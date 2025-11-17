English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

जेवणासाठी कपूर कुटुंब एकत्र येण्याआधीच सेलिब्रिटी Family मध्ये दुमत? करीना म्हणे 'आडनाव नाही...'

Dining With The Kapoor’s: हिंदी सिनेजगतामध्ये काही कुटुंबांना मानाचं स्थान असून, या कलाविश्वात अतिशय महत्त्वाचं योगदान देणारं एक कुटुंब म्हणजे Kapoor Family.   

सायली पाटील | Updated: Nov 17, 2025, 01:29 PM IST
जेवणासाठी कपूर कुटुंब एकत्र येण्याआधीच सेलिब्रिटी Family मध्ये दुमत? करीना म्हणे 'आडनाव नाही...'
netflix Dining With The Kapoors kareena kapoor khan on nepotism ranbir kapoor film industry

Dining With The Kapoor’s: अभिनय आणि इतर अभिनेत्रींच्या शर्यतीतसुद्धा आपलं वेगळेपण जपणारी अभिनेत्री करीना कपूर खान ही तिच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी आणि तिच्या मोकळेपणानं संवाद साधण्याच्या कौशल्यासाठी कायमच चर्चेच असते. करीना आणि तिची खिलाडूवृत्ती म्हणजे अनेक चाहत्यांना प्रेमात पाडण्याची कारणंच म्हणा. अशी ही अभिनेत्री एका मोठ्या आणि तितक्याच मानाच्या कुटुंबाची लेक. 'शो मॅन' राज कपूर यांची नात, अशीही करीनाची ओळख. याच ओळखीच्या बळावर सिनेक्षेत्रात करीनाची वाट सुकर झाली ही बाब नाकारता येत नाही. पण, करीनाचं मात्र यावर आणखी एक मतही आहे बरं! 

Add Zee News as a Preferred Source

कलाजगतात तग धरण्यासाठी... 

करीनाच्या मते कलाजगतात तग धरण्यासाठी तुम्हाला सतत मेहनत करावी लागते. मित्रपरिवाराला आनंदी ठेवावं लागतं, तरच या विश्वात तग धरता येतो. हल्लीच एका मुलाखतीदरम्यान करीनानं कलाक्षेत्रात वारंवार पुढे येणाऱ्या घराणेशाही अर्थात 'नेपोटिझम'च्या मुद्द्यावर भाष्य केलं, आपली ठाम मतंसुद्धा मांडली. 'नेपोटिझम, घराणेशाहीनं तुम्हाला सुरुवात करून दिली जाऊ शकते. पण, आयुष्यभराची कारकिर्द यातून साध्य होत नाही. तुमचं नशीब तुमचा चाहतावर्ग ठरवतं, तुमचं आडनाव नाही...' असं ती म्हणाली. एका प्रसिद्ध कुटुंबातील व्यक्ती असणं हेच प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी पुरेसं नसून, नशीबही इथं महत्त्वाची भूमिका बजावतं असंच करीनानं सुचवलं.  

फक्त करीनाच नव्हे, तर तिचा भाऊ, आदर जैन याचंही घराणेशाहीच्या मुद्द्यावर स्वतंत्र मत आहे. अर्थात एकिकडे करीनाला प्रसिद्धी मिळालेली असतानाच दुसरीकडे आदरच्या वाट्याला मात्र अपयश आलं ही बाब नाकारता येणार नाही. याचविषयी सांगत, 'अनेकजण नेपोटिझमबद्दल बोलतात. पण, मला त्या गोष्टीचा फायदा मिळालाच नाही. हो, मी राज कपूर यांचा नातू आहे आणि करीना, रणबीरचा आतेभाऊ आहे. पण, याचा अर्थ असा नाही की मी वर्षभरात 50 चित्रपट करेन किंवा लागोपाठ ब्रँड डीलस, जाहिरातींचे करार करेन. एका अर्थी मी घराणेशाहीला बळी पडलेलो नाही...', असं आदर म्हणाला. कपूर कुटुंबातील दर दुसरी व्यक्ती सिनेविश्वास किंवा सिनेविश्वाशी संबंधित व्यवसायात सक्रिय असल्याचं पाहायला मिळालं असून, या कुटुंबाची ओळख सांगताना त्यांचं नावच पुरेसं पडतं असं म्हणणं अतिशयोक्ती ठरणार नाही. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

का होतेय कपूर कुटुंबाच्या जेवणाच्या समारंभांची इतकी चर्चा? 

कलाविश्वात कपूर आणि त्यांच्या घरी आयोजित होणारी ख्रिसमस पार्टी असो किंवा मग होळी, दिवाळी पार्टी असो. चर्चा कायमच होत राहते. महत्त्वाचं म्हणजे ज्याप्रमाणे Family Get together मध्ये कुटुंब कोणतंही असो, तिथं खाण्यापिण्याची चंगळ असते, अगदी त्याचप्रमाणे कपूर कुटुंबाचंही आहे. खवयेगिरी करण्याची आवड असणाऱ्या या कुटुंबाची हीच आवड पाहता Netflix वर आता एक नवाकोरा शो येत आहे. 21 नोव्हेंबरला या शोचा प्रमियर असून, त्याचं नाव आहे ''डायइनिंग विद द कपूर्स''. जवळपास संपूर्ण कपूर कुटुंब या शोमध्ये दिसणार असून, तरुण आणि ज्येष्ठ पिढी चाहत्यांच्या भेटीला येणार आहे. ज्यामुळंच या सेलिब्रिटी कुटुंबाच्या गेट टुगेदरची इतकी चर्चा सुरू आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
NetflixDining With The Kapoorsentertainment newsKareena Kapoor nepotismadaar jain

इतर बातम्या

महाराष्ट्रातील शाळा-कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बात...

महाराष्ट्र बातम्या