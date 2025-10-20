आर्यन खानबद्दल नेटकऱ्यांची भन्नाट चर्चा, म्हणाले ‘हा फराह खानचा मुलगा वाटतो’; गौरी खानने दिलं जबरदस्त उत्तर!

बॉलिवूडची दिग्दर्शिका आणि कोरिओग्राफर फराह खान सध्या फक्त सिनेमांमुळे नव्हे, तर तिच्या युट्यूब व्लॉग्समुळेही चर्चेत आहे. फराह अनेक सेलिब्रिटींच्या घरी जाऊन व्लॉग तयार करते आणि हे व्लॉग्स प्रेक्षकांमध्ये खूप लोकप्रिय ठरत आहेत. नुकत्याच एका व्लॉगमध्ये तिनं शाहरुख खानच्या मुलगा आर्यन खानच्या दिग्दर्शकीय पदार्पणावर प्रतिक्रिया दिली, जी सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे. आर्यनने नेटफ्लिक्सवरील ‘बॅड्स ऑफ बॉलिवूड’ या सीरिजद्वारे दिग्दर्शन क्षेत्रात पदार्पण केले आहे. या सीरिजला प्रेक्षकांकडून भरभरून कौतुक मिळत आहे. अनेक चाहत्यांनी आर्यनच्या दिग्दर्शनाची तुलना फराह खानच्या प्रसिद्ध चित्रपट ‘ओम शांती ओम’शी केली. फराहनं सांगितलं की, गौरी खाननं तिला सांगितलं की आर्यन तिला त्याचा आवडता दिग्दर्शक मानतो आणि त्याला तिच्या मार्गदर्शनाची जाणीव आहे.
व्लॉगमध्ये फराह खानने पुढे सांगितले की, सोशल मीडियावर अनेकांनी कमेंट्समध्ये म्हटलं की आर्यन हा तिचा “मुलगा” आहे, ती त्याची चांगली शिक्षिका आहे आणि आर्यन एक हुशार आणि गुणवान विद्यार्थी आहे. फराहने या तुलनेवर आनंद व्यक्त केला आणि आर्यनच्या दिग्दर्शन शैलीचं कौतुक केलं. तिनं म्हटलं की प्रेक्षकांनी केलेली तुलना पाहून तिला फार आनंद झाला आहे, कारण आर्यनने आपला पहिला प्रोजेक्ट इतक्या प्रभावी पद्धतीने साकारला आहे.
‘बॅड्स ऑफ बॉलिवूड’ सीरिजमधील सीन, पात्रे आणि संवाद सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय आहेत. अनेक प्रेक्षक म्हणत आहेत की सीरिज पाहताना त्यांना फराह खानच्या ‘ओम शांती ओम’ चित्रपटाची आठवण झाली. काहींनी तर आर्यनला या क्षेत्रात फराहचा योग्य वारसदार मानलं आहे. फराह खान आणि आर्यन खान दोघांमधील संबंधही मैत्रीपूर्ण आहेत. फराहने आर्यनच्या कामाबद्दल तिच्या अनुभवांवरून प्रेक्षकांना सांगितलं की, आर्यनला नेहमीच दिग्दर्शनाच्या प्रत्येक तपशिलाची काळजी असते. शाहरुखच्या आधीच्या अनुभवातून शिकलेल्या गोष्टींचा आर्यनने उत्कृष्ट उपयोग केला आहे. त्यामुळेच या सीरिजला तितकं प्रेम आणि कौतुक मिळत आहे. फराहने आपल्या व्लॉगमध्ये असेही सांगितले की, आर्यनला तिच्याकडून मार्गदर्शन मिळालं असलं, तरी तो स्वतः खूप मेहनती आणि निपुण आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांना त्याचा पहिला प्रोजेक्ट पाहताना आश्चर्य वाटत नाही आणि त्याला भविष्यात मोठ्या यशाची खात्री आहे.
FAQ
आर्यन खानने कोणत्या सीरिजद्वारे दिग्दर्शन क्षेत्रात पदार्पण केले?
नेटफ्लिक्सवरील ‘बॅड्स ऑफ बॉलिवूड’ सीरिजद्वारे.
फराह खानने आर्यनच्या दिग्दर्शनावर काय प्रतिक्रिया दिली?
तिनं सोशल मीडियावरील तुलनांबद्दल आनंद व्यक्त केला आणि आर्यनच्या शैलीचं कौतुक केलं.
प्रेक्षकांची प्रतिक्रिया कशी आहे?
प्रेक्षकांनी सीरिज भरभरून कौतुक केली, अनेकांनी आर्यनला फराह खानच्या दिग्दर्शकीय शैलीचा योग्य वारसदार मानलं आणि सोशल मीडियावर त्याबाबत चर्चा केली.