Marathi News
3 सेकंदांच्या Kissing Scene ने OTT वर धुमाकूळ! 70 वर्षांच्या हिरोने अचानक हिरोईनला जवळ खेचलं..; ती म्हणाली, 'सीन पाहाल तेव्हा..'

OTT Release Top Trending Movie: सध्या हा चित्रपट ओटीटीवर चर्चेचा विषय ठरत असतानाच त्यामधील एका 3 सेकंदांच्या सीनने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. यामागील कारण म्हणजे किसींग सीनमधील अभिनेता आणि अभिनेत्रीतील वयाचं अंतर...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 10, 2025, 01:54 PM IST
3 सेकंदांच्या Kissing Scene ने OTT वर धुमाकूळ! 70 वर्षांच्या हिरोने अचानक हिरोईनला जवळ खेचलं..; ती म्हणाली, 'सीन पाहाल तेव्हा..'
अनेकांच्या भुवया उंचावणाऱ्या या सीनबद्दल अभिनेत्रीने काय म्हटलंय जाणून घ्या (फोटो ट्रेलरच्या व्हिडीओवरुन स्क्रीनशॉट)

OTT Release Top Trending Movie: ती 41 वर्षांची आणि तो 70 वर्षांचा... ओटीटीवर महिन्याभरापूर्वी रिलीज झालेल्या या दोघांवर चित्रित करण्यात आलेला एका चित्रपटामधील 3 सेकंदांचा सीन सध्या इंटरनेटवर धुमाकूळ घालत असून त्यावरुन नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे. आपल्या मुलीच्या वयाच्या अभिनेत्रीचं चुंबन हा ज्येष्ठ अभिनेता कसं घेऊ शकतो? असा सवाल टीका करणाऱ्यांकडून विचारला जातोय तर दुसरीकडे या साऱ्या गोष्टी अभिनयाचा भाग असल्याचं म्हणत या दिग्गज कलाकाराचं समर्थन त्याचे पाठीराखे करत आहेत. मात्र सध्या व्हायरल झालेल्या या सीनमध्ये ज्या 41 वर्षीय अभिनेत्रीचं या ज्येष्ठ अभिनेत्याने चुंबन घेतलं तिनेच सर्व प्रकारावर पहिल्यांदा भाष्य केलं आहे. तिला याबद्दल काय वाटतं आणि तिने हे असं बोल्ड दृष्य चित्रित करण्यास होकार का दिला याबद्दल जाणून घेऊयात...

हा चित्रपट कोणता आणि अभिनेता अभिनेत्री कोण?

ज्या अभिनेत्याबद्दल आपण बोलतोय तो 70 वर्षीय अभिनेता म्हणजे कमल हसन आणि 41 वर्षीय अभिनेत्री आहे, अभिरामी! या दोघांची प्रमुख भूमिका असलेला 'ठग लाईफ' चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाचा ट्रेलर समोर आला त्यावेळीच त्यामधील एका किसींग सीनवरुन वादाला तोंड फुटलं. याबद्दल अभिनेत्री अभिरामीने 'हिंदुस्तान टाइम्स'ला दिलेल्या मुलाखतीत आपली भूमिका अगदी उघडपणे स्पष्ट केलेली. 'ठग लाईफ'च्या ट्रेलरमध्ये दाखवण्यात आलेल्या किसींग सीनवरुन वाद निर्माण झाला आहे. भारतीय चित्रपटसृष्टीत आता चित्रपट प्रदर्शनाआधी वाद होणे हे सामान्य झाले आहे का? असा प्रश्न अभिरामीला मुलाखतीदरम्यान विचारण्यात आला. 

या किसिंग सीनबद्दल अभिनेत्री नेमकं काय म्हणाली?

ओटीटीवर 'ठग लाईफ' रिलीज झाल्यानंतर पुन्हा चर्चेत आलेल्या या किसींग सीनवरील वादासंदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना अभिरामीने, "आजकाल कशाचेही वादात रूपांतर होऊ शकतं. एक कलाकार म्हणून मला वाटत नाही की तुम्ही अशापद्धतीच्या वादामधून सुटू शकता. मणि सरांच्या तर्काचा आणि मला एका विशिष्ट भूमिकेत कास्ट करण्याबद्दलच्या निर्णयावर मी बोलू शकत नाही. खरं तर त्यांचे तर्क काहीही असले तरी मी त्या साऱ्याशी सहमत आहे, म्हणूनच मी चित्रपटात काम केलं आहे. ज्या किसींग सीनवरुन वाद झाला आहे तो फक्त तीन सेकंदांचा आहे," असं म्हटलं. पुढे बोलताना, "ट्रेलरमध्ये फक्त तो किसींग सीनच दाखवला गेला होता, ही वास्तुस्थिती नाही. हा असा दावा करणं दिशाभूल करण्यासारखं आहे. जेव्हा तुम्ही चित्रपट पाहताना तो सीन पाहाल तेव्हा सारा प्रकार किसपर्यंत का गेला हे पाहिल्यानंतर प्रेक्षक म्हणून तुम्हाला धक्का बसणार नाही. त्या घटनाक्रमासोबत तो सीन जातो. त्याबद्दल इतके बोललं जाणं हे मला थोडं अनावश्यक वाटतं. मार्केटिंग करणारे लोक चित्रपटासाठी जे काही फायदेशीर असेल ते करतील. मला चित्रपटाचा हा मार्केटींगचा पैलूदेखील समजतो. कोणतीही प्रसिद्धी ही चांगली प्रसिद्धी असते, असं ते म्हणतात. पण मी लोकांना निष्कर्ष काढण्यापूर्वी चित्रपट पाहण्याचा आग्रह करेन," असंही अभिरामीने म्हटलं.

