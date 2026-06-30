/मुलाचं कौतुक सांगणं दिया मिर्झाला पडलं महागात; ‘ज्ञान’ ऐकून नेटकऱ्यांनीच घेतली शाळा

मुंबई | अभिनेत्री दिया मिर्झा ही तिच्या चित्रपटातील भूमिकांसमवेत प्रत्यक्ष जीवनातील भूमिकांसाठी किंबहुना समाजभान जपत मांडलेल्या मतांसाठीसुद्धा ओळखली जाते. अनेक पर्यावरण स्नेही आंदोलनांमध्ये दियाचा सहभाग पाहायला मिळाला आहे. पण, सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला एक व्हिडीओ दियाला वादाच्या भोवऱ्याच अडकवताना दिसत आहे.
दिया मिर्झा सध्या नेटकऱ्यांच्या निशाण्यावर आहे, यामागचं कारण म्हणजे मुलाचं कौतुक. आपल्या 5 वर्षांच्या मुलाचं अर्थात अव्यान आझाद रेखीचं कौतुक दियानं एका मुलाखतीदरम्यान दिलं. जिथं त्यानं दारावर आलेल्या डिलीव्हरी बॉयला प्लास्टिकच्या मुद्द्यावरून बरंच काही ऐकवलं. कारण काय होतं?
अभिनेत्री सोहा अली खानच्या पॉडकास्टमध्ये पाहुणी म्हणून पोहोचली असता दियानं यादरम्यान वातावरण बदल, प्लास्टीकचा वापर टाळणं अशा अनेक गोष्टींवर भाष्य केलं. बोलण्याच्या ओघात दियानं 5 वर्षी लेकासोबतचा अनुभवही सांगितला. जिथं नारळपाणीवाल्यानं प्लास्टीकच्या पिशवीतून नारळ आणल्यानं मुलानं त्यारा दटावल्याचं सांगितलं.
नारळपाणी जेव्हा प्लास्टीकच्या बॅगेतून येतं तेव्हा मला प्रचंड राग येतो असं दियानं सांगत एक अनुभव सांगितला. घरी नारळ पाणीवाल्यानं प्लास्टीकच्या पिशवीतून नारळ आणला, त्याला ठाऊक नव्हतं की तो कोणाकडे डिलीव्हरी देतोय. तेव्हा अव्याननं दार उघडलं आणि नारळपाणी प्लास्टीक बॅगेत पाहून त्या डिलीव्हरी बॉयवर तो काहीसा चिडला. ‘तुम्ही नारळ प्लॅस्टिकमध्ये आणलाय? आमच्या घरात प्लास्टिकला बंदी आहे. आधी ते प्लास्टिक काढा आणि तो नारळ खाली ठेवा. प्लास्टीकचा स्ट्रॉसुद्धा घेऊन जा’, असं तो त्या व्यक्तीला म्हणाला.
Imagine talking so rudely and with such entitlement to someone who’s literally providing you a service in 40 degree centigrade— Meme Flix (@meme_flix) June 29, 2026
The entitlement is unreal - it blinds them to basic respect and decency.
If you don’t plastic just go to the thela and buy it yourself and carry it… pic.twitter.com/DUVpukfnAH
दियाच्या वक्तव्यानंतर सोहा अली खाननं तिच्या मुलाला असणारी जाण पाहता त्याचं कौतुक केलं, मात्र एका सर्वसामान्य डिलिव्हरी बॉयवर अशा पद्धतीनं चिडणं आणि दियानं ते सारं जाहीरपणे सांगणं नेटकऱ्यांना काही रुचलं नाही. भर उन्हात एखादा नारळपाणीवाला त्याचं काम करतोय आणि त्याच्यावर असं ओरडणं कितपत योग्य? असा सवाल एका नेटकऱ्यानं केला. तर, मेकअप प्रोडक्टसुद्धा प्लास्टीकमध्ये येतात ते वापरणं थांबवा, असाही टोला दियाला काहींनी लगावला. काहींनी दियानं मुलाला कोणाही मोठ्या व्यक्तीशी कसं वागावं याची शिकवण देण्याचा सल्लाही दिला. अवघ्या काही सेकंदांच्या व्हिडीओनं दियावर नेटकऱ्यांचा रोष ओढावला आणि ते व्यक्त झाले. आता यावर दियाचं काय मत असेल हे पाहणंसुद्धा महत्त्वाचं.