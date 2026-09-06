'पुस्तकांमधून मुघलांना काढण्यापूर्वी जेवणातून कबाब काढा...' ट्विंकल खन्नाच्या वक्तव्यामुळे नेटकरी संतापले!

अक्षय कुमारची पत्नी, ट्विंकल खन्ना अनेकदा तिच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे चर्चेत पाहायला मिळते. मागील काही दिवसांपूर्वी तिने तुकाराम मुंढेंसाठी देखील विनोदी वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. आता अभिनेत्रीने पुन्हा एकदा वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे आणि पुन्हा एक वादात सापडली आहे. तिच्या अलीकडील 'मिसेस फनीबोन्स' या सदरात, तिने देशात तुकाराम मुंडे यांच्याकडून सुरू असलेल्या अन्न-छाप्यांवर मार्मिक टिप्पणी केली. या अभिनेत्री-लेखिकेने मुघल इतिहासाच्या विस्मृतीचाही उल्लेख केला. ट्विंकलच्या या वक्तव्यामुळे अनेकजण संतापले. सोशल मिडियावर तिला मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केले जात आहे.
अक्षयची पत्नी ट्विंकल खन्नाने तिच्या कॉलममध्ये मुघल साम्राज्याबद्दल लिहीले आहे आणि अनेकजणांनी सोशल मिडियावर नेटकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. कॉलममध्ये अभिनेत्री ट्विंकल खन्नाने लिहीले आहे की, ज्यांना आपल्या इतिहासाच्या पुस्तकांमधून मुघलांना काढून टाकायचे आहे, त्यांनी जेवणापासून सुरुवात करावी. आधी कोफ्ता, कोरमा आणि कबाब खाणे सोडा... खरे असो वा खोटे, तुम्ही मुघलाई पनीरसुद्धा खाऊ शकत नाही. ट्विंकल खन्नाच्या या वक्तव्यामुळे इंटरनेट कंटेंट क्रिएटर शीमा खेर संतापल्या आहेत. केवळ शीमाच नाही, तर इतर अनेक युझर्सनीही अभिनेत्रीच्या वक्तव्यावर पलटवार केला आहे.
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तिने ट्विंकल खन्नावर टीका करणारी एक लांबलचक पोस्ट शेअर केली. तिने म्हटले की, अन्नाची तुलना हिंसक इतिहासाशी करणे हे ना विनोदी आहे ना शहाणपणाचे. पुढे तिने ट्विंकलचा पती अक्षय कुमार अभिनीत 'केसरी' या चित्रपटाचा संदर्भ दिला. सीमा म्हणाली की, सारागढीच्या लढाईसारख्या ऐतिहासिक घटना शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये समाविष्ट नसल्याने 'केसरी'सारखे चित्रपट बनवले गेले. तिने मिश्किलपणे म्हटले की, जर ट्विंकलला चित्रपट पाहिल्यानंतर त्या काळातील हिंसाचार समजला आणि तो तिला आवडला, तर याचा अर्थ असा नाही की ती त्यानंतर चिकन किंवा इतर पदार्थ खाणे सोडून देईल.
ती ट्विंकलला विचारते, "जर आपण ऐतिहासिक हिंसाचार आणि संघर्षावरचे चित्रपट पाहू शकतो, हुतात्म्यांच्या शौर्याला मान्यता देऊ शकतो आणि तरीही जेवण करू शकतो, तर मग इतिहासाच्या चर्चेत अचानक अन्नाचा वापर युक्तिवाद म्हणून का केला जात आहे?" शेवटी, शीमा नमूद करते की मुघल केवळ कबाब आणि कोरमा देण्यासाठी भारतात आले नव्हते. त्यांच्या काळातही युद्ध, विजय आणि रक्तपात झाला होता, त्यामुळे इतिहासाकडे केवळ अन्नाच्या दृष्टिकोनातून पाहता कामा नये.