भातील कैक मुद्देसुद्धा अनेकांचच लक्ष वेधत आहेत. नेपाळमधील हिंसाचारानं संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधलेलं असतानाच या देशाचं कलाविश्वसुद्धा लक्ष वेधत असून, तेथील कलाकारांची नावं इथं भारतातसुद्धा विविध कारणांनी प्रकाशझोतात आली आहेत. त्यातलंच एक नाव, अशा अभिनेत्याचं आहे ज्या अभिनेत्याला तिथं सुपरस्टार म्हणून ओळखलं जातं. 

कोण आहेत नेपाळचे अमिताभ? 

नेपाळचे अमिताभ... अशी ओळख असणाऱ्या या अभिनेत्याचं नाव आहे, राजेश हमाल. फक्त कलाविश्वातच नव्हे, तर या देशातील सांस्कृतिक आदर्श म्हणूनही त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. आपल्या देशात इतकी तणावाची परिस्थिती असताना त्यादरम्यानच राजेश हमाल यांनी देशातील तरुणाईला या स्थितीमध्ये नेपाळचा सांस्कृतिक वारसा असणाऱ्या ठिकाणांचं नुकसान करु नये, असं आवाहनही केलं आहे. 

उल्लेखनीय कारकिर्द...

9 जून 1964 रोजी पल्पा इथं जन्मलेल्या राजेश हमाल यांनी तीन दशकांहून अधिक काळ नेपाळच्या सिनेविश्वात योगदान दिलं, जिथं 300 हून अधिक सिनेमांमध्ये त्यांनी काम केलं. देहबोली असो किंवा अभिनय, हा अभिनेता कायमच आपल्या कामात उजवा असल्याचं स्पष्ट झालं. नेपाळी सिनेविश्वात त्यांचा प्रवेश खऱ्या अर्थानं वादळी होता हेच खरं. 

1991 मध्ये त्यांनी  'युग देखि युग सम्मा' नावाच्या चित्रपटातून या विश्वात प्रवेश केला. पुढे एकामागून एक सुपरहिट चित्रपटांचा धडाकाच त्यांनी लावला आणि पाहता पाहता या अभिनेत्याला तिथं 'महानायक' म्हटलं जाऊ लागलं. 1994 मध्ये त्यांनी एक विक्रमी कामगिरी केली जिथं वर्षभरात त्यांनी 16 चित्रपटांमध्ये काम केलं. 

रोमँटिक हिरो ते अॅक्शन स्टार अशा अनेक भूमिका त्यांनी सहजपणे साकारल्या. 2006 पासून नेपाळमध्ये दरवर्षी 10 ऑक्टोबर या दिवशी 'राजेश हमाल डे' साजरा करण्यात येऊ लागला, त्यांनी नेपाळी सिनेजगतात अनेक विक्रम मोडले. सर्वाधिक यशस्वी कमाई करणारे चित्रपट, सर्वाधिक यशस्वी चित्रपट, सर्वाधिक पुरस्कार, सर्वाधिक राष्ट्रीय सिने पुरस्कार अशा यशशिखरांना त्यांनी गवसणी घातली. जाहिरात म्हणू नका, टेलिव्हिजन कार्यक्रम म्हणू नका किंवा मग रुपेरी पडदा म्हणू नका या अभिनेत्यानं नेपाळच्या कलाविश्वाला वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवलं. 

खासगी आयुष्यही चर्चेत... 

सुरुवातीला या अभिनेत्राचं नाव काही अभिनेत्रींशी जोडण्यात आलं. मात्र, 2014 मध्ये त्यांनी 22 वर्षांनी लहान माधु भट्टराईशी लग्नगाठ बांधली. वयाच्या 61 व्या वर्षीसुद्धा राजेश हमाल फिटनेसच्या बाबतीत तरुणांना लाजवतील अशाच रुपात दिसतात. 

राहिला मुद्दा श्रीमंतीचा तर, काही प्राथमिक अंदाजांनुसार राजेश हमाल यांची एकूण श्रीमंती 50 मिलियन डॉलर इतकी असून, भारतीय चलनानुसार ही रक्कम 420 कोटी रुपये इतकी असल्याचं म्हटलं जातं. नेपाळी अभिनेत्यांमध्ये सर्वात श्रीमंत अभिनेता म्हणून राजेश हमाल यांचच नाव समोर येतं. 

FAQ

नेपाळचे ‘अमिताभ’ कोण आहेत?
नेपाळचे ‘अमिताभ’ म्हणून ओळखले जाणारे अभिनेता राजेश हमाल आहेत. त्यांना नेपाळच्या सिनेविश्वात ‘महानायक’ म्हणूनही संबोधले जाते.

राजेश हमाल यांनी नेपाळच्या सिनेविश्वात काय योगदान दिले?
राजेश हमाल यांनी 300 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. 1991 मध्ये ‘युग देखि युग सम्मा’ चित्रपटातून त्यांनी पदार्पण केले आणि रोमँटिक हिरो ते अॅक्शन स्टार अशा विविध भूमिका साकारल्या. 1994 मध्ये त्यांनी एका वर्षात 16 चित्रपटांमध्ये काम करून विक्रम केला. त्यांनी सर्वाधिक यशस्वी चित्रपट, पुरस्कार आणि राष्ट्रीय सिने पुरस्कार मिळवले.

राजेश हमाल यांच्याबद्दल कोणता खास सन्मान आहे?
2006 पासून नेपाळमध्ये दरवर्षी 10 ऑक्टोबर हा दिवस ‘राजेश हमाल डे’ म्हणून साजरा केला जातो, त्यांच्या सिनेविश्वातील योगदानाबद्दल.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

