'तुम्ही हे खाणार का?' प्रसादाचा बॅाक्स पापाराझींना दिल्यानंतर नेटकरी रणबीरवर संतापले! युझर्स म्हणाले 'याला राम कोणी बनवलं?'

अभिनेता रणबीर कपूर मागील काही काळापासून त्याचा आगामी सिनेमा रामायणमुळे सातत्याने चर्चेत आहे. नितेश तिवारी यांच्या सिनेमामध्ये रणबीर कपूर हा प्रभू रामची भूमिका साकारणार आहे. मागील काही काळापासून रामायण सिनेमाचे कलाकारांकडून मोठ्या प्रमाणात प्रमोशन सुरु आहे. याचदरम्यान अभिनेता रणबीर कपूर याचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे यामध्ये नेटकरी त्याला मोठ्या प्रमाणात टीका करत आहेत. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये अभिनेता गणपती बाप्पाची आरती करताना दिसत आहे, यामध्ये तो प्रसाद स्वीकारताना देखील दिसत आहे त्यानंतर जे त्याने कृत्य केले त्यामुळे त्याला मोठ्या प्रमाणात ट्रोलिंगचा सामना करावा लागत आहे.
व्हायरल व्हिडिओमध्ये रणबीर पुजा केल्यानंतर भटजींकडून प्रसाद स्वीकारताना दिसत आहे. प्रसाद ठेवल्यानंतर, रणबीर तो स्वतः खाण्याऐवजी पापाराझींना देताना दिसत आहे. "मी डाएटवर आहे, तुम्ही लोक खाणार का?" असे तो म्हणताना ऐकू येतो. जर तुम्हाला वाटत असेल की हा व्हिडिओ नवीन आहे... तर तसे नाही. हा एक जुना व्हिडिओ आहे जो गणेशोत्सवादरम्यान सोशल मीडियावर पुन्हा चर्चेत आला आहे. हा व्हिडिओ जुना आहे पण या व्हिडिओची चर्चा पुन्हा सुरु झाली आहे.
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2023 मधील हा व्हिडिओ आहे, या व्हिडिओमध्ये रणबीर गणपती बाप्पाला भेट देताना दिसत आहे. प्रसाद दिल्यानंतर तो डाएटचे कारण देत तो खाण्यास नकार देतो. हा व्हिडिओ पुन्हा समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काही युझर्सनी रणबीरच्या प्रसाद न खाण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, तर काहींनी याचा संबंध त्याच्या डाएट आणि फिटनेसशी जोडला. काहींनी त्याच्या रामाच्या भूमिकेचा संदर्भ देत, त्याने प्रभू रामाची भूमिका साकारायला हवी की नाही, असा प्रश्न विचारला. मिळालेल्या माहितीनुसार अभिनेता रणबीर कपूर याने हा प्रसाद खाण्यास नकार दिला आणि पापाराझींच्या हवाली हा प्रसाद केला.
Ranbir Kapoor faces backlash after a viral throwback video from a Ganesh Chaturthi celebration showed him declining prasad and instead offering it to the press, saying “I am on diet”. pic.twitter.com/fNw23uT9tK— On Record (@OnRecordIndia) September 17, 2026
एका वापरकर्त्याने व्हिडिओवर टिपणी केली आहे आणि लिहीले आहे की, गणपती बाप्पाच्या प्रसादाच्या डाएटवर परिणाम होणार का? खरंच? आणि हाच अभिनेता रामायणात श्रीरामाची भूमिका साकारतो." दुसऱ्याने लिहिले, "डाएटसाठी प्रसाद नाकारताय? ही खूप बेजबाबदार वृत्ती आहे." दरम्यान, अनेक वापरकर्त्यांनी "रामायणावर बहिष्कार टाका" असे लिहिले, कारण अशी वृत्ती एका दिव्य आणि पवित्र भूमिकेला शोभणारी वाटत नाही. हा व्हिडिओ पुन्हा व्हायरल होण्याचे कारण म्हणजेच त्याचा आगामी सिनेमा रामायण असेही कारण असू शकते.