किसींग सीन पाहून लोक एवढे का व्यक्त होत आहेत?

पण कमल हासन यांनी एका तरुणीला किस केल्यानंतर लोकांनी इतक्या तीव्र प्रतिक्रिया का दिल्या असाव्यात याबद्दल तुम्हाला काय वाटते? असा पुढला प्रश्न अभिरामीला विचारण्यात आला. यावर उत्तर देताना, "मला खरंच माहित नाही. कदाचित कमल सरांचा याआधीही असा धाडसीपणा दाखवण्याचा इतिहास आहे. 'हे राम'मध्ये त्यांनी त्यांच्या दोन्ही सहअभिनेत्री राणी मुखर्जी आणि वसुधरा दास यांनी साकारलेल्या भूमिकांमधील जवळीक किती सुंदरपणे चित्रित केली आहे. कमल सर हे एक अतिशय धाडसी कथाकार आहेत. जेव्हा जेव्हा ते अभिनेता म्हणून एखाद्या दृष्यामध्ये स्वत:ला झोकून देतात तेव्हा लोक नेहमीच त्याबद्दल काहीतरी बोलतात. मोठ्या पडद्यावर दुसरा कोणताही अभिनेता किंवा अभिनेत्री किस करत नाहीत असंही काही नाहीये," असं अभिरामी म्हणाली.

"जेव्हा एखाद्या वरच्या स्तरावरील अभिनेता असे करतो तेव्हा लोक त्याबद्दल बोलतात कारण त्यामुळे त्यांनाही फायदा होतो. खरं तर तुम्ही मगाशी बरोबर म्हणालात की आता हे असे वाद निर्माण करणे खूप सामान्य झाले आहे. मला वाटते की प्रेक्षकही योग्यवेळी परिपक्व होतील, अशी अपेक्षा अभिरामीने व्यक्त केली आहे.

ओटीटीवर या चित्रपटाला प्रतिसाद कसा मिळतोय?

किसींग सीनमुळे चर्चेत असलेला हा चित्रपट सिनेमागृहांमध्ये 5 जून रोजी प्रदर्शित झालेला. काही आठवड्यांपूर्वीच तो नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाला असून तिथे हा सिनेमा टॉप ट्रेण्डमध्ये आहे.

FAQ

1) 'ठग लाईफ' चित्रपटातील चुंबन दृश्यावरुन वाद का निर्माण झाला?

चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये कमल हसन आणि अभिरामी यांच्यातील एक चुंबन दृश्य दाखवण्यात आले, ज्यामुळे सोशल मीडियावर वाद निर्माण झाला. या दृश्याला काही प्रेक्षकांनी कमल हसन (वय 70) आणि अभिरामी (वय 42) यांच्यातील 28 वर्षांच्या वयाच्या अंतरामुळे टीका केली. काहींनी हे दृश्य अनावश्यक आणि अस्वस्थ करणारे म्हटले, तर काहींनी याला चित्रपटाच्या कथानकाचा भाग म्हणून समर्थन केले.

2) अभिरामीने चुंबन दृश्यावरील वादाबाबत काय सांगितले?

'हिंदुस्तान टाइम्स'ला दिलेल्या मुलाखतीत अभिरामीने सांगितले की, "आजकाल कशाचेही वादात रूपांतर होऊ शकते. मी मणि रत्नम यांच्या दिग्दर्शन आणि कास्टिंगच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करू शकत नाही. त्यांचा तर्क काहीही असला तरी मी त्याच्याशी सहमत आहे. हे चुंबन दृश्य फक्त तीन सेकंदांचे आहे. ट्रेलरमध्ये फक्त ते दाखवल्याने दिशाभूल झाली. चित्रपटात हे दृश्य कथानकाशी सुसंगत आहे, आणि ते पाहिल्यावर प्रेक्षकांना धक्का बसणार नाही. यावर इतके बोलणे अनावश्यक आहे." तिने हे मार्केटिंगचा भाग असल्याचेही सांगितले आणि प्रेक्षकांना चित्रपट पाहण्याचा आग्रह केला.

3) अभिरामीच्या मते लोकांनी चुंबन दृश्यावर इतक्या तीव्र प्रतिक्रिया का दिल्या?

अभिरामीने सांगितले की, कमल हसन यांचा धाडसी कथाकार म्हणून इतिहास आहे, ज्यामुळे अशा दृश्यांवर लोक जास्त बोलतात. ती म्हणाली, "कमल सरांनी 'हे राम' सारख्या चित्रपटात राणी मुखर्जी आणि वसुंधरा दास यांच्यासोबत जवळीकीची दृश्ये सुंदरपणे चित्रित केली होती. जेव्हा मोठ्या स्तरावरील अभिनेता असे दृश्य करतो, तेव्हा लोक त्याबद्दल बोलतात कारण त्यांना त्यातून प्रसिद्धी मिळते. पडद्यावरील जवळीकीची दृश्ये आता सामान्य आहेत, आणि प्रेक्षकही हळूहळू याची सवय करून घेतील."

