मनाचे श्लोक’ला विरोधानंतर नवीन नाव: मृण्मयी देशपांडेचा ‘या’ 16 ऑक्टोबरला प्रदर्शित

मृण्मयी देशपांडे दिग्दर्शित मराठी चित्रपट ‘मनाचे श्लोक’ गेल्या काही दिवसांपासून वादग्रस्त ठरला होता. हिंदू संघटनांनी या चित्रपटाच्या नावावर जोरदार विरोध नोंदवला. हिंदू जनजागृती समिती आणि समस्त हिंदू आघाडी यांनी आधीच इशारा दिला होता की हा चित्रपट आम्ही प्रदर्शित होऊ देणार नाही. वादाच्या परिणामी, पुण्यात काही ठिकाणी हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांनी चित्रपटाचे शो बंद केले. या घटनेनंतर मृण्मयी देशपांडे आणि तिच्या टीमने चित्रपटाचे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला. मृण्मयीने सोशल मीडियावर पोस्ट करत सांगितले की, ‘मनाचे श्लोक’ आता ‘तू बोल ना’ या नावाने प्रदर्शित होणार आहे. तिच्या पोस्टमध्ये तिने लिहिले: ‘तू बोल ना’ – ‘मनाचे श्लोक’चा प्रवास नव्या नावाने सुरू होतोय, पण त्याच उत्साहाने! मनवा आणि श्लोक यांच्या ‘मनां’बरोबर प्रवासाला सुरुवात करूया 16 ऑक्टोबरपासून… ‘तू बोल ना’ In Cinemas 16th October 2025.'
वाद कसा सुरु झाला? हिंदू जनजागृती समितीचे प्रवक्ते पराग गोखले म्हणतात, 'मनाचे श्लोक’ हा ग्रंथ भक्तीभावाने पूजनीय आहे. त्याचे नाव मनोरंजनासाठी वापरणे श्रद्धेचा अपमान आणि धार्मिक भावनांना ठेस पोहोचवणारे आहे.' याच संदर्भात समस्त हिंदू आघाडीच्या मिलिंद एकबोटे यांनी चित्रपट निर्मात्यांना चेतावणी दिली, 'स्वातंत्र्याच्या नावाखाली धार्मिक प्रतीकांचा गैरवापर थांबवावा. जर हा चित्रपट अशा नावाने प्रदर्शित झाला, तर आम्ही आंदोलन करू.' वाद पुढे वाढला, आणि सज्जनगड येथील समर्थ सेवा मंडळाने उच्च न्यायालयात चित्रपटाच्या प्रमाणपत्राला आणि प्रदर्शनाला स्थगिती देण्याची मागणी केली.
उच्च न्यायालयाने गुरूवारी चित्रपट प्रदर्शित होण्यास संमती दिली, मात्र पुण्यात काही ठिकाणी शो बंद पाडण्यात आले. परिणामी, मृण्मयी देशपांडे आणि तिच्या टीमने चित्रपटाचे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला आणि ‘तू बोल ना’ या नवीन नावाने चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे.
मृण्मयीने सांगितले की, नाव बदलूनही चित्रपटातील भावनांचा आणि कथानकाचा अनुभव तसाच राहणार आहे. तिने चाहत्यांना आवाहन केले की, नवीन नाव असले तरी चित्रपटाचा अनुभव तसाच रसिकांनी घ्यावा. तिच्या पोस्टनुसार, ‘तू बोल ना’ हा प्रवास मनवा आणि श्लोक यांच्या मनांबरोबर सुरू होतो, आणि प्रेक्षकांनी 16 ऑक्टोबरपासून सिनेमाचा आनंद घ्यावा. वाद आणि विरोध असूनही, ‘तू बोल ना’ सिनेमा मराठी प्रेक्षकांसमोर येण्याची वाट पाहत आहे. या नावाबदलामुळे धार्मिक भावना जपल्या जातील, तसेच चित्रपटाला योग्य प्रेक्षक मिळतील असा विश्वास मृण्मयी देशपांडे यांनी व्यक्त केला आहे.
FAQ
‘मनाचे श्लोक’ चित्रपटावर वाद का निर्माण झाला?
हिंदू संघटनांनी चित्रपटाचे मूळ नाव ‘मनाचे श्लोक’ वापरल्याबद्दल धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या असल्याचा विरोध केला. त्यांनी चित्रपट प्रदर्शित होऊ नये असे इशारे दिले होते.
चित्रपटाचे नाव का बदलले आणि नवीन नाव काय आहे?
वाद आणि विरोधामुळे मृण्मयी देशपांडे आणि टीमने चित्रपटाचे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला. आता हा चित्रपट ‘तू बोल ना’ या नावाने प्रदर्शित होणार आहे.
चित्रपटाचे प्रदर्शन कधी आणि कुठे होणार आहे?
नवीन नावासह ‘तू बोल ना’ हा चित्रपट 16 ऑक्टोबर 2025 पासून सिनेमागृहांत प्रदर्शित होणार आहे, जरी काही ठिकाणी प्रदर्शनाला विरोधामुळे शो बंद केले गेले आहेत.