आर्यन खान नीसा देवगणला पळवून घेऊन गेला तर? काजोलने शाहरुखसमोरच उत्तर देताना म्हटलं, 'तर मी...'

Kajol Answer About Shah Rukh Khan Son Aryan: बॉलिवूडचा बादशाह किंग खान म्हणजेच शाहरुख खान आणि अभिनेत्री कालोज यांच्यातील मैत्री सर्वश्रूत आहे. दोघांचा ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ चित्रपट आजही टीव्हीवर लागल्यास चॅनेल बदलावसं वाटत नाही असं म्हणणारे तुम्हाला लाखोंच्या संख्येनं सापडतील. या चित्रपटाला प्रदर्शित होऊन 30 वर्षांहून अधिक कालावधी उटलून गेला असला तरी या चित्रपटातील शाहरुख आणि काजोलची केमस्ट्री आजही प्रेक्षकांना भावते. या दोघांमधील मैत्री पुढच्या पिढीपर्यंत पोहचली असून शाहरुखचा मुलगा आर्यन आणि काजोलची मुलगी नीसा हे दोघेही चांगले मित्र आहेत. सध्या शाहरुखचा लेक आर्यन नेटफ्लिकवरील एका मालिकेमधून दिग्दर्शकाच्या रुपात बॉलीवूडमध्ये पदार्पण करत असतानाच एक जुना व्हिडीओ चर्चेत आलाय.
आर्यनच्या 'बॅडअॅस ऑफ बॉलिवूड'च्या दमदार लॉन्चिंगमध्ये स्वत: शाहरुखही सहभागी झालेला. आपल्या मुलाच्या या पहिल्या प्रोजेक्टबद्दल शाहरुख प्रचंड सकारात्मक असून त्याच्या देहबोलीमधून ते दिसून येत होतं. मात्र शाहरुखचा काही वर्षांपूर्वीचा काजोलबरोबरचा एक व्हिडीओ व्हायरल होतोय. या व्हिडीओमध्ये काजोल आणि शाहरुख त्यांच्या मुलांसंदर्भात बोलताना दिसत आहेत. हा व्हिडीओ प्रसिद्ध दिग्दर्शक करण जोहरच्या ‘कॉफी विथ करण’च्या चॅट शोमधल्या भागातला आहे.
या कार्यक्रमाच्या रचनेनुसार, रॅपिड फायर राउंडदरम्यान करणने काजोलला आर्यन आणि निसाचा उल्लेख करत प्रश्न विचारला. आर्यन खानने निसा देवगणला पळवून नेलं तर तुझी प्रतिक्रिया काय असेल? असा सवाल करणने काजोलला विचारला. या प्रश्नावर काजोलने अगदीच भन्नाट उत्तर दिलं. रॅपिड फायर राउंड असल्याने काजोलने अगदीच मोजक्या शब्दात उत्तर दिलं. तिचं उत्तर ऐकून शाहरुखनेही एक मजेदार प्रतिक्रिया नोंदवल्यानंतर दोघांबरोबरच करणही मोठमोठ्याने हसू लागला.
आर्यनने लेकीला पळवून नेलं तर या प्रश्नावर काजोलने उत्तर देताना, ‘असं झालं तर मी एवढच म्हणेन… दिलवाले दुल्हे ले जायेंगे,’ असं म्हणत हसायला सुरुवात केली. तिचं हे उत्तर ऐकून शाहरुखही हसू लागला. मात्र माझ्या लेकाने तुझ्या लेकीला पळवून नेल्याचा विचार केला तरी टेन्शन येतं, असं विधान शाहरुखने काजोलकडे पाहत केलं. “मला फक्त या साऱ्याचा विचार करूनही टेन्शन येतंय की मुलांमुळे माझं काजोलशी नातं जुळेल,” असं शाहरुख म्हटल्यानंतर सारेच लोक मोठमोठ्याने हसू लागले.
शाहरुख आणि काजोल हे मागील 30 वर्षांहून अधिक काळापासून एकमेकांना ओळखतात. दोघांनी ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’बरोबरच ‘कभी खुशी कभी गम’, ‘दिलवाले’ सारख्या चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केलं आहे.
शाहरुख खान आणि काजोल यांचा सर्वात प्रसिद्ध चित्रपट कोणता आहे?
शाहरुख खान आणि काजोल यांचा सर्वात प्रसिद्ध चित्रपट ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ आहे, जो 1995 मध्ये प्रदर्शित झाला आणि आजही प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय आहे.
‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ चित्रपटाला किती वर्षे झाली आहेत?
या चित्रपटाला 2025 पर्यंत 30 वर्षांहून अधिक कालावधी लोटला आहे.
शाहरुख आणि काजोल यांच्या मैत्रीचे वैशिष्ट्य काय आहे?
शाहरुख आणि काजोल गेल्या 30 वर्षांहून अधिक काळापासून चांगले मित्र आहेत. त्यांची ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री प्रेक्षकांना खूप आवडते, आणि खऱ्या आयुष्यातही त्यांचे मैत्रीचे नाते दृढ आहे.
शाहरुख आणि काजोल यांच्या मुलांमधील संबंध काय आहे?
शाहरुखचा मुलगा आर्यन खान आणि काजोलची मुलगी नीसा देवगण हे देखील चांगले मित्र आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या मैत्रीची ही परंपरा पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचली आहे.