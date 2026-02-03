English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • जावेद अख्तर आणि फराह खानच्या नवीन व्हिडिओमुळे नेटकऱ्यांचा राग; दिलीपवर पहिल्यांदाच टीका !

जावेद अख्तर आणि फराह खानच्या नवीन व्हिडिओमुळे नेटकऱ्यांचा राग; दिलीपवर पहिल्यांदाच टीका !

फराह खानच्या नवीन व्हिडिओत शबाना आझमींचं बोलणं मध्येच थांबवलं गेले आणि दिलीपच्या वर्तनावर नेटकऱ्यांनी राग व्यक्त केला.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 3, 2026, 03:21 PM IST
जावेद अख्तर आणि फराह खानच्या नवीन व्हिडिओमुळे नेटकऱ्यांचा राग; दिलीपवर पहिल्यांदाच टीका !

प्रसिद्ध कोरिओग्राफर आणि दिग्दर्शक फराह खान सध्या तिच्या यूट्यूब व्लॉग्समुळे सोशल मीडियावर खूप सक्रिय आहे. तिच्या व्लॉग्समध्ये फराह अनेकदा बॉलिवूड सेलिब्रिटींच्या घरी जाऊन त्यांच्या खासगी आयुष्याची झलक प्रेक्षकांना दाखवते, त्यांचा जीवनशैली आणि घरगुती गोष्टींचा अनुभव शेअर करते. मात्र, फराहच्या नव्या व्लॉगमुळे प्रेक्षकांमध्ये नाराजी आणि टीका पाहायला मिळाली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

शबाना आझमी आणि जावेद अख्तर यांच्या बंगल्याला भेट

2 फेब्रुवारी 2026 रोजी फराहने एक नवीन व्लॉग शेअर केला, ज्यामध्ये ती खंडाळा येथील ज्येष्ठ अभिनेत्री शबाना आझमी आणि प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर यांच्या ‘सुकून’ या बंगल्यात पोहोचली होती. या व्हिडिओमध्ये बंगल्याचा सुंदर गार्डन, दुर्मिळ अँटीक वस्तू आणि निसर्गरम्य परिसर प्रेक्षकांना दाखवण्यात आला. शबाना आझमी यांनी त्यांच्या 41 वर्षांच्या वैवाहिक प्रवासाबद्दल आणि 15 वर्ष जुन्या बंगल्याबद्दल काही रंजक आणि मनोरंजक गोष्टी सांगितल्या, ज्यामुळे व्हिडिओतून ऐतिहासिक आणि कलात्मक अनुभव प्रेक्षकांना मिळाला.

दिलीपचा हस्तक्षेप आणि प्रेक्षकांचा राग

फराहच्या प्रत्येक व्लॉगमध्ये तिचा कुक दिलीप नेहमी सोबत असतो, पण या व्लॉगमध्ये दिलीपच्या सततच्या हस्तक्षेपामुळे प्रेक्षक संतुष्ट नसलेले दिसले. विशेषतः जेव्हा शबाना आझमी एका १५० वर्षे जुन्या झाडाबद्दल माहिती देत होत्या, तेव्हा दिलीप मध्येच आला आणि म्हणाला 'मॅम, हे झाड तुमच्यापेक्षाही जुने आहे.' या वागण्यामुळे सोशल मीडियावर प्रेक्षकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यूट्यूबच्या कमेंट सेक्शनमध्ये अनेकांनी त्याच्यावर टीका केली.

एका युजरने लिहिले 'आजच्या व्हिडिओमध्ये दिलीप खूपच त्रासदायक वाटला. अशाने तुम्ही तुमचे प्रेक्षक गमावाल.' दुसऱ्याने कमेंट केली 'दिलीपचे सीन्स कमी करा, तो खूप मध्ये मध्ये बोलतो. आम्हाला सेलिब्रिटींना ऐकायचे असते, तुमच्या कुकला नाही.' प्रेक्षकांचा असा प्रतिसाद पाहून असे दिसते की, दिलीपच्या ओव्हर ॲक्टिंग आणि सतत हस्तक्षेपामुळे फराहच्या लोकप्रिय व्लॉग्सवर पहिल्यांदाच नकारात्मक प्रतिक्रिया आली आहे.

फराहच्या व्लॉग्सची लोकप्रियता

एप्रिल 2024 मध्ये फराहने तिचे यूट्यूब चॅनेल सुरू केले. तिच्या व्लॉग्समध्ये आतापर्यंत अर्जुन कपूर, शिल्पा शेट्टी, करण जोहर, अनन्या पांडे यांसारख्या अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटींनी हजेरी लावली आहे. फराहचे व्लॉग्स नेहमीच लोकप्रिय ठरले आहेत, कारण त्यात कलात्मक सेटअप, कलाकारांचा सहज संवाद आणि निसर्गरम्य लोकेशन्स यांचा समावेश असतो.

सोशल मीडियावर खळबळ

फराहच्या नवीन व्लॉगमध्ये दिलीपच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे प्रेक्षकांनी त्याच्यावर पहिल्यांदाच टीका केली आहे. चाहत्यांनी कमेंट्समध्ये स्पष्ट केले की, सेलिब्रिटींच्या गोष्टी ऐकायला हवे, कुकच्या विनोद किंवा हस्तक्षेपामुळे अनुभव कमी होत आहे. या घटनेनंतर सोशल मीडियावर या व्लॉगवर चर्चा रंगली असून, काहीजणांनी दिलीपच्या वागण्यावर भलेशा टीका केली तर काहींनी हलक्याफुलक्या मजेशीर टिप्पण्याही केल्या.

फराहचे व्लॉग्स लोकप्रिय असले तरी, या घटनेनंतर स्पष्ट झाले की कुकच्या हस्तक्षेपावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे, नाहीतर प्रेक्षकांचा अनुभव प्रभावित होऊ शकतो.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
farah khanDilipShabana AzmiJaved akhtarYouTube vlog

