Netflix वरील ही दृश्य 1.3 बिलियन तास पाहिली गेली; 'प्रोफेसर'च्या गँगच्या करामतींची इनसाईड स्टोरी

Best Thriller Netflix Series: नेटफ्लिक्सवरील सर्वात लोकप्रिय सीरिजच्या नुसत्या चर्चेनं सोशल मीडियावर धुमाकूळ; एकच नाव, एकच व्हिडीओ आणि एकच विषय सर्च करत आहेत नेटकरी...
Best Thriller Netflix Series: कोविड काळापासून OTT ला अशी काही चालना मिळाली की मनोरंजनाच्या या क्षेत्रानं पाहता पाहता प्रचंड वेगानं विकास केला. या क्षेत्राची व्याप्ती अनेक कलाकारांना नवनवीन संधी देऊन गेली, अनेकांना लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोहोचवलं, काही कलाकृतींनासुद्धा जागतिक स्तरावर लोकप्रियता मिळाली. त्याचपैकीच एक अशी जीरिज जी पाहण्यासाठी कैक कंपन्यांनी तर कर्मचाऱ्यांना सुट्ट्या दिल्या, कोणी ही सीरिज बिंज वॉच केली, तर कोणी सीरिज पाहण्यासाठी सुट्टी मागून घेतली. ही सीरिज म्हणजे 'मनी हाईस्ट'.
प्रचंड यश मिळवणाऱ्या या सीरिजच्या नव्या स्पिन ऑफ आणि पटकथांवर काम सुरू असून, आतापर्यंत ही सीरिज तब्बल 1.3 बिलियन वेळा पाहिली गेली असल्यामुळं हेसुद्धा या कलाकृतीच्या यशामागचं रहस्य म्हटलं जात आहे. आतापर्यंत 5 सीजनच्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेल्या या सीरिजमधून प्रोफेसर आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमनं प्रेक्षकांची नजर खिळवून ठेवली. 2021 मध्ये अखेरच्या क्षणी असं वळण देण्यात आलं ज्यामुळं नव्या पर्वाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली. हीच उत्सुकता आता सोशल मीडियावर चक्क ट्रेंडमध्ये आली असून, नेटफ्लिक्स आणि 'मनी हाईस्ट'च्या निर्मात्यांनी चाहत्यांना खास भेटसुद्धा दिली आहे.
'मनी हाईस्ट'बाबत नेटफ्लिक्सनं नुकताच एक अनाऊन्समेंट टीझर शेअर केला. ज्यामध्ये 'मनी हाईस्ट' वर्ल्डबाबत निर्मात्यांनी युनिवर्स एक्सपांड करण्याबाबतची रंजक घोषणा केली. ज्या क्षणी नेटफ्लिक्सनं या सीरिजचा टीझर शेअर केला त्याक्षणी 6 वं पर्व रिलीज होणार असाच कयास अनेकांनी लावला. मात्र, त्यावर कोणतीची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. दरम्यान बर्लिन सीजन 2 नंतर या सीरिजची व्याप्ती आणखी चांगल्या आणि तितक्याच प्रभावीरित्या केली जाऊ शकते अशीच दाट शक्यता चाहत्यांनी व्यक्त केली आहे.
नेटफ्लिक्सच्या या कलाकृतीचीच सर्वदूर चर्चा होण्यामागचं कारण म्हणजे, स्पेनमध्ये या लहानशा घोषणेसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या एका धडाकेबाज कार्यक्रमाचं आयोजन. एका फोटोमुळं 'प्रोफेसर'ची भूमिका साकारणाऱ्या अल्वारो मोर्टे याला पुन्हा त्याच रुपात पाहूनही चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली. तेव्हा आता खरंच या सीरिजचं नवं पर्व प्रेक्षकांच्या भेटीला येतं का, त्याचं कथानक नेमकं कसं असेल? हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.