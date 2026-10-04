/3 महिन्यांपासून नेटफ्लिक्सवर या रोमँटिक सीरीजचीच चर्चा; IMDb वरही मिळाली भन्नाट रेटिंग

ओटीटीवर दर आठवड्याला नव्या वेबसीरीज आणि सिनेमांची भर पडत असते. त्यामुळे एखादा शो काही दिवस ट्रेंडिंगमध्ये राहणं साहजिक आहे. मात्र, एखादी सीरीज रिलीज झाल्यानंतर तब्बल तीन महिने प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरून टॉप 10 मध्ये टिकून राहते, हे नक्कीच विशेष आहे. अशीच एक रोमँटिक सीरीज सध्या नेटफ्लिक्सवर प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेत आहे. जुलैमध्ये रिलीज झालेली ही आठ भागांची सीरीज ऑक्टोबरमध्येही ट्रेंडिंगमध्ये आहे. विशेष म्हणजे IMDb वर या सीरीजला 7.6 रेटिंग मिळाली आहे.
कथेचा केंद्रबिंदू आहे चंदर. शांत आणि साध्या स्वभावाचा सॉफ्टवेअर इंजिनिअर असलेला चंदर नोकरीसोबतच लेखन करण्याचं आणि स्वतःचं कॅफे सुरू करण्याचं स्वप्न पाहत असतो. याचदरम्यान त्याची भेट सुधाशी होते. सुधा ही स्वतंत्र विचारांची आणि आपल्या आयुष्याचे निर्णय स्वतः घेणारी घटस्फोटाची वकील आहे. दोघांची पार्श्वभूमी आणि जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असला तरी त्यांच्यात जवळीक निर्माण होते. कुटुंबीयांकडून लग्नासाठी दबाव वाढू लागल्यानंतर चंदर आणि सुधा एक वेगळाच निर्णय घेतात. लग्नाच्या प्रश्नापासून दूर राहण्यासाठी ते आधी कॅज्युअल डेटिंग करण्याचं ठरवतात. मात्र, नातं पुढे जात असताना हे समीकरण बदलतं आणि दोघे लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहू लागतात. एकीकडे त्यांचं प्रेम वाढत असतं, तर दुसरीकडे करिअर आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या बाबतीत दोघांचे विचार वेगळे असतात. सुधाला लग्नाच्या बंधनात अडकायचं नसतं. अखेर या मतभेदांमुळे दोघे वेगळे होतात.
यानंतर चंदर कॉर्पोरेट जगण्याला कंटाळून मसूरीच्या शांत डोंगरांकडे वळतो. तिथे तो आपल्या बिझनेस पार्टनर प्रीतीसोबत कॅफे सुरू करतो. हळूहळू दोघांमध्येही प्रेमाचं नातं निर्माण होतं. पण चंदरचं आयुष्य पुन्हा एकदा बदलतं, जेव्हा अचानक सुधा त्याला भेटण्यासाठी मसूरीला पोहोचते. त्यानंतर त्यांच्या नात्यात कोणते नवे वळण येते, हे सीरीजमध्ये पाहायला मिळतं.
या सीरीजमध्ये विक्रांत मैसीने चंदरची भूमिका साकारली आहे. सुधाच्या भूमिकेत वेदिका पिंटो, तर प्रीतीच्या भूमिकेत महिमा मकवाना दिसते. याशिवाय आदिल हुसैन, सादिया सिद्दीकी, राजीव सिद्धार्थ आणि अनुभा फतेहपुरिया यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. ही सीरीज 24 जुलै रोजी नेटफ्लिक्सवर रिलीज झाली होती. तिचं लेखन आणि दिग्दर्शन दिव्य प्रकाश दुबे यांनी केलं आहे.
प्रेम, नात्यांमधील गुंतागुंत, करिअर आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांचा सुंदर मेळ साधणारी ही कथा असल्यामुळेच कदाचित रिलीज होऊन तीन महिने उलटूनही सीरीज प्रेक्षकांच्या पसंतीत कायम आहे.