Marathi News
रणबीर कपूरचा दावा खोटा? ‘रामायण’साठी नॉनव्हेज सोडलं असं म्हणणाऱ्या रणबीरवर नव्या चर्चेला उधाण

New controversy over Ranbir Kapoor :‘रामायण’साठी स्मोकिंग-नॉनव्हेज सोडलं होतं, मग ‘डायनिंग विथ द कपूर्स’मध्ये नॉनव्हेज कसं?  

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 24, 2025, 12:37 PM IST
रणबीर कपूरचा दावा खोटा? ‘रामायण’साठी नॉनव्हेज सोडलं असं म्हणणाऱ्या रणबीरवर नव्या चर्चेला उधाण

अभिनेता रणबीर कपूर सध्या नितेश तिवारी दिग्दर्शित बहुचर्चित ‘रामायण’ या भव्य सिनेमामुळे प्रकाशझोतात आहे. प्रभू श्रीरामाच्या भूमिकेसाठी रणबीरने केलेल्या तयारीबद्दल गेल्या काही महिन्यांपासून बरीच चर्चा रंगत होती. विशेष म्हणजे, या सिनेमासाठी आपली लाईफस्टाईल पूर्णपणे बदलल्याचा दावा स्वतः रणबीरने अनेक मुलाखतींमध्ये केला होता. त्याने स्मोकिंगला पूर्णविराम दिल्याचे आणि पूर्णपणे शाकाहारी झाल्याचे सांगितले होते. ‘रामायण’सारख्या पौराणिक कथानकावर आधारित भूमिकेसाठी स्वतःला शुद्ध आणि समर्पित ठेवण्यासाठी मी हा निर्णय घेतला, असे रणबीरने स्पष्ट केले होते.

मात्र आता या दाव्यांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. नेटफ्लिक्सवरील ‘डायनिंग विथ द कपूर्स’ या नव्या डॉक्युमेंटरीमधील काही दृश्ये समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर रणबीरवर टीकेची झोड उठली आहे. या शोमध्ये अरमान जैनने संपूर्ण कपूर कुटुंबासाठी खास मेजवानी तयार केली आहे. फिश करी-राईस, मटण, पाया अशी विविध नॉनव्हेज डिशेस टेबलावर मांडण्यात आली असून करीना कपूर, करिष्मा कपूर, सैफ अली खान, नीतू कपूर, रीमा जैन असे सर्वच सदस्य ती चविष्ट मेजवानी एन्जॉय करताना दिसतात.

या सगळ्यांच्या मधोमध रणबीर कपूरही बसलेला दिसतो आणि त्यानेही नॉनव्हेज चाखल्याचं दृश्य कॅमेऱ्यात कैद झाल्याचा दावा नेटकऱ्यांनी केला आहे. हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल झाले आणि लगेचच रणबीरवर ‘दावा एक, कृती दुसरी’ अशा आशयाच्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्या.

रणबीरने ‘रामायण’साठी नॉनव्हेज सोडलं असल्याची माहिती त्याच्या पीआर टीमद्वारेही दिली गेली होती. त्यामुळे डॉक्युमेंटरीतील दृश्ये समोर आल्यानंतर नेटकऱ्यांनी त्याच्यावर टीका करण्यास सुरुवात केली. 'रणबीरकडे सर्वात प्रभावी पीआर टीम आहे', 'रणबीर पीआरला म्हणतो तू झुठी, मैं मक्कार', “आपल्याला सांगितलेलं आणि प्रत्यक्षात केलेलं यात जमीनअस्मानाचा फरक” अशा कमेंट्स सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात दिसत आहेत.

या वादामुळे ‘रामायण’च्या प्रमोशनपूर्वीच रणबीर पुन्हा एकदा ट्रोलर्सच्या निशाण्यावर आला आहे. विशेष म्हणजे, रणबीरची ही भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जात असल्याने त्याने वास्तवात आपली आहारशैली बदलली होती की हा फक्त पीआर स्ट्रॅटेजीचा भाग होता, यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे.

नितेश तिवारी दिग्दर्शित ‘रामायण’ पुढील वर्षी डिसेंबरमध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. भव्य सेट्स, तंत्रज्ञान आणि स्टारकास्टमुळे हा सिनेमा बॉलीवूडमधील सर्वात मोठ्या प्रोजेक्ट्सपैकी एक मानला जात आहे. हा सिनेमा दोन भागांत प्रदर्शित होणार असून दुसरा भाग २०२७ मध्ये रिलीज होईल. यात कन्नड सुपरस्टार यश रावणाच्या भूमिकेत आणि सनी देओल हनुमानाच्या भूमिकेत झळकणार आहेत. साई पल्लवीची सीतेच्या भूमिकेतील उपस्थितीही प्रेक्षकांना विशेष उत्सुकतेत ठेवत आहे. सध्या मात्र रणबीरच्या आहार आणि त्याच्या दाव्यांतील विसंगतीमुळे निर्माण झालेल्या चर्चेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ‘रामायण’च्या रिलीजपूर्वीचा हा वाद चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी चांगला ठरेल की अडचण निर्माण करेल, हे येणारा काळच ठरवणार आहे.

FAQ
रणबीर कपूरने खरंच ‘रामायण’साठी नॉनव्हेज आणि स्मोकिंग सोडले होते का?
रणबीरने अनेक मुलाखतींमध्ये स्मोकिंग सोडल्याचा आणि पूर्णपणे शाकाहारी झाल्याचा दावा केला होता. मात्र ‘डायनिंग विथ द कपूर्स’मधील दृश्यांमुळे या दाव्यावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

‘डायनिंग विथ द कपूर्स’मध्ये काय दिसलं जे वादाला कारणीभूत ठरलं?
नेटफ्लिक्सवरील या डॉक्युमेंटरीत रणबीर कुटुंबासोबत नॉनव्हेज डिशेस एन्जॉय करताना दिसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हे क्लिप्स व्हायरल झाल्याने सोशल मीडियावर चर्चा आणि ट्रोलिंगला उधाण आले.

‘रामायण’ सिनेमा कधी रिलीज होणार आहे?
‘रामायण’चा पहिला भाग पुढील वर्षी डिसेंबरमध्ये रिलीज होणार असून दुसरा भाग 2027 मध्ये प्रदर्शित होईल. यात रणबीर श्रीराम, साई पल्लवी सीता, यश रावण आणि सनी देओल हनुमानाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
ranbir kapoorranbir kapoor ramayanaAmitabh Bachchanramayana film castramayana film details

