घटस्फोटानंतर जय माहीच्या आयुष्यात नवं प्रकरण; मित्राने उघड केली खासगी गोष्ट

Jay Mahhi Divorce : जय भानुशाली आणि माही वीज यांच्या घटस्फोटाच्या चर्चेत पोटगी कराराची माहिती समोर आली आहे.

Intern | Updated: Nov 4, 2025, 01:13 PM IST
घटस्फोटानंतर जय माहीच्या पोटगीबाबत नवी माहिती समोर; जवळच्या मित्राची कबुली चर्चेत

टीव्ही क्षेत्रातील सर्वाधिक लोकप्रिय जोडप्यांपैकी एक असलेले जय भानुशाली आणि माही वीज हे सध्या त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. गेल्या काही आठवड्यांपासून या दोघांच्या घटस्फोटाच्या चर्चांनी जोर धरला असून, चाहत्यांमध्ये त्यांच्या नात्याबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अजूनही जय आणि माही यांनी या चर्चांवर अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, ते सध्या वेगळं राहत असल्याचं जवळच्या सूत्रांनी सांगितलं आहे. त्यांच्या सोशल मीडियावरील वागण्यातूनही या गोष्टींना अधिक बळ मिळालं आहे. दोघेही आता एकमेकांसोबतचे फोटो शेअर करत नाहीत. शेवटचं ते मुलगी ताराच्या वाढदिवसाच्या पार्टीमध्ये एकत्र दिसले होते.

घटस्फोटानंतरची पोटगी — चर्चेत नवं वादळ

घटस्फोटाच्या चर्चेसोबतच पोटगीचा मुद्दा नेहमीच चर्चेत येतो. जय-माहीच्या बाबतीतही असंच झालं. चाहत्यांमध्ये आणि मीडियामध्ये या जोडप्यातील आर्थिक कराराबद्दल विविध तर्कवितर्क रंगू लागले. मात्र, याबाबत आता या जोडप्याच्या जवळच्या मित्राने स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. त्याने टाईम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना सांगितले 'माही पोटगी मागणार नाही. तिला खरोखरच जयने आपल्या आयुष्यात पुढे जावं असं वाटतं. ती त्याला कधीही दुखावणार नाही. त्यांच्या नात्याचा पाया आदर आणि समजुतीवर आधारित आहे.'

'कष्टाने कमावलेला पैसा…'

सदर सूत्राने पुढे सांगितलं 'जय माहीचा खूप आदर करतो आणि माहीही त्याचं तितकंच कौतुक करते. त्यांच्या नात्याचा अंत झाला असला तरी कटुता नाही. दोघेही एकमेकांचा सन्मान करतात. लग्न संपलं म्हणून नातं तुटलं असं नाही.' जय आणि माही यांच्या नात्याचा सर्वात महत्त्वाचा दुवा म्हणजे त्यांची मुलगी तारा. सूत्रांच्या माहितीनुसार, दोघेही तिच्या संगोपनाची जबाबदारी एकत्रितपणे पार पाडतील. सोशल मीडियावर दोघे एकमेकांचे पोस्ट शेअर करत नसले तरी कमेंट्समधून त्यांचं सौहार्द दिसून येतं.

माही वीजचा छोट्या पडद्यावर पुनरागमन

दीर्घ काळानंतर अभिनेत्री माही वीज पुन्हा छोट्या पडद्यावर झळकणार आहे. ती लवकरच ‘सहर होने को है’ या मालिकेत दिसणार आहे. तब्बल नऊ वर्षांच्या गॅपनंतर माही पुनरागमन करत आहे. "लागी तुझसे लगन" या मालिकेद्वारे तिला घराघरात ओळख मिळाली होती.

14 वर्षांच्या वैवाहिक जीवनानंतर वाद

जय भानुशाली आणि माही वीज यांनी 2011 मध्ये विवाह केला होता. 2017 मध्ये त्यांनी राजवीर आणि खुशी या दोन मुलांना दत्तक घेतले. 2019 मध्ये माहीने त्यांच्या मुली ताराला जन्म दिला. आता 14 वर्षांच्या वैवाहिक जीवनानंतर त्यांच्या नात्यात मतभेद निर्माण झाल्याचं सांगितलं जात आहे.

FAQ

जय भानुशाली आणि माही वीज यांचा घटस्फोट झाला आहे का?

अधिकृतरीत्या जय आणि माही यांनी घटस्फोटाची पुष्टी केलेली नाही. मात्र, दोघे वेगळं राहत असल्याचं आणि एकत्र सार्वजनिकरित्या न दिसल्याचं समोर आलं आहे.

पोटगीबाबत माही वीजची भूमिका काय आहे?

माही वीजने जयकडून पोटगी मागणार नाही, असं तिच्या जवळच्या मैत्रिणीने सांगितलं आहे. ती जयला त्याच्या आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे.

मुलगी ताराच्या संगोपनाची जबाबदारी कोणाकडे असेल?

जय आणि माही दोघेही मुलगी ताराच्या संगोपनाची जबाबदारी संयुक्तपणे पार पाडतील. तिच्या काळजीत दोघांचाही समान सहभाग असेल.

