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3 महिन्यांपासून नेटफ्लिक्सवर या रोमँटिक सीरीजचीच चर्चा; IMDb वरही मिळाली भन्नाट रेटिंग

गेल्या तीन महिन्यांपासून नेटफ्लिक्सवर एका रोमँटिक मालिकेचे वर्चस्व राहिले आहे आणि तिला IMDb वर उत्कृष्ट रेटिंग मिळाले आहे. ८ भागांची ही रोमँटिक मालिका गेल्या तीन महिन्यांपासून नेटफ्लिक्सवर आपले मजबूत स्थान टिकवून आहे.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Oct 04, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 04:32 PM IST
3 महिन्यांपासून नेटफ्लिक्सवर या रोमँटिक सीरीजचीच चर्चा; IMDb वरही मिळाली भन्नाट रेटिंग

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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