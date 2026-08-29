'इंडियाज गॉट लेटंट'चा नवा वाद! आमदार राम कदम समय रैनावर संतापले, म्हणाले 'प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी मुद्दाम...'

'इंडियाज गॉट लेटंट' सीझन 1 पासून सातत्याने चर्चेत आहे, पहिल्या सिझनमध्ये असभ्य भाषेचा वापर केला होता. असे अनेक जोक या शोमध्ये करण्यात आले होते की अनेक गुन्हे देखील कॅामेडियन समय रैनावर करण्यात आले होते. आता पहिल्या सिझनचा वाद मिटल्यानंतर सिझन 2 चा एपिसोडमुळे आणखी एक वाद सुरु झाला आहे. 28 ऑगस्ट रोजी एक नवा एपिसोड समोर आला आहे, यामध्ये राज्यांवर केलेल्या जोकमुळे वाद सुरु झाला आहे. समय रैना, स्टँड-अप कॉमेडियन शॅरन वर्मा, अभिनेत्री अर्चना पुरन सिंग, ऑरी यांसारखे जज शोमध्ये सहभागी झाले होते. आता या एपिसोडचा वाद का सुरु झाला यासंदर्भात सविस्तर तुम्हाला सांगणार आहोत.
रैना आणि स्टँड-अप कॉमेडियन शॅरन वर्मा यांच्यातील संभाषणादरम्यान बिहारच्या लोकांबद्दल आणि काश्मिरी पंडितांबद्दल केलेल्या कथित टिप्पणीमुळे हा एपिसोड टीकेचा विषय बनला आहे. शॅरन वर्मा ही एक महिला कॅामेडियन आहे ती पहिल्या सिझनमध्ये स्पर्धक म्हणून शोमध्ये सामील झाली होती, या शोमधून तिला प्रसिद्धी मिळाली होती त्यानंतर मागील दोन वर्षांत तिने स्टँड-अप कॅामेडीमध्ये चांगले काम केले आहे. दुसऱ्या सिझनमध्ये जेव्हा शॅरन वर्मा शोमध्ये जज म्हणून आली त्यावेळी समयने त्याच्या खास शैलीत शॅरनची प्रेक्षकांना ओळख करून दिली आणि ती बिहारची असल्याबद्दल विनोद केला, तेव्हा संभाषणाला सुरुवात झाली. तो म्हणाला, "ती बिहारची आहे."
हे ही वाचा
यावेळी समय म्हणतो की, ती इतकी बिहारी आहे की तिला वाटतं 'इबोला' म्हणजे कोणीतरी काहीतरी बोललं.' शेरॉनने समयच्या काश्मिरी मुळांवर विनोद करत उत्तर दिले, 'समय इतका काश्मिरी आहे की त्याला 'स्टोन्ड' (नशेत) राहायला आवडतं.' पुढे समय असेही म्हणाला आहे की, "शॅरन वर्मा एक बिहारी आहे जी नोकरीच्या शोधात मुंबईत आली. निव्वळ बिहारी भाषा." त्यावर शॅरन पुढे म्हणाली, "किमान, मी माझ्या मर्जीने माझे राज्य सोडले." त्यानंतर शोमध्ये आलेले प्रेक्षक जोरजोरात हसू लागतात. .
आता या शोमधील जोकवर राजकीय नेत्यांनी त्यांची प्रतिक्रिया दिली आहे. भाजप आमदार राम कदम यांनी या कथित वक्तव्यांवर टीका केली असून, ही वक्तव्ये प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. समाजात असे काही घटक आहेत जे केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी मुद्दाम वादग्रस्त वक्तव्ये करतात. प्रसिद्ध होणे हाच त्यांचा एकमेव उद्देश आहे. आपण हे समजून घेतले पाहिजे की सनातन हिंदू धर्माच्या आणि काश्मिरी पंडितांच्या देवतांना उपहासाचा विषय बनवता येणार नाही. ते पुढे म्हणाले, "एखादी व्यक्ती जाणूनबुजून आक्षेपार्ह कृत्य करून नंतर माफी मागू शकत नाही. दरम्यान, त्यांना देशभरात हवी असलेली फुकट प्रसिद्धी मिळते."