नेटफ्लिक्सच्या 'ग्रेटर काळेश' सिनेमाचे रिव्ह्यू: अहसास चन्नाची दिवाळी फिल्म छोटी, गोड आणि अगदी अपेक्षेनुसार

 Netflix's 'Greater Kalesh' Movie Review: अहसास चन्नाची दिवाळी फिल्म नक्कीच तुम्हाला भावनिक आणि आठवणींमध्ये घेऊन जाईल. नेटफ्लिक्सवरील ‘ग्रेटर काळेश’ मध्ये घर आणि दिवाळी ही प्रेम, आशा आणि स्वप्नांची सुरुवात आहे.  

Intern | Updated: Oct 20, 2025, 07:24 PM IST
दिवाळीच्या सणात प्रेक्षक मोठ्या स्टार्सपेक्षा सोप्या, गोड आणि हृदयस्पर्शी कथानकांकडे आकर्षित होतात. नेटफ्लिक्सवरील ‘ग्रेटर कळेश’ ही अशीच एक फिल्म आहे, जी प्रेक्षकांच्या मनाला भावेल. दिवाळी नेहमीच आपल्या हृदयात विशेष स्थान राखते; घराच्या आठवणी, परिवाराची गोडी, आणि दिवाळीच्या गोंधळामुळे आठवणी जास्त लक्षात राहतात. सणाच्या काळात घरकुलात परत येण्यामध्ये नेहमीच काहीतरी रोमँटिक आणि भावनिक असतं. शेवटी, कितीही प्रवास केला तरी सर्वोत्तम अनुभव नेहमीच घरच्या प्रेम, आठवणी आणि परिवाराच्या नात्यांवर घेऊन जातो.

सिनेमाचे दिग्दर्शन आदित्य चंडिओक यांनी केले असून, हा एक कुटुंबीय ड्रामा आहे. दिवाळीच्या सणात प्रेक्षकांना जास्त मेंदूला त्रास देणाऱ्या कथानकाऐवजी थोडा हलका, मजेशीर आणि गोड अनुभव हवा असतो, आणि ‘ग्रेटर कळेश’ हे अगदी त्या गरजेला पुरेसे उत्तर देते. कथानकाची साधेपणा आणि गोडवाच सिनेमाला मस्ट-वॉच बनवतो. कथा सुरू होते ट्विंकल हंदाच्या घरात परत येण्यापासून. ती दिवाळीच्या निमित्ताने पालकांसाठी एक सरप्राइज घेऊन येते, मात्र उलट ती स्वतःच एका अप्रत्याशित सरप्राइजला सामोरे जाते. तिथून पुढे कथा हळूहळू उलगडते. जसे प्रत्येक कुटुंबामध्ये काहीतरी गुपित असते, तसेच हंदा कुटुंबाचेही काही रहस्य आहे.

सिनेमातील घरातील संवाद, कुटुंबीयांच्या भावना, आणि दिवाळीच्या पारंपरिक आनंदाचे दृश्य प्रेक्षकांना भावतात. सणाच्या या काळात, हा फिल्म प्रेक्षकांना घरच्या आठवणींमध्ये परत नेतो, हलकासा हसू देतो आणि कुटुंबीयांच्या नात्यांची आठवण करून देतो. नेटफ्लिक्सच्या ‘ग्रेटर काळेश’ मध्ये सोप्या कथानकातील गोडी, भावनिक क्षण आणि दिवाळीचा उत्साह या सर्वांचा समावेश आहे. प्रेक्षकांना सिनेमातून मिळणारा अनुभव हलका, मजेशीर आणि भावनिक असल्यामुळे, दिवाळीच्या सणात हा एक उत्तम पर्याय ठरतो.

FAQ
‘ग्रेटर कळेश’ सिनेमाची कथा कुठून सुरू होते?
कथा सुरू होते ट्विंकल हंदा घरात परत येण्यापासून, जिथे ती दिवाळीच्या निमित्ताने पालकांसाठी सरप्राइज आणते.

हा फिल्म कोणत्या प्रकारचा आहे?
हा एक कुटुंबीय ड्रामा आहे, जो हलका, मजेशीर आणि भावनिक अनुभव देतो.

सिनेमाचे प्रमुख आकर्षण काय आहे?
सोप्या कथेतले घर, कुटुंब, सण आणि आठवणी हे प्रमुख आकर्षण आहे, जे दिवाळीच्या सणात प्रेक्षकांना भावते.

