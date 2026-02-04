नेटकर्यांनी शोधला Apurva Goreचं रहस्यमय प्रेमी; जाणून घ्या कोण आहे तिचा होणार नवरा?

मुंबई: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका ‘आई कुठे काय करते’ नुकतीच प्रेक्षकांच्या निरोपासमोर आली, तरी या मालिकेतील कलाकार आजही सोशल मीडियावर चर्चेत राहतात. त्यामध्येच मालिकेतील ईशा, म्हणजेच अपूर्वा गोरे, चाहत्यांसाठी एक मोठा आणि आनंददायी धक्का देत चर्चेत आली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासूनच अपूर्वाच्या आयुष्यात ‘त्या’ व्यक्तीची एन्ट्री झाल्याचे अंदाज व्यक्त होत होते. यावर आणखी भर टाकत, अपूर्वाने इंस्टाग्रामवर त्या खास व्यक्तीसोबत सुंदर फोटो शेअर केले आहेत. फोटोसोबत तिने दिलेलं कॅप्शन ‘ठरलं’ असल्याने चाहत्यांमध्ये लगेच चर्चा रंगली. मात्र, पोस्टमध्ये त्या व्यक्तीचा चेहरा किंवा ओळख उघड केलेली नाही.
यामुळे सोशल मीडियावर अपूर्वाच्या आयुष्यातला ‘मिस्ट्री मॅन’ कोण आहे? याबाबत प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली. चर्चेनंतर समजले की हा खास व्यक्ती सिनेसृष्टीतला अभिनेता आहे. अपूर्वाच्या आयुष्यातला हा ‘मिस्ट्री मॅन’ शाळा सिनेमातील अभिनेता अंशुमन जोशी असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
अंशुमन जोशीने मराठी सिनेमा ‘शाळा’ मध्ये मुख्य भूमिका साकारली होती, ज्यामुळे त्याच्या अभिनयाचं कौतुक प्रेक्षकांकडून झालं. त्यानंतर त्याने ‘फास्टर फेणे’, ‘फुंतरू’, ‘म्हैस’ आणि ‘फोटोकॉपी’ अशा हटके सिनेमांमध्ये काम केले आहे. अंशुमन अभिनेता, दिग्दर्शक, लेखक, चित्रलेखक, छायाचित्रकार, रसिक आणि कलाप्रेमी या सर्व भूमिकांमध्ये अनुभवसंपन्न आहे, अशी माहिती त्याच्या इंस्टाग्राम प्रोफाइलवर दिसते.
दरम्यान, अपूर्वा गोरे सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रिय राहते. नुकत्याच तिने इंस्टाग्रामवर काही रोमँटिक फोटो शेअर केले आहेत. या फोटोंमध्ये ती पारंपारिक हिरव्या रंगाच्या साडीत दिसत असून तिच्या हातात गुलाबाचं फूल आहे. फोटोसोबत तिने दिलेलं कॅप्शन 'चाफा आणि तो... मला खूप आवडतात…' व अंगठीचा इमोजी वापरण्यामुळे चाहत्यांमध्ये साखरपुडा किंवा गुप्त नात्याबाबत चर्चा जोर धरली आहे.
अपूर्वा गोरे आणि अंशुमन जोशी यांनी त्यांच्या नात्याबाबत अजून काही स्पष्ट केलेलं नसताना, सोशल मीडियावर चाहत्यांनी हे शोधून काढले आहे. या दोघांच्या नात्याबाबत प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता शिगेला पोहचली आहे. अपूर्वा आणि अंशुमन यांची जोडी कशी जुळली आणि भविष्यात दोघांचा संबंध कसा उलगडतो, हे पाहणे आता चाहत्यांसाठी एक मोठी उत्सुकता बनली आहे.
अपूर्वाच्या या पोस्टने चाहत्यांचे मन जिंकले असून, मराठी मनोरंजनविश्वात पुन्हा एकदा चर्चा रंगवली आहे.