नवं घर, नवी सुरुवात! अमृता खानविलकरने ‘एकम’सोबत साजरी केली पहिली दिवाळी

मराठी मनोरंजनसृष्टीतील लोकप्रिय आणि बहुगुणी अभिनेत्री अमृता खानविलकर हिने यंदा तिच्या आयुष्यातील एक खास टप्पा गाठला आहे. अमृताने मुंबईतील नव्या घरात पहिली दिवाळी साजरी केली असून, या सेलिब्रेशनचे सुंदर क्षण तिने सोशल मीडियावर चाहत्यांसोबत शेअर केले आहेत.
काही महिन्यांपूर्वीच अमृताने तिच्या नव्या घरात प्रवेश केला होता. 2024 मध्ये हे घर खरेदी केल्यानंतर, जानेवारी 2025 मध्ये तिने गृहप्रवेश केला होता. गृहप्रवेश सोहळ्याचा खास व्हिडिओ तिने इन्स्टाग्रामवर शेअर करत तिच्या आनंदात चाहत्यांनाही सहभागी करून घेतलं होतं. या घराला अमृताने प्रेमाने ‘एकम’ असं नाव दिलं आहे, ज्याचा अर्थ आहे एकत्व किंवा पूर्णता. हे घर तिच्या मेहनतीचं आणि स्वप्नपूर्तीचं प्रतीक असल्याचं ती अनेकदा सांगते. अमृताने तिचं घर व्हाइट थीममध्ये सजवलं आहे, जे तिच्या व्यक्तिमत्त्वातील साधेपणा आणि सौंदर्य याचं प्रतिबिंब आहे. पहिल्या दिवाळीच्या निमित्ताने तिने पांढऱ्या रंगाचा एलिगंट पारंपरिक ड्रेस परिधान केला होता. त्यासोबत ठसठशीत ट्रेंडी नेकलेस आणि हलका पण साजेसा मेकअप करत तिने तिच्या लूकला परिपूर्ण टच दिला.
तिने या घरात गुलाबी रंगाचा आकाशकंदील लावला असून, सुंदर रोषणाईने घर उजळून निघालं आहे. दिवाळीच्या या प्रसंगी तिने आकाशकंदिलासोबत काही खास ‘mandatory’ फोटो काढले आणि ते चाहत्यांसोबत शेअर केले. हे फोटो काही क्षणातच सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आणि तिच्या फॅन्सनी अमृताच्या या आनंदात सहभागी होत तिला शुभेच्छांचा वर्षाव केला. 22व्या मजल्यावर वसलेलं हे 2 बीएचके घर शहराच्या नजाऱ्यासोबत शांत आणि आकर्षक वातावरण देणारं आहे. अभिनेत्रीने स्वतःच्या आवडीनुसार घराचं इंटिरियर डिझाइन केलं आहे. घरातील प्रत्येक कोपरा तिच्या कलात्मकतेचं आणि संवेदनशीलतेचं दर्शन घडवतो.
अमृतासाठी यंदाची दिवाळी विशेष होती, कारण हा फक्त सण नव्हता, तर तिच्या स्वप्नपूर्तीचा उत्सव होता. स्वतःच्या कष्टाने आणि प्रयत्नांनी उभं केलेल्या घरात दिवाळी साजरी करणं हे तिच्यासाठी अत्यंत भावनिक क्षण ठरला. दिवाळीच्या निमित्ताने अमृताने तिच्या चाहत्यांना शुभेच्छा दिल्या आणि “ही दिवाळी सर्वांसाठी आनंद, प्रकाश आणि नवी सुरुवात घेऊन येवो” असा संदेश दिला. तिने विविध पारंपरिक लूकमधील दिवाळी स्पेशल फोटोशूटही शेअर केलं असून, तिच्या स्टाइल आणि सौंदर्याचं पुन्हा एकदा सर्वांनी कौतुक केलं. तिच्या या नव्या सुरुवातीला आणि ‘एकम’मधील पहिल्या दिवाळीला चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा आणि प्रेमाचा वर्षाव होत आहे.
